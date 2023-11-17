«Калгари»
«Калгари» в последних матчах более-менее начинает приходить в себя. Однако матчи продолжают проигрываться, хоть и не в таком количестве, как это было на самом старте сезона.
«Огоньки» намереваются кардинально сменить стилистику и концепцию игры, поэтому клуб из Альберты и сталкивается с различного рода сложностями.
Последний матч против «Монреаля» был выигран в максимально несвойственной манере. Причем матч обошелся всего лишь тремя заброшенными шайбами.
В данный момент времени «Флэймз» не имеют достаточного уровня, чтобы играть на равных против «Ванкувера».
«Ванкувер»
«Ванкувер» продолжает демонстрировать задорный хоккей, хоть недавно и прервалась внушительная серия «касаток».
Петтерссон является настоящим открытием этого сезона и на данный момент времени лидирует в числе бомбардиров всей лиги.
Все остальные игроки команды носятся по льду, как заведенные, и уже понятно, что «Кэнакс» будут главными ньюсмейкерами нынешнего сезона.
В предстоящем поединке расклад сил в пользу гостей, поскольку они умеют проводит встречи на максимальных оборотах, а у «Калгари» с этим есть определенные сложности.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.75, на гостей — 2.84.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости на подъеме, поэтому отпразднуют очередную победу.
Альтернативный прогноз: Игра не будет результативной.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.84.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.42.