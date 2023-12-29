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    Справятся ли канадцы с самым сложным соперником группы?

    Канада — Швеция. Ставка (к. 2.01) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Швеция
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    Маклин Селебрини
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Канада сыграет со Швецией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 29 декабря. Начало запланировано на 21:30 мск. Канада — Швеция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. МЧМ-2024. Группа A 29 Декабря 2023 года
    Канада U20
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    Канада

    Турнирное положение: На текущий момент у Канады все прекрасно: в двух матчах она набрала 6 очков и поднялась на первое место в таблице, забросив 15 шайб, что на текущий момент является лучшим показателем в группе A.

    Последние матчи: На старте чемпионата мира Канада встретилась с Финляндией, которую обыграла уверенно, несмотря на два пропущенных гола (5:2). А самым размашистым во всех смыслах оказался матч с Латвией, которой североамериканцы отгрузили десять безответных шайб (10:0).

    Коэффициенты матча Канада U20 — Швеция U20

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    Не сыграют: Перед третьей игрой у Канады кадровых потерь нет.

    Состояние команды: По итогам первой половины группового раунда у Канады не было проблем. Команда Алана Летанга демонстрирует не только сумасшедшую результативность, но и в целом хорошую игру, не оставляя шансов соперникам.

    Швеция

    Турнирное положение: В двух матчах Швеция набрала 6 очков и закрепилась на второй строчке в группе A, уступая лидерство Канаде по дополнительным параметрам. От преследователей она оторвалась на 3+ балла.

    Последние матчи: На данный Швеция остается единственной в чемпионате без пропущенных голов. Так, в дебютной игре она разгромила Латвию (6:0), а затем провела не менее яркую встречу с Германией (5:0).

    Не сыграют: К этой встрече Швеция подходит без травм и дисквалификаций.

    Состояние команды: Пожалуй, нынешняя Швеция способна стать одним из претендентов на медали, если вынести за рамки соперничество Канады и США. Сейчас среди европейских сборных нет конкурента, который соответствовал бы ее классу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается в 2.01, ничья — в 4.33, а победа Швеции — в 2.90.

    В пятницу Канаду ждет самое суровое испытание в рамках групповой кампании. Несомненно, она намерена доказать, что способна разбираться не только с безнадежными аутсайдерами, но также готова к серьезным вызовам.

    Швеция — самый мощный представитель Европы. И предстоящая встреча будет битвой за первое место, которое канадцам положено завоевать по статусу. Наши прогноз и ставка — Канада победит за 2.01.

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    Канада — Швеция: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на хоккей. Справятся ли канадцы с самым сложным соперником группы?
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