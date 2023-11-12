В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Минск-Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Результаты белорусского клуба все еще далеки от стабильных: минчане выдают один-два победных матча над разного уровня сложности соперниками, за которыми непременно следуют потери очков в играх с топ-командами.

Тем не менее ошибки прямых конкурентов позволили «Динамо» Минск подняться и закрепиться на пятом месте в Западной конференции с 32 очками после 27 матчей. На 2 балла белорусы ушли в отрыв от ЦСКА и «Северстали».

Ноябрьский этап регулярного чемпионата команда Дмитрия Квартальнова начала с успешного выезда на территорию «Локомотива», над которым одержала верх в овертайме (2:1 ОТ). Однако продолжить так же уверенно минчанам не удалось.

Все прогнозы на КХЛ

В следующих матчах динамовцы встретились с двумя статусными представителями Востока и проиграли обоим — «Металлургу» Мг (1:5) и «Авангарду» (3:4 Б). В следующих встречах «Динамо» Минск дома принимало «Сочи», с которым уверенно разобралось (2:1, 6:2).

«Динамо» Москва

Во второй половине октября «Динамо» Москва запустило беспроигрышную серию, которой не хватило совсем чуть-чуть до повторения рекорда. При этом столичному клубу удалось вновь приблизиться к первой строчке в таблице Запада.

В 28 матчах «Динамо» Москва набрало 42 очка, с которыми в очередной раз опустилось на вторую позицию в Западной конференции. Столько же баллов имеет первый «Спартак» по итогам 29 проведенных встреч.

С 16 октября по 6 ноября команда Алексея Кудашова провела девять матчей без поражений. В семи встречах столичный клуб разделался со своими соперниками в основное время, а в четырех сумел их разгромить с разницей в 3+ шайбы.

Рекорд побед «Динамо» Москва в КХЛ — 10 матчей. И к нему столичная команда приблизилась в домашней встрече с «Куньлунем», которому до этого никогда не проигрывала. На сей раз случилась сенсация, динамовцы уступили «Ред Стар» в овертайме, дважды ведя в счете в основное время (2:3 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Динамо» Минск букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью — 4.10, а на победу «Динамо» Москва — 2.41.

Прогноз

Московский клуб явно огорчен тем фактом, что его победная серия была прервана за шаг до повторения рекорда, учитывая, что остановить команду Алексея Кудашова сумел кризисный «Куньлунь», которому она ранее не проигрывала.

Однако впереди у «Динамо» новые вызовы на фоне борьбы со «Спартаком» за первое место, а потеря одного балла во встрече с «Ред Стар» — это случайность . И в игре в Минске гости вновь встанут на победную тропу, оставив белорусов без очков.

Ставка

Минчанам по-прежнему тяжело противостоять топ-соперникам, поэтому для гостей это отличный шанс зацепиться за положительный результат. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 1.93.

Трех и более заброшенных шайб команде Алексея Кудашова обычно хватает, чтобы закончить игру успешно. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит за 1.80.