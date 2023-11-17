ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Венсан КомпаниИз преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»? Варрен Заир-ЭмриНовый Руни из Парижа. 17-летний Заир-Эмри — будущая звезда ПСЖ Лионель МессиГолый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины
  • 00:41
    • Израиль ушел от поражения в матче со Швейцарией
    Все новости спорта

    «Ванкувер» имеет больше шансов на победу?

    «Калгари» — «Ванкувер». Ставка (к. 2.84), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Калгари Флэймз Прогнозы на Ванкувер Кэнакс
    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Ванкувер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ванкувер»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «СкоттиаБанк Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 17 Ноября 2023 года

    «Калгари»

    «Калгари» в последних матчах более-менее начинает приходить в себя. Однако матчи продолжают проигрываться, хоть и не в таком количестве, как это было на самом старте сезона.

    «Огоньки» намереваются кардинально сменить стилистику и концепцию игры, поэтому клуб из Альберты и сталкивается с различного рода сложностями.

    Последний матч против «Монреаля» был выигран в максимально несвойственной манере. Причем матч обошелся всего лишь тремя заброшенными шайбами.

    Все прогнозы на НХЛ

    В данный момент времени «Флэймз» не имеют достаточного уровня, чтобы играть на равных против «Ванкувера».

    «Ванкувер»

    «Ванкувер» продолжает демонстрировать задорный хоккей, хоть недавно и прервалась внушительная серия «касаток».

    Петтерссон является настоящим открытием этого сезона и на данный момент времени лидирует в числе бомбардиров всей лиги.

    Все остальные игроки команды носятся по льду, как заведенные, и уже понятно, что «Кэнакс» будут главными ньюсмейкерами нынешнего сезона.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В предстоящем поединке расклад сил в пользу гостей, поскольку они умеют проводит встречи на максимальных оборотах, а у «Калгари» с этим есть определенные сложности.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.75, на гостей — 2.84.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости на подъеме, поэтому отпразднуют очередную победу.

    Альтернативный прогноз: Игра не будет результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.84.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.42.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торонто — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атланта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Каролина — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Чикаго — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мильонариос — Атлетико Насьональ
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Финикс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Портленд — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ванкувер — Нью-Йорк Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Австралия — Бангладеш
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Япония — Мьянма
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Калгари» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Ванкувер» имеет больше шансов на победу?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры