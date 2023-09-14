ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Катар — РоссияВымученная ничья. Сборной России в Катаре хватило лишь на 20 минут Чиро ИммобилеИталия — Украина 2:1. Онлайн Сборная РоссииНеудачный дебют Онопко. Экспериментальная сборная России проиграла бессмысленный матч
  • 23:58
    • Германия обыграла сборную Франции в рамках товарищеского поединка
  • 23:46
    • Италия минимально одолела Украину в квалификации Евро-2024
  • 23:44
    • Испания забила 6 голов Кипру, а Норвегия одержала победу над Грузией в квалификации Евро-2024
  • 23:41
    • Бельгия разгромила Эстонию, а Австрия одержала победу над Швецией в отборе на Евро-2024
  • 20:14
    • Сборная России ушла от поражения в товарищеском матче с Катаром
  • 19:50
    • Стало известно, сколько баллов УЕФА начислит России в таблице коэффициентов за сезон-2023/24
  • 17:42
    • Официально: Евсеев назначен на пост главного тренера «Кубани»
    Все новости спорта

    «Металлург» Мг покончит с победной серией «Лады»

    «Металлург» Мг — «Лада». Ставка и прогноз (к. 2.66) на хоккейный матч КХЛ 14 сентября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Лада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург» Мг в матче с «Салаватом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Ладу». Игра пройдет на арене «Металлург» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2023 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Лада Лада
  • КХЛ
    •

    «Металлург» Мг

    По итогам пяти матчей «Металлургу» Мг нет равных в Восточной конференции. Сейчас команда Андрея Разина — благодаря поражению «Автомобилиста» — является единоличным лидером с 9 очками на балансе.

    В пяти играх магнитогорцы забросили 17 шайб, что на данный момент также является лучшим показателем в конференции (без учета игры «Ак Барса» с «Динамо» Минск). Пропустила же «Магнитка» 12 шайб. Никита Михайлис (3+1), Денис Зернов (2+2) и Никита Гребенкин сформировали тройку лидеров клуба по результативным броскам.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Лада

    1X2Новым игрокам
  • 1.455.406.30Бонус$9500
    •

    На прошлой неделе «Металлург» Мг провел три выездных матча, в которых поочередно переиграл столичных и подмосковных представителей КХЛ. Так, на чужой территории команда Разина оказалась сильнее ЦСКА (4:2), «Динамо» (5:3) и «Витязя» (4:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Текущую неделю «Металлург» Мг начал с выезда в Уфу, где ему противостоял «Салават Юлаев» — соперник, умело разбирающий аутсайдеров. На фоне команды Козлова «Магнитка» смотрелась лучше и добилась очередной победы (2:1).

    «Лада»

    После катастрофического вливания в сезон — три поражения в трех стартовых встречах — «Лада», кажется, пришла в себя и наконец-то начала набирать очки. Сейчас в ее активе 4 балла, которые позволили подняться на седьмую строчку на Востоке.

    В пяти встречах «Лада» забросила 11 шайб, а пропустила 12 — далеко не самые плохие цифры, учитывая статус клуба, который на прошлой неделе потерпел два крупных поражения — от СКА (0:3) и «Салавата Юлаева» (2:5).

    Во встречах с такими соперниками скромная команда Олега Браташа едва ли могла рассчитывать на очки, зато в четвертом в сезоне матче она получила реальный шанс заработать первые +2. Свою возможность тольяттинцы реализовали на сто процентов. Дома они разгромили «Амур» (5:1).

    На этой неделе «Лада» успела съездить в Челябинск на игру с «Трактором», которому уступила в первом матче регулярки на своей территории. Но на катке соперника гостям удалось взять реванш и вписать в персональную статистику вторую подряд победу (3:1).

    Коэффициенты

    Победу «Металлурга» Мг букмекеры оценивают в 1.38, ничью — в 5.35, в победу «Лады» — в 6.51.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Бесспорно, недавний короткий отрезок «Лады» — это солидное достижение для клуба из Тольятти в его нынешней форме, но восхищаясь двумя уверенными победами, стоит учитывать класс соперников, с которыми он играл. «Амур» и «Трактор» далеки от идеальных кондиций, особенно в защите, и «Магнитке» на ее территории явно не грозит то, что случилось с ними.

    Ставка

    Магнитогорцы уверенно лидируют в конференции, терять первую строчку из-за «Лады» они не собираются. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг забьет в каждом периоде за 2.66.

    В двух матчах из четырех победных команда Андрея Разина уходила на первый перерыв в статусе лидера. Можно не сомневаться, что в дебютной домашней встрече она также попытается сразу завладеть преимуществом. Наш альтернативный прогноз — «Металлург» Мг победит в первом периоде за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Стивенс — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч США — Оман
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Чили — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Перу — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аддад Майя — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Калинская — Дарт
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Волга — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.17
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Велес — Знамя Труда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фламенго — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлург» Мг — «Лада»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 14.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг покончит с победной серией «Лады»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры