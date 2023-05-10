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    «Даллас» ещё способен сравнять счет в серии?

    «Сиэтл» — «Даллас». Прогноз, ставка (к. 2.70) на матч плей-офф НХЛ, 10 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Клаймат Пледж Арене» 10 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Сиэтл» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл»

    «Сиэтл» продемонстрировал просто убойную игру в третьем матче серии и буквально уничтожил своего соперника.

    В составе «Кракен» хороши были все игроки, поэтому неудивительно, что почти половина команды отметилось набранными баллами по системе гол+пас.

    Ни один игрок не сделал дубль, поскольку все семь шайб забрасывали разные хоккеисты. Удивительно, что даже среди ассистентов нет ни оного повторения.

    Все прогнозы на НХЛ

    В предстоящем поединке могут отличиться те, кто не успел на раздел пирога в предыдущей игре.

    «Даллас»

    «Даллас» откровенно поплыл в третьем матче серии, и для команды Дебура такое поведении максимально нехарактерно.

    «Старз» выглядели совершенно неготовыми физически, хотя во втором матче серии они смогли победить соперника именно за счет движения.

    Крайне тревожный звоночек в преддверии ещё одного матча на льду «Кракен», поскольку если такое повторится ещё раз, то на серии вполне можно ставить крест.

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    Техасскому клубу нужно принимать экстренные меры, чтобы закрывать игроков «Сиэтла», но всех все равно не получится нейтрализовать.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.00, на гостей — 2.25.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Есть предчувствие, что хозяева снова победят.

    Альтернативный прогноз: Матч может быть упорным, поэтому вполне возможет овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.70.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    «Сиэтл» — «Даллас»: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на хоккей. «Даллас» ещё способен сравнять счет в серии?
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