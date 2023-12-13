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    «Флорида» справится еще с одним аутсайдером

    «Сиэтл» — «Флорида». Ставка и прогноз (к. 2.32) на хоккейный матч НХЛ 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Флорида»
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    «Флорида» в игре с «Далласом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 13 Декабря 2023 года

    «Сиэтл»

    Прошлый сезон стал для «Сиэтла» во всех смыслах прорывным: команда выдала яркую регулярку, впервые в истории пробилась в плей-офф и даже успела там ненадолго задержаться. В нынешней кампании «Кракен» может лишь о таком мечтать.

    В 29 матчах «Сиэтл» набрал 23 очка и опустился на 13-е место в Западной конференции. От зоны топ-8 он отстает на 5 баллов, но его конкуренты, находящиеся выше, имеют от двух и более игр в запасе.

    Перед матчем с «Флоридой» «Кракен» потерпел восемь подряд поражений. В семи встречах команда Дэйва Хэкстола осталась вообще без очков, а в шести играх позволила соперникам забросить минимум три шайбы.

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    Последние три матча саморазрушительного действа прошли на «Клаймат Пледж Арене», где «Сиэтл» с минимальной разницей уступил «Нью-Джерси» (1:2), отнял один балл у «Тампы-Бэй» (3:4 ОТ) и крупно влетел «Миннесоте» (0:3).

    «Флорида»

    Дошедшая до финала Кубка Стэнли «Флорида» минувшую регулярку закончила слабо, пробившись в плей-офф благодаря удачно сложившимся обстоятельствам, которые от нее не зависели. В текущем чемпионате она намерена избежать подобных потрясений.

    В 27 матчах команда из Санрайза, штат Флорида, набрала 36 очков. С которыми закрепилась на третьем месте в Восточной конференции. На 4 балла она ушла в отрыв от трех преследователей и на 3 очка отстала от лидирующих «Рейнджерс» и «Бостона».

    За серией неровных выступлений, в рамках которой победы чередовались поражениями, «Пантерз» наконец-то демонстрируют более стабильную игру, приносящую нужные ей результаты.

    С 7 декабря команда Пола Мориса добилась трех подряд побед. В каждой встрече «Флорида» не покидала каток без трех заброшенных шайб минимум. Ее соперниками в этот период были «Даллас» (5:4), «Питтсбург» (3:1) и «Коламбус» (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сиэтла» букмекеры дают коэффициент 2.69, на ничью — 4.69, а на победу «Флориды» — 2.32.

    К новому домашнему матчу «Сиэтл» готовится побитым и подавленным, что существенно увеличивает шансы «Флориды» на очередной успех.

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    «Пантерз» сейчас проводят беспроигрышную серию и сохраняют высокий мотивационный фон, имея возможность подняться выше третьего места. Нынешний «Кракен» даже на своем катке не сможет помешать гостям из Санрайза решить очередную турнирную задачу.

    Для команды Пола Мориса предстоящая встреча едва ли сулит серьезное испытание. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит за 2.32.

    От трех шайб и более «Пантерз» забросили в каждом матче из пяти последних. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 1.82.

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    «Сиэтл» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Флорида» справится еще с одним аутсайдером
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