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    «Колорадо» разгромит приезжий коллектив?

    «Колорадо» — «Коламбус». Ставка (к. 1.96), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 13 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Коламбус»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Болл Арене» 13 октября. Начало встречи — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Коламбус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Травмы не оставляли «Колорадо» в прошлом сезоне. Не оставляют они команду из одноименного штата и с начала нового сезона.

    Последние матчи: В первой игре сезона «Колорадо» играл на выезде против «Вегаса» и продемонстрировал абсолютный раздрай в защите, пропустив от вице-чемпиона восемь шайб.

    Травмированные игроки: Лехконен и Ничушкин не смогут помочь своей команде достаточно продолжительное время, а вот возвращение Ландескуга в стан «Колорадо» ожидается в ближайшее время.

    Общий тонус клуба: В матче против «Коламбуса» фаворит игры не обсуждается, поскольку и так все хорошо понятно.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: Нынешнему состоянию «Коламбуса» не позавидуешь, поскольку команда ослабла ввиду непредвиденных обстоятельств, и с последнего места на Востоке вряд ли выберется.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Первый матч в новом сезоне «Коламбус» уже провел, и игра против «Миннесоты» получилась конкурентной, однако «жакеты» все равно проиграли с разницей в одну шайбу.

    Травмированные игроки: Проблемы с составом имеются, поскольку «Коламбус» не может рассчитывать на Данфорта, Дженнера и Воронкова. Потеря последнего особенно не радует поклонников клуба.

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    Общий тонус клуба: В Денвере будет избиение, поскольку клубы сейчас решают абсолютно противоположные задачи.

    Статистика для ставок

    • Последний матч между этими клубами остался за «Коламбусом»

    • «Колорадо» на домашнем льду не может выиграть уже шесть матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.57, на ничью — 5.38, на гостей — 4.82.

    Прогноз: Победа «Колорадо» практически не обсуждается

    Альтернативный прогноз: Обилие заброшенных шайб порадует собравшихся зрителей

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.96

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.45

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    «Колорадо» — «Коламбус»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» разгромит приезжий коллектив?
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