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    Минское «Динамо» плодотворно съездит в Подольск?

    Витязь — Динамо Мн: ставка и прогноз, новости. 11.09.2024

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Динамо» Мн
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    «Динамо» Мн
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать минское «Динамо». Игра пройдет на «Балашиха Арене» 11 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Динамо» Мн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Сентября 2024 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Витязь»

    Турнирное положение: Ресурсы «Витязя» вполне позволяют ему пошуметь в новом сезоне. Сейчас клуб располагается на четвертой строчке на Западе и борется за победу в каждом матче.

    Последние матчи: В каждом сыгранном матче была борьба, но больше всего поразила раскованность в матче против «Сочи», где уже к концу второго периода в воротах приезжей команды побывало четыре шайбы.

    Витязь — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У подмосковного клуба уже большие проблемы с составом, поскольку не смогут принять участие в игре против «зубров» Дин Стюарт, Григорий Ващенко и Владимир Галузин.

    Общий тонус клуба: Матч против минчан будет одной из самых серьезных проверок на старте сезона, поскольку белорусский клуб в полном порядке.

    «Динамо» Мн

    Турнирное положение: Пока что можно с уверенностью говорить, что свое второй место в западной конференции минское «Динамо» более, чем заслужило.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Коллектив Квартального один матч выиграл, а второй проиграл, хотя даже в поединке против московского «Спартака» вел после первого периода с разницей в две шайбы.

    Травмированные игроки: Минский клуб пока что обходится без потерь, что дает ему дополнительное преимущество в предстоящем поединке против «Витязя».

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    Общий тонус клуба: В Подольск гости едут в качестве фаворитов, поэтому любой результат, кроме победы будет расцениваться, как неудача.

    Статистика для ставок

    • «Витязь» выиграл два последних матча по сезону

    • В трех последних очных противостояниях между этими клубами не забрасывалось менее пяти шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.89, на ничью — 4.00, на гостей — 2.20.

    Прогноз: Подольский клуб вполне может преподнести сюрприз и победить в этом матче

    Альтернативный прогноз: В игре будет достаточное количество голевых моментов и заброшенных шайб

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.89.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 3.08.

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    «Витязь» — «Динамо» Мн: прогноз, ставка (2.89), статистика, коэффициенты матча 11.09.2024. Прогнозы на хоккей. Минское «Динамо» плодотворно съездит в Подольск?
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