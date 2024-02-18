В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 18 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: По итогам 63 матчей «Северстали», с 76 очками в активе, удалось закрепиться на пятом месте в таблице Западной конференции.

На текущий момент череповецкая команда опережает шестое «Торпедо» на 2 балла, а седьмой ЦСКА — на 1, имея на их фоне игру, припасенную «на потом».

Последние матчи: В начале февраля «Северсталь» выдала небольшую — 3-матчевую — победную серию. В нее вошла встреча с «Торпедо» (3:2), которую в контексте борьбы за место в топ-5 нужно было выигрывать обязательно.

Все прогнозы на КХЛ

Успешный ряд «Северстали» был испорчен «Витязем» в Балашихе 8 февраля (1:2 ОТ), но после неудачного выезда команда Андрея Козырева вновь встала на победные рельсы и поочередно разобралась с «Локомотивом» (3:2 Б), «Динамо» Минск (3:2) и «Спартаком» (4:2).

Не сыграют: Из-за травм этот матч пропустят вратари Дмитрий Шугаев и Константин Шостак, а также нападающие Никита Коростелев, Тимур Муханов и Кирилл Пилипенко.

Состояние команды: Плачевное состояние «Торпедо» и ЦСКА позволили «Северстали», которая в конце сезона взвинтила темп, преуспеть в гонке за пятую строчку. И в нынешних кондициях она едва ли готова уступить это место двум безвольным конкурентам.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Новая плей-офф кампания «Нефтехимика» находится под угрозой. Команда не только застряла на девятой строчке, но и отдалилась от «Амура» на значительное по меркам конца сезона расстояние.

В 64 матчах команда из Нижнекамска набрал 65 очков, а разрыв между единственным конкурентом составляет 3 балла с учетом одинакового количества проведенных встреч. До конца регулярки осталось 4 игры.

Последние матчи: В последних встречах «Нефтехимик» показывает относительно неплохие результаты, но на фоне «Амура» их недостаточно для того, чтобы продолжать вести борьбу на равных.

Три последние встречи команда Олега Леонтьева провела в гостях, где одержала верх над «Торпедо» (3:4 ОТ), крупно проиграла «Ак Барсу» (0:3) и отвоевала один балл у «Сибири» (1:2 Б).

Не сыграют: Форвард Наиль Якупов пропустит этот матч из-за травмы.

Состояние команды: Учитывая 3-очковый разрыв и серию непростых матчей впереди, «Нефтехимику» едва ли хватит ресурсов, чтобы добиться стопроцентных результатов. Более того, чтобы выйти в плей-офф «Амур» должен проиграть в каждой следующей встрече.

Статистика для ставок

«Северсталь» одержала 10 побед в 12 домашних встречах в 2024 году

«Нефтехимик» набирал минимум один балл в пяти последних гостевых матчах (3 победы, 2 поражения)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 3.95, а победа «Нефтехимика» — в 3.69.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 4.5 — за 2.17.

Прогноз: Несмотря на существенное продвижение, «Северсталь» еще не закрыла вопрос, связанный с попаданием в топ-5, поэтому ее турнирная мотивация остается в силе. На домашнем катке команда Козырева способна уверенно разобраться с соперником уровня «Нефтехимика», шансы которого на кубковый раунд стремительно падают к нулю.

Ставка: «Северсталь» победит + ТБ 4.5 за 2.80.

Прогноз: Ранее на домашней площадке череповецкая команда справлялась и с более сильными соперниками, поэтому в предстоящем матче от хозяев плане логично ждать крупную победу.

Ставка: «Северсталь» победит с форой -1 за 2.38.