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    «Миннесота» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 22 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Миннесота»

    Эвасон намудрил в последнем матче серии с составом и, прежде всего, с вратарями. Коллектив из Миннеаполиса рассчитывал на Флери, а он пропустил семь шайб.

    Давно ходит поверье, что после удачно сыгранного матча плей-офф вратаря не меняют, поэтому здесь исключительно тренерский просчет. Вдобавок к проблемам с вратарем добавились и ошибки в поле. Лидеры не тащили, а клуб Дебура был зол и поэтому растерзал «дикарей».

    После такого просчета на домашнем льду «Миннесоте» будет очень нелегко, поэтому нужно тщательно продумать план действий, иначе все закончится как в минувшем поединке.

    «Даллас»

    «Даллас» в последнем матче серии показал свое истинное лицо и в полной мере реабилитировался за не слишком убедительную игру в первом матче.

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    Дадонов и Хинц были просто бесподобны и оформили по дублю в ворота сильного соперника. Именно от их ажурной игры поднялось настроение у всех остальных игроков техасского.

    Дебур сделает все возможное, чтобы такое праздничное настроение сохранилось и на третий матч серии в Миннеаполисе. Такой вариант развития событий вполне вероятен, поскольку Эвасон может не достучаться до своих хоккеистов после провального матча в Техасе.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.80, на гостей — 2.50.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости в этом поединке сделают все возможное, чтобы выйти вперед в серии.

    Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, и его исход решал всего лишь пару голов.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.50.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.78.

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    «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Звезды» разберутся с «Миннесотой» на её территории?
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