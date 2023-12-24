В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Лада Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Лада» — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лада»

Турнирное положение: В 43 встречах «Лада» набрала 53 очка, с которыми опустилась, но смогла закрепиться на четвертом месте в Восточной конференции. Дополнительные параметры отделяют тольяттинцев от третьего «Салавата Юлаева».

Последние матчи: Еще в конце ноября уверенная в себе «Лада» все же дала сбой, в результате чего потерпела четыре подряд поражения. Однако перед паузой в КХЛ ситуацию удалось немного выровнять: в двух встречах из трех в преддверии перерыва тольяттинцы выиграли.

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После возобновления чемпионата команда Олега Браташа дважды на своем льду встретилась с «Сибирью». Если в первой игре ее постигла неудача (1:2 ОТ), то во второй «Лада» была на высоте (4:1).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Нападающие Скотт Космачук, Данила Моисеев, Никита Попугаев — травмы.

Состояние команды: Безусловно, «Лада» на данном этапе регулярки больше не является той командой-сенсацией, которая лидировала на Востоке и разбиралась с топ-соперниками, но по-прежнему она бьется за верхние строчки, пытаясь справиться с высокой конкуренцией.

«Автомобилист»

Турнирное положение: По итогам 43 матчей «Автомобилист», с 49 очками в активе, занимает седьмое место в Восточной конференции. На один-два балла он отстает от ближайших конкурентов, опережая при этом восьмую «Сибирь» на 4 очка при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: Во второй половине ноября «Автомобилист» накрыла серия тотальных ошибок, в результате которой он остался вообще без набранных очков в пяти встречах из шести. Правда, перед паузой успел добиться двух побед и немного сгладить ситуацию.

Однако после возвращения на каток 19 декабря команда Николая Заварухина потерпела поражение в дерби с «Трактором» (2:3 ОТ). Зато в последнем матче уральцам удалось сотворить сенсацию, обыграв дома «Ак Барс» (2:1).

Не сыграют: Защитник Денис Баранцев, Семен Казимов.

Состояние команды: Уже в который сезон для «Автомобилиста» стало нормой уверенно проводить стартовый отрезок, поднявшись в верхнюю часть таблицы, но в зиму входить с форменным спадом, из-за которого приходится мириться с потерей промежуточных достижений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается в 2.80, ничья — в 3.65, а победа «Автомобилиста» — в 2.37.

«Лада» утратила ту стабильность, благодаря которой справлялась с сумасшедшей по ее меркам конкуренцией и достойно держалась в первой тройке.

Тем не менее это по-прежнему приятная, скоростная и по-хорошему дерзкая команда , готовая на своем катке разорвать любого соперника, поэтому «Автомобилист», несмотря на котировки, едва ли будет фаворитом этой гостевой встречи.

В двух последних победных матчах на своем катке «Лада» забрасывала минимум 3 шайбы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лады» больше 2.5 за 2.48.

Если у тольяттинцев все будет в порядке с результативностью, то игру проблемными гостями они доведут до закономерного финала. Наш альтернативный прогноз — «Лада» победит в матче за 2.02.