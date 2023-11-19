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    «Авангард» добьется девятой подряд победы

    «Нефтехимик» — «Авангард». Ставка и прогноз (к. 2.07) на хоккейный матч КХЛ 19 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Авангард»
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    Иван Телегин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 19 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Ноября 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Нефтехимик»

    После катастрофически провального старта сезона «Нефтехимик», перестроившись по ходу, вошел в гонку по-новому: теперь клуб из Нижнекамска бьется за право оказаться в плей-офф, пытаясь опередить сразу нескольких других претендентов.

    В 31 матче «Нефтехимик» набрал 31 очко, с которым занимает девятую позицию в Восточной конференции. На один балл он опережает десятый «Амур» и отстает от восьмой «Сибири». Все упомянутые клубы имеют одинаковое количество проведенных встреч.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Авангард

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  • 3.304.052.05Бонус$9500
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    В первой половине текущего месяца «Нефтехимику» не везло с календарем: в частности, после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3) его ожидали три подряд встречи с сильнейшими (или одними из) представителями Запада.

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    Эти матчи закончились провалом: «Нефтехимик» проиграл «Спартаку» (1:4), СКА (2:4) и ЦСКА (1:2). Но когда дело дошло до встречи с прямым конкурентом, нижнекамцы выдали свой максимум. На домашнем катке команда Олега Леонтьева разгромила «Амур» (4:0).

    «Авангард»

    Еще недавно — неделями ранее — перспективы «Авангарда» ограничивались четвертым или пятым местом на Востоке на фоне высокой конкуренции. Однако их результаты и ошибки соперников отныне дают шанс омичам замахнуться на лидерство.

    В 31 игре «Авангард» набрал 43 очка, с которыми занимает вторую строчку в Восточной конференции. Всего на один балл он отстает от первого «Металлурга» Мг, имея матч в запасе. Вторую «Ладу» омский клуб опережает на одно очко.

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    • Бесспорно, сейчас «Авангард» находится на пике формы, проводя 8-матчевую беспроигрышную серию. Ничего подобного команда Михаила Кравеца в текущем сезоне не демонстрировала.

    Половина этих матчей была подкреплена высокой результативностью: минимум 4 шайбы омичи забрасывали в четырех встречах. Последние три игры «Авангард» провел дома, где одержал верх над «Куньлунем» (6:4), «Северсталью» (5:4 ОТ) и «Адмиралом» (2:1 Б).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтехимика» букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 4.20, а на победу «Авангарда» — 2.07.

    К матчу в Нижнекамске команда Михаила Кравеца подходит в своей лучшей форме, что по умолчанию становится тревожной новостью для «Нефтехимика», который после серии хороших результатов откатился к более привычным нормам.

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    Команда Олега Леонтьева моментами выдает яркие встречи, но на дистанции, особенно против элитных соперников, она закономерно остается аутсайдером. И даже фактор домашнего катка не убережет «Нефтехимик» от провала в предстоящей игре.

    Омичи едут в Нижнекамск в качестве бесспорных фаворитов противостояния. И едва ли это тот матч, в котором — в нынешних условиях — возможна сенсация. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.07.

    Команда Михаила Кравеца забрасывала от трех и более шайб в шести последних матчах из восьми. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.23.

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    «Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» добьется девятой подряд победы
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