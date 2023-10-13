В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 13 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

После очередной серии поражений «Авангард» выдал один из самых качественных в этом месяце матчей, благодаря чему сумел отвлечься от предыдущих неудач и, благодаря промахам конкурентов, немного улучшить свое турнирное положение.

В 15 играх «Авангард» заработал 18 очков и расположился на седьмом месте на Востоке. Столько же баллов в 16 встречах набрал шестой «Салават Юлаев», а от зоны первой пятерки омичи отстают на 2 очка.

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За этот период команда Михаила Кравеца забросила 38 шайб при 43 пропущенных. Среди других представителей кубковой восьмерки это средняя, ничем не выделяющаяся статистика, хотя на оборону, безусловно, стоит обратить внимание.

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Совсем недавно «Авангард» накрыла очередная волна неудач. Произошло это в матчах с «Ак Барсом» (4:5 ОТ) и «Трактором» (1:4). На дольше серия не затянулась благодаря разгромной победе над «Металлургом» Мг (4:1).

«Динамо» Москва

7-матчевая беспроигрышная серия, которая была актуальна еще не так давно, умчала куда-то в прошлое, поскольку теперь динамовцы могут лишь мечтать о том, чтобы вернуться на тот уровень. В семи последних встречах столичный клуб потерпел четыре поражения с общим счетом 7:17.

В 17 играх турнирный актив «Динамо» Москва пополнился 23 очками, с которыми команда опустилась на четвертую строчку в Западной конференции. Столичный клуб успел отстать от лидера на 4 балла, а от зоны топ-3 — на один.

За это время команда Алексея Кудашова забросила 52 шайбы. Ее атака входит в четверку самых результативных в конференции, правда, в последнее время в этом компоненте динамовцы сбавили. Пропустили же москвичи 41 шайбу.

В начале месяца «Динамо» Москва попало под каток «Локомотива» (2:5) и «Торпедо» (1:7), после чего удалось ненадолго вернуться к победам благодаря матчу с «Северсталью» (1:0 ОТ). Но в последней встрече команду Кудашова ждало новое несчастье — поражение от «Барыса» (2:3 Б).

Коэффициенты

На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.35, а на победу «Динамо» Москва — в 2.73.

Прогноз

В одном из центральных матчей пятницы сойдутся топ-команды, испытывающие разной степени проблемы, которые навалились на них в последнее время. И очная встреча в таких случаях является чем-то вроде возможности немного все исправить.

Но на фоне далекой от оптимальной формы две высококлассные команды начнут эту игру осторожно, боясь совершить ошибку , которую потом будет трудно исправить, ведь из-за нее появится риск вообще упустить матч.

Ставка

Вероятно, соперникам потребуется время на пристрелку. Наши прогноз и ставка — ничья в первом периоде за 2.46.

Если же говорить о победителе, то, вопреки раскладам, больше верится в столичных гостей. Еще недавно они шли без поражений дольше остальных и выносили «Авангард» 6:0. Поэтому в качестве альтернативы рекомендуем ставку — «Динамо» Москва победит в матче за 2.03.