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    «Сент-Луис» порезвится в Калифорнии?

    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Ставка (к. 2.16), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 ноября 2023 года

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    «Сент-Луис»
    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Ноября 2023 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 06:30 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
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    «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» продолжает находиться в бедственном состоянии, хотя даже одержал пару побед, когда на это уже никто не надеялся.

    Однако в трех последних играх три поражения и обновление антирекордов снова на повестке дня.

    Коэффициенты матча Сан-Хосе — Сент-Луис

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    Соперники накидали бедным голкиперам «акул» 14 голов за три матча, а защита на льду как будто отсутствует на протяжении большей части встреч.

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    В матче против «Сент-Луиса» вполне можно побороться за победу, поскольку «блюзмены» тоже демонстрируют что-то слабо похожее на хоккей.

    «Сент-Луис»

    Уже не первый год кажется, что Берубе изжил себя, как главный тренер «Сент-Луиса», поскольку игра «блюзменов» иногда напоминает цирк.

    Мало того, что за последние сезоны клуб в результате трейдов не укрепился, а ослабел, так ещё и сомнительные тактические изыски канадского коуча наталкивают на иррациональные мысли о его планах на будущее.

    Однако в последних поединках коллектив из штата Миссури неожиданно хорош и выиграли пять из последних шести поединков.

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    С «Сан-Хосе» гости не будут церемониться и перейдут к активным наступательным действиям с первым минут гостевого поединка.

    Прогноз и ставка

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.97, на ничью — 4.64, на гостей — 2.16.

    Прогноз: «Сент-Луис» разберется с обескровленными акулами.

    Альтернативный прогноз: Игра получится результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.16.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.

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    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» порезвится в Калифорнии?
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