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    В Ярославле состоится спокойный в плане событийности матч

    «Локомотив» — «Салават Юлаев». Ставка (к. 1.81) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 17 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Салават Юлаев»
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    Максим Шалунов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене-2000» 17 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Локомотив» больше не справляется с ролью главного преследователя СКА. Провалив несколько матчей на фоне усталости, ярославцы почти потеряли шансы на лидерство в Западной конференции.

    В 64 играх «Локомотив» набрал 87 очков и опустился на третье место в таблице Запада, отстав от первого СКА на 4 балла при равенстве проведенных встреч. Дистанция между «Динамо» составляет один балл, но москвичи держат матч в запасе.

    Последние матчи: После неплохого по меркам нынешнего «Локо» беспроигрышного цикла в период с 31 января по 7 февраля — 4 матча подряд — команда впала в очередной результативный ступор, повлекший за собой три поражения.

    Все прогнозы на КХЛ

    В течение двух последних недель команда Игоря Никитина проиграла «Адмиралу» (1:2), «Северстали» (2:3 Б) и «Спартаку» (1:5). Прервать безуспешный ряд удалось в эффектной игре с ЦСКА в четверг (5:4 ОТ).

    Не сыграют: Нападающий Егор Аверин — единственный, кто пропустит эту игру из-за травмы.

    Состояние команды: В результате уже которой по счету потери общего тонуса «Локомотив» фактически лишился шансов на лидерство. Более того, команду Никитина ждет борьба за место в зоне первой тройки, за которую на финише попытается ухватиться «Спартак».

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: «Салават Юлаев», возможно, сам не ожидая подобного, на финишном этапе регулярки оказался одним из претендентов на роль лидера Восточной конференции.

    В 63 матчах уфимская команда набрала 85 очков, с которыми занимает третье место в таблице, всего на 2 балла отставая от первого «Металлурга» Мг при равном количестве проведенных встреч.

    Последние матчи: После блокбастера с элементами драмы 4 февраля на катке «Уфа-Арены», где «Салават Юлаев» был близок к камбэку с 0:4 в матче против СКА (3:4), уфимцы добились трех побед подряд.

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    • Поочередно команда Виктора Козлова разобралась с ЦСКА (2:0), «Ак Барсом» (2:1) и «Авангардом» (7:2). Но в четверг «Салават Юлаев» в очередной раз встретился со СКА и отдал ему все (0:2).

    Не сыграют: В Ярославле гостям из-за травм не помогут нападающие Николай Кулемин, Джош Лейво и Алексей Пустозеров.

    Состояние команды: В финальной фазе регулярного чемпионата «Салават Юлаев» имеет неплохие шансы вырваться в лидеры Востока, однако для этого команде необходимо вытаскивать матчи с топ-соперниками с Запада, с чем у уфимцев в последнее время есть проблемы.

    Статистика для ставок

    • Только в одном домашнем матче из последних семи «Локомотив» проиграл «Салавату Юлаеву»

    • В шести матчах февраля «Салават Юлаев» всего раз пропустил больше двух голов

    • Четыре февральские встречи «Локомотива» из семи закончились вничью в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.42, ничья — в 3.65, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.86.

    На тотал больше 4 можно поставить за 1.64, на тотал меньше 4 — за 2.18.

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    Прогноз: Несмотря на поражения в играх с западными командами первого эшелона, «Салават Юлаев» по-прежнему надежен в обороне. Едва ли «Локомотив» в нынешней форме способен это изменить, а сами гости не будут рисковать ради крупной победы.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.81.

    Прогноз: Очная гостевая статистика «Салавата Юлаева» говорит не в его пользу, однако на фоне борьбы за лидерство на Востоке ее можно слегка улучшить.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 2.17.

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    «Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на хоккей. В Ярославле состоится спокойный в плане событийности матч
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