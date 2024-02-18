ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико РедондоНаследник. Клуб Месси увел из-под носа у «Реала» и «Баварии» нового Бускетса Ханси ФликЗамена для Хави. Флик, Мичел и еще пять тренеров для «Барселоны» Чарльз Оливейра5 восходящих звезд UFC, проигравших ветеранам на спаде
  • 12:45
    • Большунов стал победителем марафона на Спартакиаде
  • 11:19
    • Мбаппе подписал контракт с «Реалом»: официального подтверждения пока нет
    Все новости спорта

    Серия побед «Северстали» будет продолжена?

    «Северсталь» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.80) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 18 февраля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данил Аймурзин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 18 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: По итогам 63 матчей «Северстали», с 76 очками в активе, удалось закрепиться на пятом месте в таблице Западной конференции.

    На текущий момент череповецкая команда опережает шестое «Торпедо» на 2 балла, а седьмой ЦСКА — на 1, имея на их фоне игру, припасенную «на потом».

    Последние матчи: В начале февраля «Северсталь» выдала небольшую — 3-матчевую — победную серию. В нее вошла встреча с «Торпедо» (3:2), которую в контексте борьбы за место в топ-5 нужно было выигрывать обязательно.

    Все прогнозы на КХЛ

    Успешный ряд «Северстали» был испорчен «Витязем» в Балашихе 8 февраля (1:2 ОТ), но после неудачного выезда команда Андрея Козырева вновь встала на победные рельсы и поочередно разобралась с «Локомотивом» (3:2 Б), «Динамо» Минск (3:2) и «Спартаком» (4:2).

    Не сыграют: Из-за травм этот матч пропустят вратари Дмитрий Шугаев и Константин Шостак, а также нападающие Никита Коростелев, Тимур Муханов и Кирилл Пилипенко.

    Состояние команды: Плачевное состояние «Торпедо» и ЦСКА позволили «Северстали», которая в конце сезона взвинтила темп, преуспеть в гонке за пятую строчку. И в нынешних кондициях она едва ли готова уступить это место двум безвольным конкурентам.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Новая плей-офф кампания «Нефтехимика» находится под угрозой. Команда не только застряла на девятой строчке, но и отдалилась от «Амура» на значительное по меркам конца сезона расстояние.

    В 64 матчах команда из Нижнекамска набрал 65 очков, а разрыв между единственным конкурентом составляет 3 балла с учетом одинакового количества проведенных встреч. До конца регулярки осталось 4 игры.

    Последние матчи: В последних встречах «Нефтехимик» показывает относительно неплохие результаты, но на фоне «Амура» их недостаточно для того, чтобы продолжать вести борьбу на равных.

  • Неделя безумств «Авангарда», плодотворная кампания «Северстали», эффектное открытие «СКА Арены»
  • КХЛ: обзор 22-й игровой недели
  • 12/02/2024

    • Три последние встречи команда Олега Леонтьева провела в гостях, где одержала верх над «Торпедо» (3:4 ОТ), крупно проиграла «Ак Барсу» (0:3) и отвоевала один балл у «Сибири» (1:2 Б).

    Не сыграют: Форвард Наиль Якупов пропустит этот матч из-за травмы.

    Состояние команды: Учитывая 3-очковый разрыв и серию непростых матчей впереди, «Нефтехимику» едва ли хватит ресурсов, чтобы добиться стопроцентных результатов. Более того, чтобы выйти в плей-офф «Амур» должен проиграть в каждой следующей встрече.

    Статистика для ставок

    • «Северсталь» одержала 10 побед в 12 домашних встречах в 2024 году

    • «Нефтехимик» набирал минимум один балл в пяти последних гостевых матчах (3 победы, 2 поражения)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 3.95, а победа «Нефтехимика» — в 3.69.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 4.5 — за 2.17.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Несмотря на существенное продвижение, «Северсталь» еще не закрыла вопрос, связанный с попаданием в топ-5, поэтому ее турнирная мотивация остается в силе. На домашнем катке команда Козырева способна уверенно разобраться с соперником уровня «Нефтехимика», шансы которого на кубковый раунд стремительно падают к нулю.

    Ставка: «Северсталь» победит + ТБ 4.5 за 2.80.

    Прогноз: Ранее на домашней площадке череповецкая команда справлялась и с более сильными соперниками, поэтому в предстоящем матче от хозяев плане логично ждать крупную победу.

    Ставка: «Северсталь» победит с форой -1 за 2.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетико — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дармштадт — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Свентек — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Северсталь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на хоккей. Серия побед «Северстали» будет продолжена?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры