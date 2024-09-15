«Амур»
Турнирное положение: После первый матчей нового сезона казалось, что «Амур» — одни из главных претендентов на подвал таблицы Востока, но сейчас клуб из Хабаровска размещается на седьмой строчке своей конференции.
Последние матчи: В последнем поединке «Амур» смог разобраться с самими «Авангардом», пусть даже и по будллитам.
Травмированные игроки: Хабаровчане продолжают играть без Ильи Талалуева, что серьезно отражается на результатах «Амура».
Общий тонус клуба: Мартемьянов и его подопечные в отличном расположении духа и постараются расправиться с «Куньлунем» ещё до эватора матча.
«Куньлунь»
Турнирное положение: После резвого старта «Куньлунь» серьезно затормозил и уже опустился на восьмую строчку Запада.
Последние матчи: В двух последних матчах у «Куньлуня» не было никаких шансов в играх против «Северстали» и «Локомотива».
Травмированные игроки: Все готовым принимать участие в предстоящем поединке за исключением защитника «Куньлуня» Дойла Сомерби
Общий тонус клуба: Игра против «Амура» будет тяжелой не только по причине длительного перелета, но и внезапно заигравшей по-иному дальневосточной команды.
Статистика для ставок
- «Амур» в двух последних поединках забросил восемь шайб
- В двух последних матчах в Хабаровске победил «Куньлунь»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.40, на гостей — 3.86.
Прогноз: В этом матче хозяева имеют больше шансов на успех
- 2.33Сибирь — Авангард: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 1.94Автомобилист — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.30Нефтехимик — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Будет напряженная игра, где места голевому пиршеству не предвидится
Ставка: П1 с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.42.