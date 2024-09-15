В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 15 сентября. Начало встречи — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: После первый матчей нового сезона казалось, что «Амур» — одни из главных претендентов на подвал таблицы Востока, но сейчас клуб из Хабаровска размещается на седьмой строчке своей конференции.

Последние матчи: В последнем поединке «Амур» смог разобраться с самими «Авангардом», пусть даже и по будллитам.

Травмированные игроки: Хабаровчане продолжают играть без Ильи Талалуева, что серьезно отражается на результатах «Амура».

Общий тонус клуба: Мартемьянов и его подопечные в отличном расположении духа и постараются расправиться с «Куньлунем» ещё до эватора матча.

«Куньлунь»

Турнирное положение: После резвого старта «Куньлунь» серьезно затормозил и уже опустился на восьмую строчку Запада.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В двух последних матчах у «Куньлуня» не было никаких шансов в играх против «Северстали» и «Локомотива».

Травмированные игроки: Все готовым принимать участие в предстоящем поединке за исключением защитника «Куньлуня» Дойла Сомерби

Общий тонус клуба: Игра против «Амура» будет тяжелой не только по причине длительного перелета, но и внезапно заигравшей по-иному дальневосточной команды.

Статистика для ставок

«Амур» в двух последних поединках забросил восемь шайб

В двух последних матчах в Хабаровске победил «Куньлунь»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.40, на гостей — 3.86.

Прогноз: В этом матче хозяева имеют больше шансов на успех

Альтернативный прогноз: Будет напряженная игра, где места голевому пиршеству не предвидится

Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.42.