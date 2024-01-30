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    «Ак Барс» не оставит шансов «Сибири»?

    «Сибирь» — «Ак Барс». Ставка (к. 22.22) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 30 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Ак Барс»
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    «Ак Барс» в игре с «Сибирью»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 30 января. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 30 Января 2024 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Сибирь»

    Турнирное положение: Кажется, «Сибирь» начала разваливаться, что в рамках битвы за восьмое место имеет свои катастрофические последствия. В 57 матчах команда набрала 53 очка и отдалилась от «Нефтехимика» на 5 баллов.

    Последние матчи: Пять матчей из последних шести закончились для «Сибири» сплошным разочарованием: за этот период ей не удалось набрать ни одного балла или хотя бы забить больше двух голов.

    Коэффициенты матча Сибирь — Ак Барс

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    Последнюю победу команда Сергея Кривокрасова одержала 24 января — в гостях удалось разгромить «Витязь» (4:1). В следующих матчах новосибирцы проиграли «Северстали» (0:4) и «Динамо» Минск (1:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Сейчас в составе «Сибири» нет ни травмированных, ни дисквалифицированных.

    Состояние команды: В момент, когда необходимо собраться и выдать серию достойных матчей, «Сибирь» посыпалась. И теперь ее конкурентоспособность в контексте борьбы за плей-офф ставится под сомнение.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В 56 матчах «Ак Барс» набрал 68 очков, с которыми вновь опустился на седьмое место в Восточной конференции. На 2 балла он отстает сразу от трех конкурентов — «Трактора», «Лады» и «Автомобилиста».

    Последние матчи: В течение двух прошлых недель «Ак Барсу» удалось сформировать 3-матчевую серию без поражений, что в нынешних условиях уже можно назвать неплохим достижением.

    Безупречный ряд команды Зинэтулы Билялетдинова был испорчен в Омске 26 января, где «Ак Барс», ведя в счете, уступил «Авангарду» (2:4). Но в последнем матче казанцы оставили без очков «Барыс» (3:1).

    Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

    Состояние команды: «Ак Барс» остается топ-клубом, который по ошибке прописался на седьмом месте, из-за чего в заключительной фазе сезона он безуспешно — на данный момент — пытается оттуда выбраться.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается в 3.04, ничья — в 3.85, а победа «Ак Барса» — в 2.22.

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    Самый ответственный отрезок сезона «Сибирь» проводит бездарно, испытывая проблемы с реализацией, в то время как в защите в целом наблюдается тотальный разлад.

    В таких условиях шансы на успех в домашней встрече с казанцами сводятся почти к нулю. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит за 2.22.

    В пяти матчах из шести последних в ворота «Сибири» было заброшено от трех шайб и более, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 2.12.

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    «Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» не оставит шансов «Сибири»?
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