ЦСКА
Трактор
ЦСКА
Турнирное положение: Ввиду достаточно высокой плотности вверху московский клуб опустился на 4-е место в таблице Западной конференции, набрав в 12 встречах 15 очков.
Последние матчи: В текущих кондициях команда Ильи Воробьева не может похвастаться стабильностью: победные матчи «армейцы» зачастую чередуют провалами.
ЦСКА — Трактор: коэффициенты букмекеров
При этом если недавно ЦСКА достаточно эффективно обыграл «Динамо» в столичном дерби (4:3 Б), то в последнем матче с треском провалился на фоне «Металлурга» Мг, потерпев разгромное поражение (0:7).
Не сыграют: Колби Уильямс.
Состояние команды: Нынешняя кампания ЦСКА будет сосредоточена на попытках реабилитироваться за провальный прошлый сезон, который не был обусловлен исключительно ранним вылетом из Кубка.
Эту цель «армейцы» обозначили еще летом, затеяв перестройку, на фоне которой команда Ильи Воробьева уже может похвастаться определенными улучшения как с точки зрения статистики, так с и содержания игры.
В какой-то степени ЦСКА сейчас не так стабилен, как хотелось бы тренерскому штабу, но в ближайшее время команде достаточно попытаться сберечь этот ритм, постепенно налаживая химию между новичками.
«Трактор»
Турнирное положение: Челябинцы продолжают прогрессировать: в 11 матчах им удалось набрать 16 очков и закрепиться на 3-м месте в таблице Востока, сравнявшись с «Авто» и «Ак Барсом».
Последние матчи: Неделей ранее команда Бенуа Гру потерпела два поражения: на домашней площадке «медведи» уступили «Спартаку» (2:3 Б) и «Салавату Юлаеву» (3:5).
Однако в последних матчах «Трактор» доказал, что предыдущие неудачи не переросли в кризис: сперва на своей территории челябинцы разделались с «Авангардом» (4:2), а затем в гостях обыграли «Спартак» (3:2 Б) и «Динамо» Москва (4:1).
Не сыграют: Семен Дер-Аргучинцев, Дилан Сикура.
Состояние команды: В межсезонье «Трактор» обозначил высокие цели в рамках новой кампании, а в ее дебюте стал одним из главных прорывов.
Сейчас «Трактор» остается одним из самых стабильных клубов Востока и в плане набранных очков, и с точки зрения уровня игры, особенно когда речь заходит о надежности в обороне.
В звеньях нападения «Трактора» появились молодые форварды, которые идеально вписались в команду и начали выдавать высокую продуктивность с первых матчей.
Статистика для ставок
- На момент выхода прогноза ЦСКА демонстрирует третью по силе атаку среди всех команд лиги
- В новом сезоне на домашнем катке «армейцы» еще не проигрывали в основное время
- Победой «Трактора» закончились две встречи из трех последних на «ЦСКА Арене»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.25, а победа «Трактора» — в 3.28.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.71.
- 2.12Баффало — Нью-Джерси: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.07Спартак — Металлург Мг: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.84Северсталь — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В целом по сезону команда Илья Воробьева движется с переменчивым успехом, но в боевом настрое ей точно не откажешь. Встреча с «Трактором» по многим причинам будет тяжелой, но на очки на домашнем льду «армейцы» точно будут претендовать.
Ставка: ЦСКА не проиграет + ТБ 4.5 за 2.14.
Прогноз: И ЦСКА, и «Трактор» на данном этапе чемпионата характеризуются своим упорством, ввиду чего можно предположить, что в личной встрече победителя не удастся выявить сходу.
Ставка: Ничья в основное время за 4.25.