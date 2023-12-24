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    «Лада» на домашнем льду справится с «Автомобилистом»

    «Лада» — «Автомобилист». Ставка (к. 2.48) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 24 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Автомобилист»
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    Алексей Волгин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Лада Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Лада» — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 24 Декабря 2023 года
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    «Лада»

    Турнирное положение: В 43 встречах «Лада» набрала 53 очка, с которыми опустилась, но смогла закрепиться на четвертом месте в Восточной конференции. Дополнительные параметры отделяют тольяттинцев от третьего «Салавата Юлаева».

    Последние матчи: Еще в конце ноября уверенная в себе «Лада» все же дала сбой, в результате чего потерпела четыре подряд поражения. Однако перед паузой в КХЛ ситуацию удалось немного выровнять: в двух встречах из трех в преддверии перерыва тольяттинцы выиграли.

    Коэффициенты матча Лада — Автомобилист

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  • 2.853.752.40Бонус$9500
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    После возобновления чемпионата команда Олега Браташа дважды на своем льду встретилась с «Сибирью». Если в первой игре ее постигла неудача (1:2 ОТ), то во второй «Лада» была на высоте (4:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающие Скотт Космачук, Данила Моисеев, Никита Попугаев — травмы.

    Состояние команды: Безусловно, «Лада» на данном этапе регулярки больше не является той командой-сенсацией, которая лидировала на Востоке и разбиралась с топ-соперниками, но по-прежнему она бьется за верхние строчки, пытаясь справиться с высокой конкуренцией.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: По итогам 43 матчей «Автомобилист», с 49 очками в активе, занимает седьмое место в Восточной конференции. На один-два балла он отстает от ближайших конкурентов, опережая при этом восьмую «Сибирь» на 4 очка при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: Во второй половине ноября «Автомобилист» накрыла серия тотальных ошибок, в результате которой он остался вообще без набранных очков в пяти встречах из шести. Правда, перед паузой успел добиться двух побед и немного сгладить ситуацию.

    Однако после возвращения на каток 19 декабря команда Николая Заварухина потерпела поражение в дерби с «Трактором» (2:3 ОТ). Зато в последнем матче уральцам удалось сотворить сенсацию, обыграв дома «Ак Барс» (2:1).

    Не сыграют: Защитник Денис Баранцев, Семен Казимов.

    Состояние команды: Уже в который сезон для «Автомобилиста» стало нормой уверенно проводить стартовый отрезок, поднявшись в верхнюю часть таблицы, но в зиму входить с форменным спадом, из-за которого приходится мириться с потерей промежуточных достижений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается в 2.80, ничья — в 3.65, а победа «Автомобилиста» — в 2.37.

    «Лада» утратила ту стабильность, благодаря которой справлялась с сумасшедшей по ее меркам конкуренцией и достойно держалась в первой тройке.

    Тем не менее это по-прежнему приятная, скоростная и по-хорошему дерзкая команда, готовая на своем катке разорвать любого соперника, поэтому «Автомобилист», несмотря на котировки, едва ли будет фаворитом этой гостевой встречи.

    В двух последних победных матчах на своем катке «Лада» забрасывала минимум 3 шайбы. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лады» больше 2.5 за 2.48.

    Если у тольяттинцев все будет в порядке с результативностью, то игру проблемными гостями они доведут до закономерного финала. Наш альтернативный прогноз — «Лада» победит в матче за 2.02.

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    «Лада» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Лада» на домашнем льду справится с «Автомобилистом»
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