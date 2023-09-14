В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Ладу». Игра пройдет на арене «Металлург» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

По итогам пяти матчей «Металлургу» Мг нет равных в Восточной конференции. Сейчас команда Андрея Разина — благодаря поражению «Автомобилиста» — является единоличным лидером с 9 очками на балансе.

В пяти играх магнитогорцы забросили 17 шайб, что на данный момент также является лучшим показателем в конференции (без учета игры «Ак Барса» с «Динамо» Минск). Пропустила же «Магнитка» 12 шайб. Никита Михайлис (3+1), Денис Зернов (2+2) и Никита Гребенкин сформировали тройку лидеров клуба по результативным броскам.

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На прошлой неделе «Металлург» Мг провел три выездных матча, в которых поочередно переиграл столичных и подмосковных представителей КХЛ. Так, на чужой территории команда Разина оказалась сильнее ЦСКА (4:2), «Динамо» (5:3) и «Витязя» (4:3).

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Текущую неделю «Металлург» Мг начал с выезда в Уфу, где ему противостоял «Салават Юлаев» — соперник, умело разбирающий аутсайдеров. На фоне команды Козлова «Магнитка» смотрелась лучше и добилась очередной победы (2:1).

«Лада»

После катастрофического вливания в сезон — три поражения в трех стартовых встречах — «Лада», кажется, пришла в себя и наконец-то начала набирать очки. Сейчас в ее активе 4 балла, которые позволили подняться на седьмую строчку на Востоке.

В пяти встречах «Лада» забросила 11 шайб, а пропустила 12 — далеко не самые плохие цифры, учитывая статус клуба, который на прошлой неделе потерпел два крупных поражения — от СКА (0:3) и «Салавата Юлаева» (2:5).

Во встречах с такими соперниками скромная команда Олега Браташа едва ли могла рассчитывать на очки, зато в четвертом в сезоне матче она получила реальный шанс заработать первые +2. Свою возможность тольяттинцы реализовали на сто процентов. Дома они разгромили «Амур» (5:1).

На этой неделе «Лада» успела съездить в Челябинск на игру с «Трактором», которому уступила в первом матче регулярки на своей территории. Но на катке соперника гостям удалось взять реванш и вписать в персональную статистику вторую подряд победу (3:1).

Коэффициенты

Победу «Металлурга» Мг букмекеры оценивают в 1.38, ничью — в 5.35, в победу «Лады» — в 6.51.

Прогноз

Бесспорно, недавний короткий отрезок «Лады» — это солидное достижение для клуба из Тольятти в его нынешней форме, но восхищаясь двумя уверенными победами, стоит учитывать класс соперников, с которыми он играл. «Амур» и «Трактор» далеки от идеальных кондиций, особенно в защите, и «Магнитке» на ее территории явно не грозит то, что случилось с ними .

Ставка

Магнитогорцы уверенно лидируют в конференции, терять первую строчку из-за «Лады» они не собираются. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг забьет в каждом периоде за 2.66.

В двух матчах из четырех победных команда Андрея Разина уходила на первый перерыв в статусе лидера. Можно не сомневаться, что в дебютной домашней встрече она также попытается сразу завладеть преимуществом. Наш альтернативный прогноз — «Металлург» Мг победит в первом периоде за 1.98.