В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 19 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

После катастрофически провального старта сезона «Нефтехимик», перестроившись по ходу, вошел в гонку по-новому: теперь клуб из Нижнекамска бьется за право оказаться в плей-офф, пытаясь опередить сразу нескольких других претендентов.

В 31 матче «Нефтехимик» набрал 31 очко, с которым занимает девятую позицию в Восточной конференции. На один балл он опережает десятый «Амур» и отстает от восьмой «Сибири». Все упомянутые клубы имеют одинаковое количество проведенных встреч.

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В первой половине текущего месяца «Нефтехимику» не везло с календарем: в частности, после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3) его ожидали три подряд встречи с сильнейшими (или одними из) представителями Запада.

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Эти матчи закончились провалом: «Нефтехимик» проиграл «Спартаку» (1:4), СКА (2:4) и ЦСКА (1:2). Но когда дело дошло до встречи с прямым конкурентом, нижнекамцы выдали свой максимум. На домашнем катке команда Олега Леонтьева разгромила «Амур» (4:0).

«Авангард»

Еще недавно — неделями ранее — перспективы «Авангарда» ограничивались четвертым или пятым местом на Востоке на фоне высокой конкуренции. Однако их результаты и ошибки соперников отныне дают шанс омичам замахнуться на лидерство.

В 31 игре «Авангард» набрал 43 очка, с которыми занимает вторую строчку в Восточной конференции. Всего на один балл он отстает от первого «Металлурга» Мг, имея матч в запасе. Вторую «Ладу» омский клуб опережает на одно очко.

Бесспорно, сейчас «Авангард» находится на пике формы, проводя 8-матчевую беспроигрышную серию. Ничего подобного команда Михаила Кравеца в текущем сезоне не демонстрировала.

Половина этих матчей была подкреплена высокой результативностью: минимум 4 шайбы омичи забрасывали в четырех встречах. Последние три игры «Авангард» провел дома, где одержал верх над «Куньлунем» (6:4), «Северсталью» (5:4 ОТ) и «Адмиралом» (2:1 Б).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 4.20, а на победу «Авангарда» — 2.07.

К матчу в Нижнекамске команда Михаила Кравеца подходит в своей лучшей форме, что по умолчанию становится тревожной новостью для «Нефтехимика», который после серии хороших результатов откатился к более привычным нормам.

Команда Олега Леонтьева моментами выдает яркие встречи, но на дистанции, особенно против элитных соперников, она закономерно остается аутсайдером. И даже фактор домашнего катка не убережет «Нефтехимик» от провала в предстоящей игре.

Омичи едут в Нижнекамск в качестве бесспорных фаворитов противостояния. И едва ли это тот матч, в котором — в нынешних условиях — возможна сенсация. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.07.

Команда Михаила Кравеца забрасывала от трех и более шайб в шести последних матчах из восьми. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.23.