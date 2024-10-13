В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Болл Арене» 13 октября. Начало встречи — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Коламбус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: Травмы не оставляли «Колорадо» в прошлом сезоне. Не оставляют они команду из одноименного штата и с начала нового сезона.

Последние матчи: В первой игре сезона «Колорадо» играл на выезде против «Вегаса» и продемонстрировал абсолютный раздрай в защите, пропустив от вице-чемпиона восемь шайб.

Травмированные игроки: Лехконен и Ничушкин не смогут помочь своей команде достаточно продолжительное время, а вот возвращение Ландескуга в стан «Колорадо» ожидается в ближайшее время.

Общий тонус клуба: В матче против «Коламбуса» фаворит игры не обсуждается, поскольку и так все хорошо понятно.

«Коламбус»

Турнирное положение: Нынешнему состоянию «Коламбуса» не позавидуешь, поскольку команда ослабла ввиду непредвиденных обстоятельств, и с последнего места на Востоке вряд ли выберется.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Первый матч в новом сезоне «Коламбус» уже провел, и игра против «Миннесоты» получилась конкурентной, однако «жакеты» все равно проиграли с разницей в одну шайбу.

Травмированные игроки: Проблемы с составом имеются, поскольку «Коламбус» не может рассчитывать на Данфорта, Дженнера и Воронкова. Потеря последнего особенно не радует поклонников клуба.

Общий тонус клуба: В Денвере будет избиение, поскольку клубы сейчас решают абсолютно противоположные задачи.

Статистика для ставок

Последний матч между этими клубами остался за «Коламбусом»

«Колорадо» на домашнем льду не может выиграть уже шесть матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.57, на ничью — 5.38, на гостей — 4.82.

Прогноз: Победа «Колорадо» практически не обсуждается

Альтернативный прогноз: Обилие заброшенных шайб порадует собравшихся зрителей

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.96

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.45