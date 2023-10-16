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    «Торпедо» и «Северсталь» вновь выдадут безумный матч

    «Торпедо» — «Северсталь». Ставка и прогноз (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 16 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Северсталь»
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    Алексей Кручинин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 16 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Октября 2023 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Северсталь Северсталь
  • Череповец
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    «Торпедо»

    После пары крупных побед в первой половине октября «Торпедо» начало терять очки в играх с конкурентами, приближенными к своей идеальной форме. Однако по-прежнему команда из Нижнего не отказывается от своей философии, концентрируясь на атаке.

    В 18 матчах команда Игоря Ларионова заработала 25 очков, с которыми закрепилась на третьем месте на Западе. От лидирующего «Локомотива» нижегородцы отстают на 4 балла, при этом на 2 очка опережают ниже идущих «Сочи» и «Динамо» Москва.

    Коэффициенты матча Торпедо — Северсталь

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    По-прежнему «Торпедо» является одним из самых забивных клубов всего чемпионата и Западной конференции, в частности. В 18 встречах Василий Атанасов, Максим Летунов и остальные забросили 58 шайб при 40 пропущенных.

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    Со своим будущим соперником нижегородцы пересекались 11 октября. В Череповце они вырвали победу благодаря уверенному третьему периоду (4:3). А вот в домашнем матче со «Спартаком» третья двадцатиминутка подвела «Торпедо», которое лишилось двух очков (2:4).

    «Северсталь»

    На дистанции череповецкий клуб разочаровывает: статистика «Северстали» в основном состоит из поражений, разбавленных сенсационными победами, подкрепленными большим количеством заброшенных шайб. Но такие результаты команды являются исключением, а не правилом.

    По итогам 16 матчей команда Андрея Козырева занимает девятое место с 16 очками в активе. Теперь от зоны кубковой восьмерки «Северсталь» отделяют 2 балла, а ее прямым конкурентом остается минское «Динамо».

    За этот период «Северсталь» забросила 56 шайб, что является третьим лучшим показателем в конференции. Лидирует в данном компоненте Александр Скоренов. В 16 играх молодой форвард набрал 8+6 по системе «гол+пас». Пропустили череповчане 52 шайбы. И это одна из худших статистик Запада.

    Совсем недавно — 10 октября — «Северсталь» организовала выставку высококлассного хоккея, опозорив «Сочи» на его же территории (10:1). Но после самой крупной в текущем сезоне победы команда Козырева вернулась в привычный режим, проиграв «Динамо» Москва (0:1 ОТ) и «Торпедо» (3:4).

    Коэффициенты

    На победу «Торпедо» букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.30, а на победу «Северстали» — 3.53.

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    Прогноз

    В матче несколькими днями ранее, на территории «Северстали», команда Игоря Ларионова одержала верх в битве точности и высокой реализации. Соперники на двоих забросили 7 шайб, лишний раз напомнив, что они являются одними из самых результативных в Западной конференции.

    В предстоящей встрече у «Торпедо» еще и будет мотивация выиграть при родных трибунах, реабилитировавшись таким образом на поражение от «Спартака». «Северсталь» же бьется за шанс втиснуться в кубковую восьмерку, поэтому в очередной игре этих команд скорость и атака будут преобладать, а осторожность отодвинется на задний план.

    Ставка

    На своей территории торпедовцы будут фаворитами, поскольку у «Северстали» никуда не делись ее проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.89.

    В четырех встречах «Торпедо» из пяти последних общий тотал доходил до отметки в 6 и более заброшенных шайб, поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 1.87.

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    «Торпедо» — «Северсталь»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» и «Северсталь» вновь выдадут безумный матч
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