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    После первой за две недели победы СКА будет только прибавлять

    «Амур» — СКА. Ставка и прогноз (к. 1.99) на хоккейный матч КХЛ 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — СКА
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    Александр Кадейкин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Платинум Арене» 23 сентября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Сентября 2023 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 10:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •

    «Амур»

    После пары крутых побед, которые явно придали «Амуру» уверенности, хабаровский клуб провел еще две достойные встречи, но не сумел извлечь из них максимальную выгоду. В таблице Востока он занимает девятое место с 8 очками после восьми матчей.

    В этот отрезок «Амур» вместил 18 заброшенных шайб при 21 пропущенной. Если взглянуть на атаку, но она входит в тройку худших в Восточной конференции. Меньше голов только в активе «Нефтехимика» и «Сибири» при равенстве игр.

    Коэффициенты матча Амур — СКА

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    Что касается обороны, то команда Андрея Мартемьянова выдает четвертый по слабине показатель в конференции, ведь в 3-матчевой серии поражений — в период с 4 по 9 сентября — хабаровчане не пропускали меньше трех шайб.

    Все прогнозы на КХЛ

    На этой неделе «Амур» провел два матча дома. Сперва в упорной борьбе он был повален «Куньлунем» в серии буллитов (1:2 Б), а затем — в таком же напряженном противостоянии — обыгран московским «Динамо» в овертайме (1:2 ОТ).

    СКА

    Пережитое санкт-петербургским клубом на старте сезона едва ли можно было предугадать. На бумаге СКА обладает сильнейшим составом с мощными атакующими спецбригадами, однако действительность для соперников оказалась не такой страшной, а серия из пяти подряд говорит сама за себя.

    Ужасные по меркам любой топ-команды результаты, несмотря на начальный этап чемпионата, опустили СКА на девятую строчку в Западной конференции с 6 набранными очками в восьми матчах.

    Списывать все неудачи на невезение команда Романа Ротенберга не может, ведь помимо слабого процента побед, СКА обладает третьей худшей статистикой игры в нападении — 16 заброшенных шайб. Только у «Витязя» и «Сибири» эти показатели ниже.

    Та самая серия неудач, о которой говорили абсолютно все, преследовала СКА в период с 6 по 17 сентября. Все пять матчей «армейцы» проиграли в основное время. И лишь в домашней встрече с «Северсталью» это проклятие было снято благодаря уверенной победе (4:1).

    Коэффициенты

    На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 3.89, на ничью — 4.30, а на победу СКА — 1.74.

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    Прогноз

    После крупной победы над «Северсталью» Роман Ротенберг говорил о рождении новой команды. Если слова тренера действительно подчеркивают суть происходящего, то в ближайшей встрече санкт-петербуржцы должны завоевать очередную, такую нужную сейчас победу. Соперник СКА, хоть и крепкий, не настолько мощный, чтобы на его фоне «армейцы» казались слабее.

    Ставка

    Биться с гостями на равных «Амур» не сможет и попытается сконцентрироваться на надежности у своих ворот. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет + ТМ 5.5 за 1.99.

    Даже если «Амур» и не пропустит много, вряд ли он создаст серьезные проблемы мотивированной команде Ротенберга. Наш альтернативный прогноз — СКА не проиграет ни одного периода за 2.08.

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    «Амур» — СКА: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на хоккей. После первой за две недели победы СКА будет только прибавлять
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