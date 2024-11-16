В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Нагорном» 16 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: В активе нижегородской команды 31 набранный балл по итогам 27 матчей. В таблице Западной конференции «автозаводцы» обосновались на 6-й позиции.

Последние матчи: В конце октября «Торпедо» выдало провальный отрезок, состоявший из четырех подряд поражений. Прервать его удалось эффектной победой над «Динамо» Москва — 5:4 Б.

В следующих матчах команда Игоря Ларионова уступила «Локомотиву» — 1:2 Б и «Салавату Юлаеву» — 2:3 ОТ, а накануне взяла верх над «Сочи» — 7:1 и минским «Динамо» — 2:1 ОТ.

Не сыграют: Нижегородцы готовятся к матчу с «Локо» полным составом.

Состояние команды: Нынешний сезон «Торпедо» проводит максимально непредсказуемо: сперва волжане выдают провальный старт, затем — эффектную череду побед, а дальше — вновь стагнация.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последний неудачный отрезок стоил команде Игоря Ларионова возможности побороться за место в первой тройке, хотя ввиду неубедительных результатов прямых конкурентов шансы имелись.

Сейчас «Торпедо» вновь старается добрать упущенное, однако возможность нижегородцев удерживать необходимый темп продуктивности на дистанции пока оставляет желать лучшего.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» по-прежнему уверенно возглавляет Запад. За 28 матчей ярославцы заработали 48 очков и оторвались от ближайших преследователей на 11 баллов.

Последние матчи: На протяжении последних недель «Локомотив» вообще не тревожился из-за поражений, так как в рамках 11 матчей кряду он ни разу проиграл.

Последняя гостевая победа была одержана командой Игоря Никитина 12 ноября на территории «Спартака» — 2:0. Однако вслед за этим последовал провал: в некотором роде сенсационно «Локо» не справился с ЦСКА — 0:2.

Не сыграют: Павел Красковский.

Состояние команды: Накануне беспроигрышной серии «Локомотива», близкой к рекордной, пришел конец. Тем не менее это не делает команду Игоря Никитина слабее.

Несмотря на потерю очков в Москве, «Локомотив» остается наиболее стабильным и боеспособным клубом лиги, а столичный провал позволит ярославцам избавиться от давления, обусловленного продолжительностью цикла без поражений.

Обнулившись с точки зрения победных результатов, «Локомотив» будет готов начать все заново. Кроме того, никакой турнирной катастрофы на фоне поражения не произошло.

Статистика для ставок

Победой «Торпедо» закончилась всего одна домашняя игра из шести последних

До недавнего матча с ЦСКА «Локомотив» добился пяти гостевых побед кряду

Всего в одном гостевом матче из последних восьми «Локомотив» пропустил больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 3.53, ничья — в 4.00, а победа «Локомотива» — в 1.94.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

Прогноз: Недавнее поражение в Москве должно закалить команду Игоря Никитина, которой к этому моменту едва ли стоит отказываться от наработок, обеспечивающих результаты.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.18.

Прогноз: Ярославцы остаются одним из наиболее надежных коллективов, когда дело доходит до игры в обороне. Ввиду далекой от идеала формы «Торпедо» шансы на результативный исход в Нижнем Новгороде сводятся практически к нулю.

Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2 за 1.88.