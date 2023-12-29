Канада
Турнирное положение: На текущий момент у Канады все прекрасно: в двух матчах она набрала 6 очков и поднялась на первое место в таблице, забросив 15 шайб, что на текущий момент является лучшим показателем в группе A.
Последние матчи: На старте чемпионата мира Канада встретилась с Финляндией, которую обыграла уверенно, несмотря на два пропущенных гола (5:2). А самым размашистым во всех смыслах оказался матч с Латвией, которой североамериканцы отгрузили десять безответных шайб (10:0).
Коэффициенты матча Канада U20 — Швеция U20
Не сыграют: Перед третьей игрой у Канады кадровых потерь нет.
Состояние команды: По итогам первой половины группового раунда у Канады не было проблем. Команда Алана Летанга демонстрирует не только сумасшедшую результативность, но и в целом хорошую игру, не оставляя шансов соперникам.
Швеция
Турнирное положение: В двух матчах Швеция набрала 6 очков и закрепилась на второй строчке в группе A, уступая лидерство Канаде по дополнительным параметрам. От преследователей она оторвалась на 3+ балла.
Последние матчи: На данный Швеция остается единственной в чемпионате без пропущенных голов. Так, в дебютной игре она разгромила Латвию (6:0), а затем провела не менее яркую встречу с Германией (5:0).
Не сыграют: К этой встрече Швеция подходит без травм и дисквалификаций.
Состояние команды: Пожалуй, нынешняя Швеция способна стать одним из претендентов на медали, если вынести за рамки соперничество Канады и США. Сейчас среди европейских сборных нет конкурента, который соответствовал бы ее классу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается в 2.01, ничья — в 4.33, а победа Швеции — в 2.90.
Швеция — самый мощный представитель Европы. И предстоящая встреча будет битвой за первое место, которое канадцам положено завоевать по статусу. Наши прогноз и ставка — Канада победит за 2.01.