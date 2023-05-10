В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Клаймат Пледж Арене» 10 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Сиэтл» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

«Сиэтл» продемонстрировал просто убойную игру в третьем матче серии и буквально уничтожил своего соперника.

В составе «Кракен» хороши были все игроки, поэтому неудивительно, что почти половина команды отметилось набранными баллами по системе гол+пас.

Ни один игрок не сделал дубль, поскольку все семь шайб забрасывали разные хоккеисты. Удивительно, что даже среди ассистентов нет ни оного повторения.

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В предстоящем поединке могут отличиться те, кто не успел на раздел пирога в предыдущей игре.

«Даллас»

«Даллас» откровенно поплыл в третьем матче серии, и для команды Дебура такое поведении максимально нехарактерно.

«Старз» выглядели совершенно неготовыми физически, хотя во втором матче серии они смогли победить соперника именно за счет движения.

Крайне тревожный звоночек в преддверии ещё одного матча на льду «Кракен», поскольку если такое повторится ещё раз, то на серии вполне можно ставить крест.

Техасскому клубу нужно принимать экстренные меры, чтобы закрывать игроков «Сиэтла», но всех все равно не получится нейтрализовать.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.00, на гостей — 2.25.

Прогноз и ставка

Прогноз: Есть предчувствие, что хозяева снова победят.

Альтернативный прогноз: Матч может быть упорным, поэтому вполне возможет овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.70.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.