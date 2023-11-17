В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «СкоттиаБанк Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

«Калгари» в последних матчах более-менее начинает приходить в себя. Однако матчи продолжают проигрываться, хоть и не в таком количестве, как это было на самом старте сезона.

«Огоньки» намереваются кардинально сменить стилистику и концепцию игры, поэтому клуб из Альберты и сталкивается с различного рода сложностями.

Последний матч против «Монреаля» был выигран в максимально несвойственной манере. Причем матч обошелся всего лишь тремя заброшенными шайбами.

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В данный момент времени «Флэймз» не имеют достаточного уровня, чтобы играть на равных против «Ванкувера».

«Ванкувер»

«Ванкувер» продолжает демонстрировать задорный хоккей, хоть недавно и прервалась внушительная серия «касаток».

Петтерссон является настоящим открытием этого сезона и на данный момент времени лидирует в числе бомбардиров всей лиги.

Все остальные игроки команды носятся по льду, как заведенные, и уже понятно, что «Кэнакс» будут главными ньюсмейкерами нынешнего сезона.

В предстоящем поединке расклад сил в пользу гостей, поскольку они умеют проводит встречи на максимальных оборотах, а у «Калгари» с этим есть определенные сложности.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.75, на гостей — 2.84.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости на подъеме, поэтому отпразднуют очередную победу.

Альтернативный прогноз: Игра не будет результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.84.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.42.