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    «Авангард» и «Динамо» Москва предпочтут начать осторожно

    «Авангард» — «Динамо» Москва. Ставка и прогноз (к. 2.46) на хоккейный матч КХЛ 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Динамо» Москва
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    «Авангард» в матче с «Металлургом» Мг
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 13 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Октября 2023 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Авангард»

    После очередной серии поражений «Авангард» выдал один из самых качественных в этом месяце матчей, благодаря чему сумел отвлечься от предыдущих неудач и, благодаря промахам конкурентов, немного улучшить свое турнирное положение.

    В 15 играх «Авангард» заработал 18 очков и расположился на седьмом месте на Востоке. Столько же баллов в 16 встречах набрал шестой «Салават Юлаев», а от зоны первой пятерки омичи отстают на 2 очка.

    Коэффициенты матча Авангард — Динамо

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    За этот период команда Михаила Кравеца забросила 38 шайб при 43 пропущенных. Среди других представителей кубковой восьмерки это средняя, ничем не выделяющаяся статистика, хотя на оборону, безусловно, стоит обратить внимание.

    Все прогнозы на КХЛ

    Совсем недавно «Авангард» накрыла очередная волна неудач. Произошло это в матчах с «Ак Барсом» (4:5 ОТ) и «Трактором» (1:4). На дольше серия не затянулась благодаря разгромной победе над «Металлургом» Мг (4:1).

    «Динамо» Москва

    7-матчевая беспроигрышная серия, которая была актуальна еще не так давно, умчала куда-то в прошлое, поскольку теперь динамовцы могут лишь мечтать о том, чтобы вернуться на тот уровень. В семи последних встречах столичный клуб потерпел четыре поражения с общим счетом 7:17.

    В 17 играх турнирный актив «Динамо» Москва пополнился 23 очками, с которыми команда опустилась на четвертую строчку в Западной конференции. Столичный клуб успел отстать от лидера на 4 балла, а от зоны топ-3 — на один.

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    • За это время команда Алексея Кудашова забросила 52 шайбы. Ее атака входит в четверку самых результативных в конференции, правда, в последнее время в этом компоненте динамовцы сбавили. Пропустили же москвичи 41 шайбу.

    В начале месяца «Динамо» Москва попало под каток «Локомотива» (2:5) и «Торпедо» (1:7), после чего удалось ненадолго вернуться к победам благодаря матчу с «Северсталью» (1:0 ОТ). Но в последней встрече команду Кудашова ждало новое несчастье — поражение от «Барыса» (2:3 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.35, а на победу «Динамо» Москва — в 2.73.

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    Прогноз

    В одном из центральных матчей пятницы сойдутся топ-команды, испытывающие разной степени проблемы, которые навалились на них в последнее время. И очная встреча в таких случаях является чем-то вроде возможности немного все исправить.

    Но на фоне далекой от оптимальной формы две высококлассные команды начнут эту игру осторожно, боясь совершить ошибку, которую потом будет трудно исправить, ведь из-за нее появится риск вообще упустить матч.

    Ставка

    Вероятно, соперникам потребуется время на пристрелку. Наши прогноз и ставка — ничья в первом периоде за 2.46.

    Если же говорить о победителе, то, вопреки раскладам, больше верится в столичных гостей. Еще недавно они шли без поражений дольше остальных и выносили «Авангард» 6:0. Поэтому в качестве альтернативы рекомендуем ставку — «Динамо» Москва победит в матче за 2.03.

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    «Авангард» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» и «Динамо» Москва предпочтут начать осторожно
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