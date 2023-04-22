В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 22 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Эвасон намудрил в последнем матче серии с составом и, прежде всего, с вратарями. Коллектив из Миннеаполиса рассчитывал на Флери, а он пропустил семь шайб.

Давно ходит поверье, что после удачно сыгранного матча плей-офф вратаря не меняют, поэтому здесь исключительно тренерский просчет. Вдобавок к проблемам с вратарем добавились и ошибки в поле. Лидеры не тащили, а клуб Дебура был зол и поэтому растерзал «дикарей».

После такого просчета на домашнем льду «Миннесоте» будет очень нелегко, поэтому нужно тщательно продумать план действий, иначе все закончится как в минувшем поединке.

«Даллас»

«Даллас» в последнем матче серии показал свое истинное лицо и в полной мере реабилитировался за не слишком убедительную игру в первом матче.

Дадонов и Хинц были просто бесподобны и оформили по дублю в ворота сильного соперника. Именно от их ажурной игры поднялось настроение у всех остальных игроков техасского.

Дебур сделает все возможное, чтобы такое праздничное настроение сохранилось и на третий матч серии в Миннеаполисе. Такой вариант развития событий вполне вероятен, поскольку Эвасон может не достучаться до своих хоккеистов после провального матча в Техасе.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.80, на гостей — 2.50.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости в этом поединке сделают все возможное, чтобы выйти вперед в серии.

Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, и его исход решал всего лишь пару голов.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.50.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.78.