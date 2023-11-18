В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 18 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Виннипег» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Из-за очевидных проблем у команд вроде «Миннесоты», «Калгари», «Эдмонтона» или «Сиэтла» у канадского клуба из Манитобы имеются реальные шансы на успешную кампанию в регулярке с обязательным попаданием в плей-офф, где он сможет продержаться минимум один раунд.

В 15 матчах «Виннипег» набрал 18 очков, с которыми поднялся на шестую строчку в Западной конференции. Столько же баллов заработал седьмой «Анахайм», а от других преследователей снизу «Джетс» оторвались на одно-два очка.

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В первой половине ноября команда Рика Боунесса покончила с серией поражений, выдав цикл побед, который состоял из трех матчей. От пяти шайб и более канадцы забросили в ворота «Аризоны» (5:3), «Сент-Луиса» (5:2) и «Нэшвилла» (6:3).

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Беспроигрышная кампания остановилась 11 ноября. В гости к «Виннипегу» приехал «Даллас», которому канадцы уступили в упорной игре (2:3). Вернуться на победную тропу «Джетс» удалось 15-го числа. На своем катке они разгромили «Нью-Джерси» (6:3).

«Баффало»

В новый сезон «Баффало» вошел в качестве перспективного клуба, который ждет период перестройки перед тем, как он созреет для борьбы за кубковую квалификацию. Пока его результаты далеки от тех, которые позволили бы получить место в зоне в плей-офф уже сейчас.

В 16 играх клуб из Буффало, штат Нью-Йорк, сумел набрать 15 очков, с которыми опустился на 13-ю строчку в Восточной конференции. Такое же количество баллов заработал 12-й «Нью-Джерси», в то время как от первой восьмерки «Сейбрз» отделяют 2 очка.

Последнюю победу за пределами домашней арены «Баффало» одержал 5 ноября. В тот день он был более удачлив, чем «Торонто», в матче, который превратился в настоящее голевое безумие (6:4).

После встречи с «Лифс» команда Дона Гранато ступила на лед четырежды. И только один матч закончился победой. В частности, «Баффало» проиграл «Каролине» (2:3 ОТ), одержал верх над «Миннесотой» (3:2), а также был разгромлен «Питтсбургом» (0:4) и «Бостоном» (2:5).

Прогноз и ставка

На победу «Виннипега» букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.30, а на победу «Баффало» — 2.90.

После очередной провальной серии неделями ранее канадская команда вновь вошла в этап игрового подъема: она добивается побед над проблемными соперниками, демонтируя при этом хорошую игру впереди .

«Баффало» же неудачно заканчивает большую часть последних матчей. В частности, в двух предыдущих он пропустил 9 голов в сумме и уступил с разницей в 3+ шайбы в каждой встрече. С таким соперником канадцы — на своей территории — должны разбираться в дежурном режиме, чем они и занимались в последнее время.

Разлад «Баффало» в обороне, безусловно, отразится и на матче с крепкими «Джетс». Наши прогноз и ставка — «Виннипег» победит за 2.11.

Минимум пять шайб забросила команда Рика Боунесса в четырех играх из пяти последних. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Виннипега» большое 3.5 за 2.10.