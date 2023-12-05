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    «Аризоне» хватит сил еще на одну сенсацию

    «Аризона» — «Вашингтон». Ставка и прогноз (к. 2.16) на хоккейный матч НХЛ 5 декабря 2023 года

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    Ник Бьюгстад
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Маллетт Арене» 5 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Аризона»

    В нынешний сезон «Аризона» входила в компании аутсайдеров, для которых потенциальная кубковая квалификация была бы чудом на фоне ограниченных ресурсов. Однако на данном этапе чемпионата клуб из Финикса является одной из главных сенсаций Запада.

    В 23 играх «Аризона» сумела набрать 26 очков, с которыми поднялась на седьмую строчку в Западной конференции, на один балл опередив восьмой «Сент-Луис» при равенстве проведенных встреч.

    Последний раз без набранных баллов «Койотис» покидали каток 23 ноября. В тот день они на своем льду устроили безумный в плане результативности матч с «Сент-Луисом», которому проиграли из-за провального третьего периода (5:6).

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    Однако в четырех последних матчах команда Андре Туриньи только побеждает. Причем отнимает очки она у элитных клубов. Так, «Аризона» одержала верх над «Вегасом» (2:0), «Тампой» (3:1), «Колорадо» (4:3 ОТ), а также взяла реванш у «Блюз» (4:1).

    «Вашингтон»

    Бесспорно, «Вашингтон» ждет сложный этап перестройки с учетом его возрастного состава. Тем не менее сейчас столичный клуб демонстрирует неплохие по своим меркам результаты, позволяющие побороться за выход в плей-офф.

    В 21 матче «Вашингтон» заработал 26 очков и поднялся на седьмое место в Восточной конференции. Столько же баллов — при большем количестве игр — набрали «Айлендерс» и «Филадельфия».

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    • После самой продолжительной в нынешнем сезоне персональной серии побед «Кэпиталз» начали преследовать новые неудачи: в трех встречах из пяти последних команда Спенсера Карбери осталась без набранных очков.

    Однако недавний выезд в Калифорнию помог «Вашингтону» вернуться к победам. В частности, он сумел обыграть «Лос-Анджелес» (2:1) и «Анахайм» (5:4). В последней встрече «Кэпиталз» в очередной раз не повезло: в гостях они были разгромлены «Вегасом» (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Аризоны» букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью — 4.20, а на победу «Вашингтона» — 2.21.

    В течение четырех предыдущих матчей «Аризона» стала настоящим палачом фаворитов, обыграв сильнейших представителей обеих конференций как дома, так и на выезде.

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    Безусловно, «Койотис» поймали кураж. И на этой волне они, кажется, способны разделаться и с «Вашингтоном», у которого по-прежнему остаются актуальными проблемы в обороне: от четырех шайб и более он пропускал в трех матчах из пяти последних.

    Даже на своей территории команда Андре Туриньи будет аутсайдером, но недавно это не мешало ей сотворить несколько сенсаций. Наши прогноз и ставка — «Аризона» победит с форой 0 за 2.16.

    Даже в лучших матчах «Аризоны» последних дней шесть заброшенных были пределом результативности. Поэтому наш альтернативный прогноз — «Аризона» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.39.

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    «Аризона» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Аризоне» хватит сил еще на одну сенсацию
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