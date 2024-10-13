«Колорадо»
Турнирное положение: Травмы не оставляли «Колорадо» в прошлом сезоне. Не оставляют они команду из одноименного штата и с начала нового сезона.
Последние матчи: В первой игре сезона «Колорадо» играл на выезде против «Вегаса» и продемонстрировал абсолютный раздрай в защите, пропустив от вице-чемпиона восемь шайб.
Травмированные игроки: Лехконен и Ничушкин не смогут помочь своей команде достаточно продолжительное время, а вот возвращение Ландескуга в стан «Колорадо» ожидается в ближайшее время.
Общий тонус клуба: В матче против «Коламбуса» фаворит игры не обсуждается, поскольку и так все хорошо понятно.
«Коламбус»
Турнирное положение: Нынешнему состоянию «Коламбуса» не позавидуешь, поскольку команда ослабла ввиду непредвиденных обстоятельств, и с последнего места на Востоке вряд ли выберется.
Последние матчи: Первый матч в новом сезоне «Коламбус» уже провел, и игра против «Миннесоты» получилась конкурентной, однако «жакеты» все равно проиграли с разницей в одну шайбу.
Травмированные игроки: Проблемы с составом имеются, поскольку «Коламбус» не может рассчитывать на Данфорта, Дженнера и Воронкова. Потеря последнего особенно не радует поклонников клуба.
Общий тонус клуба: В Денвере будет избиение, поскольку клубы сейчас решают абсолютно противоположные задачи.
Статистика для ставок
- Последний матч между этими клубами остался за «Коламбусом»
- «Колорадо» на домашнем льду не может выиграть уже шесть матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.57, на ничью — 5.38, на гостей — 4.82.
Прогноз: Победа «Колорадо» практически не обсуждается
- 2.03Даллас — Нью-Йорк Айлендерс: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.07Вашингтон — Нью-Джерси: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.11Баффало — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Обилие заброшенных шайб порадует собравшихся зрителей
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.96
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.45