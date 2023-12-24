«Лада»
Турнирное положение: В 43 встречах «Лада» набрала 53 очка, с которыми опустилась, но смогла закрепиться на четвертом месте в Восточной конференции. Дополнительные параметры отделяют тольяттинцев от третьего «Салавата Юлаева».
Последние матчи: Еще в конце ноября уверенная в себе «Лада» все же дала сбой, в результате чего потерпела четыре подряд поражения. Однако перед паузой в КХЛ ситуацию удалось немного выровнять: в двух встречах из трех в преддверии перерыва тольяттинцы выиграли.
Коэффициенты матча Лада — Автомобилист
После возобновления чемпионата команда Олега Браташа дважды на своем льду встретилась с «Сибирью». Если в первой игре ее постигла неудача (1:2 ОТ), то во второй «Лада» была на высоте (4:1).
Не сыграют: Нападающие Скотт Космачук, Данила Моисеев, Никита Попугаев — травмы.
Состояние команды: Безусловно, «Лада» на данном этапе регулярки больше не является той командой-сенсацией, которая лидировала на Востоке и разбиралась с топ-соперниками, но по-прежнему она бьется за верхние строчки, пытаясь справиться с высокой конкуренцией.
«Автомобилист»
Турнирное положение: По итогам 43 матчей «Автомобилист», с 49 очками в активе, занимает седьмое место в Восточной конференции. На один-два балла он отстает от ближайших конкурентов, опережая при этом восьмую «Сибирь» на 4 очка при равенстве проведенных встреч.
Последние матчи: Во второй половине ноября «Автомобилист» накрыла серия тотальных ошибок, в результате которой он остался вообще без набранных очков в пяти встречах из шести. Правда, перед паузой успел добиться двух побед и немного сгладить ситуацию.
Однако после возвращения на каток 19 декабря команда Николая Заварухина потерпела поражение в дерби с «Трактором» (2:3 ОТ). Зато в последнем матче уральцам удалось сотворить сенсацию, обыграв дома «Ак Барс» (2:1).
Не сыграют: Защитник Денис Баранцев, Семен Казимов.
Состояние команды: Уже в который сезон для «Автомобилиста» стало нормой уверенно проводить стартовый отрезок, поднявшись в верхнюю часть таблицы, но в зиму входить с форменным спадом, из-за которого приходится мириться с потерей промежуточных достижений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается в 2.80, ничья — в 3.65, а победа «Автомобилиста» — в 2.37.
«Лада» утратила ту стабильность, благодаря которой справлялась с сумасшедшей по ее меркам конкуренцией и достойно держалась в первой тройке.
В двух последних победных матчах на своем катке «Лада» забрасывала минимум 3 шайбы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лады» больше 2.5 за 2.48.
Если у тольяттинцев все будет в порядке с результативностью, то игру проблемными гостями они доведут до закономерного финала. Наш альтернативный прогноз — «Лада» победит в матче за 2.02.