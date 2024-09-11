В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать минское «Динамо». Игра пройдет на «Балашиха Арене» 11 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Динамо» Мн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витязь»

Турнирное положение: Ресурсы «Витязя» вполне позволяют ему пошуметь в новом сезоне. Сейчас клуб располагается на четвертой строчке на Западе и борется за победу в каждом матче.

Последние матчи: В каждом сыгранном матче была борьба, но больше всего поразила раскованность в матче против «Сочи», где уже к концу второго периода в воротах приезжей команды побывало четыре шайбы.

Травмированные игроки: У подмосковного клуба уже большие проблемы с составом, поскольку не смогут принять участие в игре против «зубров» Дин Стюарт, Григорий Ващенко и Владимир Галузин.

Общий тонус клуба: Матч против минчан будет одной из самых серьезных проверок на старте сезона, поскольку белорусский клуб в полном порядке.

«Динамо» Мн

Турнирное положение: Пока что можно с уверенностью говорить, что свое второй место в западной конференции минское «Динамо» более, чем заслужило.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Коллектив Квартального один матч выиграл, а второй проиграл, хотя даже в поединке против московского «Спартака» вел после первого периода с разницей в две шайбы.

Травмированные игроки: Минский клуб пока что обходится без потерь, что дает ему дополнительное преимущество в предстоящем поединке против «Витязя».

Общий тонус клуба: В Подольск гости едут в качестве фаворитов, поэтому любой результат, кроме победы будет расцениваться, как неудача.

Статистика для ставок

«Витязь» выиграл два последних матча по сезону

В трех последних очных противостояниях между этими клубами не забрасывалось менее пяти шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.89, на ничью — 4.00, на гостей — 2.20.

Прогноз: Подольский клуб вполне может преподнести сюрприз и победить в этом матче

Альтернативный прогноз: В игре будет достаточное количество голевых моментов и заброшенных шайб

Ставка: П1 с коэффициентом 2.89.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 3.08.