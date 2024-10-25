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    «Динамо» Минск — «Витязь». Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Витязь»
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    «Витязь» в матче со СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 25 октября. Начало встречи — в 19:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Октября 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 Витязь

    Витязь

  • Подольск
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    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Ввиду успешных результатов конкурентов из Москвы белорусы были вытеснены на 8-ю строчку в таблице Западной конференции. В 17 играх «зубры» набрали 19 очков.

    Последние матчи: Общая турнирная картина команды Дмитрия Квартальнова по-прежнему не меняется: команда чередует неплохие с точки зрения результатов матчи досадными осечками.

    Динамо Минск — Витязь: коэффициенты букмекеров

    Так, в пяти последних встречах динамовцы из Минска одержали верх над СКА — 4:2 и ЦСКА — 5:4 ОТ, проиграли «Металлургу» Мг — 0:2, разгромили «Нефтехимик» — 4:1 и неожиданно уступили «Барысу» на домашней арене — 1:2.

    Не сыграют: Павел Денисов, Андрей Кареев, Андрей Стась.

    Состояние команды: «Динамо» Минск проводит неровный сезон, который на текущий момент едва ли успел запомниться чем-то значимым в контексте содержания игры или количества набранных очков.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Как и в предыдущие годы, «Динамо» Минск остается претендентом на выход в плей-офф, который бьется за свой шанс с представителями нижней половины Западной конференции.

    Несмотря на межсезонные усиления под достижение более существенных целей, команда Дмитрия Квартальнова демонстрирует те же нестабильные результаты: после довольно неплохих отрезков белорусов непременно преследуют неудачи.

    «Витязь»

    Турнирное положение: В 17 матчах подмосковный клуб заработал 18 очков и закрепился на 9-й строчке в таблице Западной конференции. Разрыв между минским «Динамо» «богатыри» сократили до одного балла.

    Последние матчи: Несмотря на недавние явные провалы, команда Павла Десяткова смотрится достойно на фоне равных ей соперников. В шести матчах из последних девяти «витязи» сумели победить.

    Неделями ранее «Витязь» сенсационно обыграл «Локомотив» — 2:1, а после поражения от «Автомобилиста» не менее неожиданно преуспел во встрече с «Магниткой» — 2:0. В последнем матче «богатыри» потерпели сокрушительное поражение от СКА — 1:8.

    Не сыграют: Григорий Ващенко.

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    • Состояние команды: Один из главных аутсайдеров конференции начал сезон катастрофически, однако, как оказалось позже, «Витязю» просто было необходимо больше времени, чтобы начать прогрессировать.

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    В течение последних нескольких недель «Витязь» выдал серию качественных матчей и добился ряда значимых побед, включая игры с фаворитами. Так, подмосковный клуб вышел на следующий этап конкурентоспособности.

    Тем не менее оборона «Витязя» по-прежнему остается слабым местом команды Павла Десяткова. В этом аспекте игры «богатырям» важно прибавить, чтобы шансы на борьбу за топ-8 стали на уровень выше текущих.

    Статистика для ставок

    • «Витязь» набрал 6 очков в трех последних матчах в гостях

    • В четырех последних очных встречах «Динамо» Минск забивало от 3 голов и более

    • Победой белорусов закончились три последних очных матча из четырех

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.76, ничья — в 4.58, а победа «Витязя» — в 3.72.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

    Прогноз: В последних матчах «Витязь» демонстрирует характер, свойственный претенденту на кубковое место. На фоне гостевой беспроигрышной серии «богатыри» имеют неплохие шансы отнять очки у прямого конкурента на его площадке.

    Ставка: «Витязь» не проиграет за 2.10.

    Прогноз: Моментами команда Павла Десяткова выдает уверенную по ее меркам реализацию, которая с учетом проблем минчан в обороне может вновь стать действенным оружием.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Витязя» больше 2.5 за 2.25.

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    «Динамо» Минск — «Витязь»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на хоккей. Подмосковный клуб удачно съездит в Минск
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