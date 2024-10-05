В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 5 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: Ввиду достаточно высокой плотности вверху московский клуб опустился на 4-е место в таблице Западной конференции, набрав в 12 встречах 15 очков.

Последние матчи: В текущих кондициях команда Ильи Воробьева не может похвастаться стабильностью: победные матчи «армейцы» зачастую чередуют провалами.

При этом если недавно ЦСКА достаточно эффективно обыграл «Динамо» в столичном дерби (4:3 Б), то в последнем матче с треском провалился на фоне «Металлурга» Мг, потерпев разгромное поражение (0:7).

Не сыграют: Колби Уильямс.

Состояние команды: Нынешняя кампания ЦСКА будет сосредоточена на попытках реабилитироваться за провальный прошлый сезон, который не был обусловлен исключительно ранним вылетом из Кубка.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Эту цель «армейцы» обозначили еще летом, затеяв перестройку, на фоне которой команда Ильи Воробьева уже может похвастаться определенными улучшения как с точки зрения статистики, так с и содержания игры.

В какой-то степени ЦСКА сейчас не так стабилен, как хотелось бы тренерскому штабу, но в ближайшее время команде достаточно попытаться сберечь этот ритм, постепенно налаживая химию между новичками.

«Трактор»

Турнирное положение: Челябинцы продолжают прогрессировать: в 11 матчах им удалось набрать 16 очков и закрепиться на 3-м месте в таблице Востока, сравнявшись с «Авто» и «Ак Барсом».

Последние матчи: Неделей ранее команда Бенуа Гру потерпела два поражения: на домашней площадке «медведи» уступили «Спартаку» (2:3 Б) и «Салавату Юлаеву» (3:5).

Однако в последних матчах «Трактор» доказал, что предыдущие неудачи не переросли в кризис: сперва на своей территории челябинцы разделались с «Авангардом» (4:2), а затем в гостях обыграли «Спартак» (3:2 Б) и «Динамо» Москва (4:1).

Не сыграют: Семен Дер-Аргучинцев, Дилан Сикура.

Состояние команды: В межсезонье «Трактор» обозначил высокие цели в рамках новой кампании, а в ее дебюте стал одним из главных прорывов.

Сейчас «Трактор» остается одним из самых стабильных клубов Востока и в плане набранных очков, и с точки зрения уровня игры, особенно когда речь заходит о надежности в обороне.

В звеньях нападения «Трактора» появились молодые форварды, которые идеально вписались в команду и начали выдавать высокую продуктивность с первых матчей.

Статистика для ставок

На момент выхода прогноза ЦСКА демонстрирует третью по силе атаку среди всех команд лиги

В новом сезоне на домашнем катке «армейцы» еще не проигрывали в основное время

Победой «Трактора» закончились две встречи из трех последних на «ЦСКА Арене»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 4.25, а победа «Трактора» — в 3.28.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.71.

Прогноз: В целом по сезону команда Илья Воробьева движется с переменчивым успехом, но в боевом настрое ей точно не откажешь. Встреча с «Трактором» по многим причинам будет тяжелой, но на очки на домашнем льду «армейцы» точно будут претендовать.

Ставка: ЦСКА не проиграет + ТБ 4.5 за 2.14.

Прогноз: И ЦСКА, и «Трактор» на данном этапе чемпионата характеризуются своим упорством, ввиду чего можно предположить, что в личной встрече победителя не удастся выявить сходу.

Ставка: Ничья в основное время за 4.25.