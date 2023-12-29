В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Канада сыграет со Швецией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 29 декабря. Начало запланировано на 21:30 мск. Канада — Швеция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Канада

Турнирное положение: На текущий момент у Канады все прекрасно: в двух матчах она набрала 6 очков и поднялась на первое место в таблице, забросив 15 шайб, что на текущий момент является лучшим показателем в группе A.

Последние матчи: На старте чемпионата мира Канада встретилась с Финляндией, которую обыграла уверенно, несмотря на два пропущенных гола (5:2). А самым размашистым во всех смыслах оказался матч с Латвией, которой североамериканцы отгрузили десять безответных шайб (10:0).

Коэффициенты матча Канада U20 — Швеция U20 1X2Новым игрокам 2.054.502.90Бонус$9500

Все прогнозы на хоккей

Не сыграют: Перед третьей игрой у Канады кадровых потерь нет.

Состояние команды: По итогам первой половины группового раунда у Канады не было проблем. Команда Алана Летанга демонстрирует не только сумасшедшую результативность, но и в целом хорошую игру, не оставляя шансов соперникам.

Швеция

Турнирное положение: В двух матчах Швеция набрала 6 очков и закрепилась на второй строчке в группе A, уступая лидерство Канаде по дополнительным параметрам. От преследователей она оторвалась на 3+ балла.

Последние матчи: На данный Швеция остается единственной в чемпионате без пропущенных голов. Так, в дебютной игре она разгромила Латвию (6:0), а затем провела не менее яркую встречу с Германией (5:0).

Не сыграют: К этой встрече Швеция подходит без травм и дисквалификаций.

Состояние команды: Пожалуй, нынешняя Швеция способна стать одним из претендентов на медали, если вынести за рамки соперничество Канады и США. Сейчас среди европейских сборных нет конкурента, который соответствовал бы ее классу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается в 2.01, ничья — в 4.33, а победа Швеции — в 2.90.

В пятницу Канаду ждет самое суровое испытание в рамках групповой кампании . Несомненно, она намерена доказать, что способна разбираться не только с безнадежными аутсайдерами, но также готова к серьезным вызовам.

Швеция — самый мощный представитель Европы. И предстоящая встреча будет битвой за первое место, которое канадцам положено завоевать по статусу. Наши прогноз и ставка — Канада победит за 2.01.