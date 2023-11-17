«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» продолжает находиться в бедственном состоянии, хотя даже одержал пару побед, когда на это уже никто не надеялся.

Однако в трех последних играх три поражения и обновление антирекордов снова на повестке дня.

Коэффициенты матча Сан-Хосе — Сент-Луис 1X2Новым игрокам 3.404.501.85Бонус$9500

Соперники накидали бедным голкиперам «акул» 14 голов за три матча, а защита на льду как будто отсутствует на протяжении большей части встреч.

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В матче против «Сент-Луиса» вполне можно побороться за победу, поскольку «блюзмены» тоже демонстрируют что-то слабо похожее на хоккей.

«Сент-Луис»

Уже не первый год кажется, что Берубе изжил себя, как главный тренер «Сент-Луиса», поскольку игра «блюзменов» иногда напоминает цирк.

Мало того, что за последние сезоны клуб в результате трейдов не укрепился, а ослабел, так ещё и сомнительные тактические изыски канадского коуча наталкивают на иррациональные мысли о его планах на будущее.

Однако в последних поединках коллектив из штата Миссури неожиданно хорош и выиграли пять из последних шести поединков.

С «Сан-Хосе» гости не будут церемониться и перейдут к активным наступательным действиям с первым минут гостевого поединка.

Прогноз и ставка

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.97, на ничью — 4.64, на гостей — 2.16.

Прогноз: «Сент-Луис» разберется с обескровленными акулами.

Альтернативный прогноз: Игра получится результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.16.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.