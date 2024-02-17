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    «Авангард» одержит победу в битве за лидерство?

    «Авангард» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 2.19) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 17 февраля 2024 года

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    «Авангард» в игре с «Автомобилистом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Арене G-Drive» 17 февраля. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Февраля 2024 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 14:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Авангард»

    Турнирное положение: Финишную прямую регулярного сезона «Авангард» по-прежнему рассматривает в контексте борьбы за лидерство на Востоке.

    В 63 встречах омичи заработали 86 очков, с которыми занимают второе место в конференции, отставая всего на один балл от будущего соперника, однако теперь у них нет запаса матчей, дававшего ранее надежды на улучшение положения дел.

    Коэффициенты матча Авангард — Металлург Мг

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    Последние матчи: Нынешняя кампания «Авангарда» крайне далека от постоянства, все время «ястребы» действуют непредсказуемо, хотя в последнее время все чаще теряют очки.

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    В трех встречах из четырех предыдущих — после сокрушительной победы над СКА (9:5) — команда Михаила Кравеца проиграла. В частности, она уступила «Спартаку» (3:5), а после разгрома «Сибири» (7:2) — отлетела от «Салавата Юлаева» (2:7) и «Автомобилиста» (2:4).

    Не сыграют: На данный момент в составе «Авангарда» нет травмированных или дисквалифицированных.

    Состояние команды: В Восточной конференции, судя по потерям очков, которые допустили все представители топ-3, проходит игра в поддавки, из-за которой омичи, имея реальные возможности занять первое место, все еще вынуждены преследовать «Магнитку».

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: На финише регулярного сезона волнений в Магнитогорске стало больше. Помимо привычного в нынешней кампании конкурента — «Авангарда» — магнитогорцам крайне важно не пропустить вперед «Салават Юлаев».

    По итогам 63 матчей «Металлург» Мг занимает первое место в Восточной конференции с 87 очками. От второго «Авангарда» его отделяет один балл, от третьего «Салавата Юлаева» — два при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: В конце прошлого месяца «Металлург» Мг ждала дальневосточная сессия, в рамках которой нынешний лидер набрал только 50% очков.

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    • Вернувшись домой, команда Андрея Разина успела обыграть «Авангард» (4:3 ОТ) и «Адмирал» (5:1), а также вырвать один балл у московского «Динамо» (3:4 Б). Последний матч магнитогорцы провели в Казани, где уступили «Ак Барсу» (1:2).

    Не сыграют: Нападающий Егор Коробкин пропустит этот матч из-за травмы.

    Состояние команды: Приближение раунда плей-офф не гарантировало спокойную концовку, на которую, возможно, надеялась команда Разина. Тем не менее на текущий момент «Магнитка» остается первым выбором в списке фаворитов на лидерство на Востоке, где все зависит исключительно от нее.

    Статистика для ставок

    • Минимум 5 голов было забито в 10 последних матчах «Авангарда»

    • Ни одна встреча омичей на «Арене G-Drive» в 2024 году не закончилась ничьей в основное время (5 побед, 4 поражения)

    • В пяти предыдущих очных матчах суммарная результативность подбиралась к отметке в 5+ заброшенных шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 4.05, а победа «Металлурга» Мг — в 3.04.

    На тотал больше 5 можно поставить за 1.61, на тотал меньше 5 — за 2.24.

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    Прогноз: В двух предыдущих очных встречах «Авангард» проиграл, упустив тем самым возможность стать новым лидером Востока. В этот раз на домашнем катке команда Кравеца рассчитывает на другую развязку.

    Ставка: «Авангард» победит 2.19.

    Прогноз: От битвы лидеров и самых результативных клубов конференции хотелось бы увидеть динамичный хоккей, строящийся на атаке.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.

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    «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» одержит победу в битве за лидерство?
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