В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 3 ноября. Начало встречи — в 21:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Айлендерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: За 10 матчей ньюйоркцы с Манхэттена заработали 15 очков, в результате которых расположись на 3-й строчке в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: В начале сезона команда Питера Лавиолетта выдала по-настоящему мощный отрезок, в рамках которого одержала пять побед и набрала 11 баллов из 12 возможных.

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Определенные проблемы «Рейнджерс» начали испытывать лишь в нескольких последних матчах. Так, «синерубашечники» уступили «Флориде» — 1:3, затем взяли верх над «Анахаймом» — 2:1 и проиграли «Вашингтону» — 3:5. Накануне «рейнджеры» победили «Оттаву» — 2:1.

Не сыграют: Джимми Веси.

Состояние команды: С учетом высокой плотности в Восточной конференции нынешняя кампания «Рейнджерс» является противоречивой с точки зрения определенных результатов.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В целом команда Питера Лавиолетта демонстрирует содержательную игру, но в матчах с топ-соперниками зачастую испытывает проблемы. На старте кампании «Рейнджерс» проиграли «Флориде» и «Вашингтону».

Поражения в играх высшего уровня — это один из основных моментов, который «Рейнджерс» намерены улучшить, ведь в новом сезоне ньюйоркцы с Манхэттена являются важными кубковыми претендентами.

«Айлендерс»

Турнирное положение: В 11 матчах коллектив с Лонг-Айленда сумел набрать 10 очков, ввиду чего поднялся на 10-ю строчку на Востоке, сравнявшись по набранным баллам с 9-й «Оттавой».

Последние матчи: Нынешняя регулярка — начальный ее этап — складывается для команды Патрика Руа не лучшим образом: в десяти встречах «островитяне» одержали всего четыре победы.

Накануне «Айлендерс» потерпели три поражения подряд: поочередно были проиграны матчи с «Флоридой» — 3:6, «Анахаймом» — 1:3 и «Коламбусом» — 0:2. В последней встрече «Айлс» разорвали этот цикл, взяв верх над «Баффало» — 4:3.

Не сыграют: Мэтью Барзал, Энтони Даклер, Александр Романов.

Состояние команды: Текущий сезон «Айлендерс» начали недопустимо слабо по меркам клуба, который годом ранее боролся за право сыграть в плей-офф.

В дебюте нынешней кампании ключевой проблемой ньюйоркцев с Лонг-Айленда является даже не череда поражений, а отсутствие конструктивной игры в нападении. «Айлендерс» забивают крайне мало.

С точки зрения оборонительной составляющей у коллектива Патрика Руа нет особых проблем, однако в текущей форме «Айлс» едва ли могут считаться по-настоящему боеспособными претендентами в гонке за топ-8.

Статистика для ставок

С 22 заброшенными шайбами на момент написания «Айлендерс» остаются одним из двух худших клубов по игре в нападении

Победой «Рейнджерс» закончились три последних дерби на территории «синерубашечников»

В пяти очных встречах из последних шести был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.61, а победа «Айлендерс» — в 3.12.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 5.5 — за 2.25.

Прогноз: К очередной битве за Нью-Йорк «Рейнджерс» подходят в качестве фаворитов. Во многом это обусловлено крайне плохой формой «Айлендерс». При нынешнем соотношении сил хозяева встречи готовы оправдать эти ожидания.

Ставка: «Рейнджерс» победят за 2.03.

Прогноз: Проблемы «Айлендерс» в нападении лежат на поверхности. Но и «Рейнджерс» сейчас далеки от кондиций, на фоне которых можно было бы рассчитывать на высокую результативность в этом матче.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.25.