В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Хонда Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

В 81 матче регулярки «Анахайм» срезал 58 очков. С такими турнирно ничтожными цифрами он застрял на последнем месте в Западной конференции. По дополнительным показателям «Дакс» отстают от такого же мертвого «Чикаго».

20 марта «Анахайм» в родном «Хонда Центре» отлетел от «Ванкувера» (1:2). Этот матч стал отправной точкой в катастрофической серии, которая остается актуальной и сегодня. Так, калифорнийцы потерпели 12 поражений подряд.

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В десяти матчах команда Далласа Икинса осталась без набранных очков, а в пяти встречах в ее ворота вбили по 5+ голов. Последние два тура калифорнийцы провели дома. Там обошлось без крупных срезок. Сейчас для них это тоже достижение.

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В игре с «Колорадо» 10 апреля «Анахайм» даже отжал 1 балл, уступив в овертайме (4:5 ОТ). Последний матч «Дакс» откатали против «Ванкувера», с которым также упорно бились (2:3).

«Лос-Анджелес»

Самый яркий представитель хоккейной Калифорнии по-прежнему рубятся за итоговое распределение мест перед плей-офф. В данный момент «Кингз» занимают пятую строчку со 102 очками и по дополнительным показателям обходят шестую «Миннесоту».

В конце сезона «Лос-Анджелес» скосила беспроигрышная серия. К счастью, она была короткой и не приблизилась к печальным показателям будущего соперника. Вхолостую «Кингз» провели три подряд встречи.

В каждом матче с отрицательным результатом команда Тодда Маклеллана соперничала с прямыми конкурентами в таблице. Поочередно звезды из L.A. слились «Эдмонтону» (1:3), «Вегасу» (2:5) и «Колорадо» (3:4).

После домашнего раунда с «Эвеланш» «Лос-Анджелес» наконец-то закусился с кем-то попроще — с «Ванкувером» на «Crypto.com Арене». На своей территории хоккеисты Маклеллана разорвали гостей, которым от регулярки уже ничего не нужно (0:3).

Коэффициенты

Победу «Анахайма» букмекеры рассматривают за 4.00, ничью — за 4.60, а победу «Лос-Анджелеса» — за 1.70.

Прогноз

В последнем матче «Кингз» получают шикарную возможность сохранить пятую позицию в конференции. Для этого им нужно выносить южных соседей, которые в преддверии дерби слили 12 матчей подряд.

Даже в далекой от прайма версии «Лос-Анджелес» должен влегкую валить трупных «Дакс » и не думать о рисках выскочить за пределы топ-5. Для «Кингз» это будничный челлендж, который им не доставит проблем.

Ставка

Учитывая призрачную оборону «Анахайма», предстоящий матч может пробить сочный по меркам НХЛ «верх». Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» победит + ТБ 5.5 за 2.28.

В предкоматозном состоянии «Анахайм» вряд ли способен навредить сопернику. Ему бы просто добить тухлый сезон до такого же тухлого финала. Наш альтернативный прогноз — «Лос-Анджелес» не проиграет ни одного периода за 2.30.