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    ЦСКА не потеряет очки в игре с «Трактором»?

    ЦСКА — «Трактор». Ставка (к. 2.14) и прогноз на хоккей, КХЛ, 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Трактор»
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    ЦСКА в игре с «Витязем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 5 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Октября 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: Ввиду достаточно высокой плотности вверху московский клуб опустился на 4-е место в таблице Западной конференции, набрав в 12 встречах 15 очков.

    Последние матчи: В текущих кондициях команда Ильи Воробьева не может похвастаться стабильностью: победные матчи «армейцы» зачастую чередуют провалами.

    ЦСКА — Трактор: коэффициенты букмекеров

    При этом если недавно ЦСКА достаточно эффективно обыграл «Динамо» в столичном дерби (4:3 Б), то в последнем матче с треском провалился на фоне «Металлурга» Мг, потерпев разгромное поражение (0:7).

    Не сыграют: Колби Уильямс.

    Состояние команды: Нынешняя кампания ЦСКА будет сосредоточена на попытках реабилитироваться за провальный прошлый сезон, который не был обусловлен исключительно ранним вылетом из Кубка.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Эту цель «армейцы» обозначили еще летом, затеяв перестройку, на фоне которой команда Ильи Воробьева уже может похвастаться определенными улучшения как с точки зрения статистики, так с и содержания игры.

    В какой-то степени ЦСКА сейчас не так стабилен, как хотелось бы тренерскому штабу, но в ближайшее время команде достаточно попытаться сберечь этот ритм, постепенно налаживая химию между новичками.

    «Трактор»

    Турнирное положение: Челябинцы продолжают прогрессировать: в 11 матчах им удалось набрать 16 очков и закрепиться на 3-м месте в таблице Востока, сравнявшись с «Авто» и «Ак Барсом».

    Последние матчи: Неделей ранее команда Бенуа Гру потерпела два поражения: на домашней площадке «медведи» уступили «Спартаку» (2:3 Б) и «Салавату Юлаеву» (3:5).

    Однако в последних матчах «Трактор» доказал, что предыдущие неудачи не переросли в кризис: сперва на своей территории челябинцы разделались с «Авангардом» (4:2), а затем в гостях обыграли «Спартак» (3:2 Б) и «Динамо» Москва (4:1).

    Не сыграют: Семен Дер-Аргучинцев, Дилан Сикура.

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    • Состояние команды: В межсезонье «Трактор» обозначил высокие цели в рамках новой кампании, а в ее дебюте стал одним из главных прорывов.

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    Сейчас «Трактор» остается одним из самых стабильных клубов Востока и в плане набранных очков, и с точки зрения уровня игры, особенно когда речь заходит о надежности в обороне.

    В звеньях нападения «Трактора» появились молодые форварды, которые идеально вписались в команду и начали выдавать высокую продуктивность с первых матчей.

    Статистика для ставок

    • На момент выхода прогноза ЦСКА демонстрирует третью по силе атаку среди всех команд лиги

    • В новом сезоне на домашнем катке «армейцы» еще не проигрывали в основное время

    • Победой «Трактора» закончились две встречи из трех последних на «ЦСКА Арене»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.25, а победа «Трактора» — в 3.28.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.71.

    Прогноз: В целом по сезону команда Илья Воробьева движется с переменчивым успехом, но в боевом настрое ей точно не откажешь. Встреча с «Трактором» по многим причинам будет тяжелой, но на очки на домашнем льду «армейцы» точно будут претендовать.

    Ставка: ЦСКА не проиграет + ТБ 4.5 за 2.14.

    Прогноз: И ЦСКА, и «Трактор» на данном этапе чемпионата характеризуются своим упорством, ввиду чего можно предположить, что в личной встрече победителя не удастся выявить сходу.

    Ставка: Ничья в основное время за 4.25.

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    ЦСКА — «Трактор»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на хоккей. ЦСКА не потеряет очки в игре с «Трактором»?
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