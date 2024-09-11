Витязь
Динамо Минск
«Витязь»
Турнирное положение: Ресурсы «Витязя» вполне позволяют ему пошуметь в новом сезоне. Сейчас клуб располагается на четвертой строчке на Западе и борется за победу в каждом матче.
Последние матчи: В каждом сыгранном матче была борьба, но больше всего поразила раскованность в матче против «Сочи», где уже к концу второго периода в воротах приезжей команды побывало четыре шайбы.
Витязь — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У подмосковного клуба уже большие проблемы с составом, поскольку не смогут принять участие в игре против «зубров» Дин Стюарт, Григорий Ващенко и Владимир Галузин.
Общий тонус клуба: Матч против минчан будет одной из самых серьезных проверок на старте сезона, поскольку белорусский клуб в полном порядке.
«Динамо» Мн
Турнирное положение: Пока что можно с уверенностью говорить, что свое второй место в западной конференции минское «Динамо» более, чем заслужило.
Последние матчи: Коллектив Квартального один матч выиграл, а второй проиграл, хотя даже в поединке против московского «Спартака» вел после первого периода с разницей в две шайбы.
Травмированные игроки: Минский клуб пока что обходится без потерь, что дает ему дополнительное преимущество в предстоящем поединке против «Витязя».
Общий тонус клуба: В Подольск гости едут в качестве фаворитов, поэтому любой результат, кроме победы будет расцениваться, как неудача.
Статистика для ставок
- «Витязь» выиграл два последних матча по сезону
- В трех последних очных противостояниях между этими клубами не забрасывалось менее пяти шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.89, на ничью — 4.00, на гостей — 2.20.
Прогноз: Подольский клуб вполне может преподнести сюрприз и победить в этом матче
- 1.96Авангард — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 2.05Салават Юлаев — Автомобилист: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.00ЦСКА — Сибирь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В игре будет достаточное количество голевых моментов и заброшенных шайб
Ставка: П1 с коэффициентом 2.89.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 3.08.