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    «Армейские» соперники вновь опустят результативность вниз

    ЦСКА — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 8 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — СКА
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    ЦСКА во втором матче серии
    В четвертом матче серии финала Запада ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 8 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    ЦСКА

    В двух матчах из трех ЦСКА не демонстрировал запредельную игру, зато по итоговым результатам оказался успешным. Перед вторым домашним заходом в противостоянии лидируют москвичи — 2:1.

    В дебютной встрече ЦСКА, который еще толком не отошел от разборок с «Локо», вынужден был откатать больше 102-х минут после камбэка в основное время. В третьем по хронологии овертайме победу столичному гранду презентовал Никита Нестеров — 3:2 ОТ.

    Коэффициенты матча ЦСКА — СКА

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    За морально-волевой игрой 2 апреля последовал пустой влет двумя днями позже — 1:2. По ходу матча единственный гол в ростере ЦСКА организовал Андрей Светлаков. После первого перерыва команда Сергея Федорова получила по страйку в каждой двадцатиминутке и срезалась минимально — 1:2.

    Все прогнозы на КХЛ

    Свой лучший перфоманс в финале ЦСКА выдал в последней встрече — 4:0. По голу забили Константин Окупов, Владислав Каменев, Максим Соркин и Фредрик Классон. Кипер Адам Рейдеборн оформил 26 сэйвов.

    СКА

    После атомной регулярки, лайтового соперника в 1/4 финала Запада и уничтожения «Торпедо» СКА мчал к финалу конференции в статусе стопроцентного фаворита пары. Реальность оказалась другой, более мрачной.

    С жестким напором соперника СКА столкнулся уже в дебютной встрече, где получил первый панч на второй минуте. На шайбу Мамина в первом периоде Питер ответил голами Гребенщикова и Никишина во втором. В третьих двадцати хозяева упустили победу за пару минут до финала, а дальше случился влет по итогам бесконечных овертаймов — 2:3 ОТ.

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    • Сделав правильные выводы, команда Романа Ротебнерга проапгрейдила игру в обороне и затащила второй матч, но в очередной раз питерцам пришлось включать камбэк-режим — 2:1. Волевую победу СКА принесли Валентин Зыков и Михаил Воробьев.

    Все свои навыки в атаке СКА утопил в Неве, а в Москву пригнал в трупном состоянии, из-за чего проиграл по-крупному 0:4. За три периода питерцы нанесли всего 26 ударов в створ ворот, а голкипер Дмитрий Николаев совершил 25 спасений (89.29%).

    Коэффициенты

    Победу ЦСКА букмекеры оценивают в 2.37, ничью — в 3.40, а победу СКА — в 3.00.

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    Прогноз

    В очередной очной игре упорные соперники относительно мало бросали в створ, из-за чего реализация установила традиционный для этого противостояния «низ».

    Никаких изменений в плане результативности в предстоящем матче не будет: решая персональные задачи разного уровня, западные топы побоятся ошибиться в обороне, так как камбэчить в таких играх — суперсложная задача. Сама серия перед транспортировкой в Питер может качнуться в любую сторону, но очередной их раунд вновь пролетит мимо тотала «больше».

    Ставка

    В преддверии переезда в «Ледовый» ЦСКА хочет сделать максимально выгодные 3:1, СКА — восстановить равенство. С этими целями все предельно ясно. Голевая же событийность в очередной раз превратится в тухлятину. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.00.

    В игре такого калибра соперники могут взять долгое время на раскачку и откатать унылые нули или влепить по страйку в стартовых двадцати и затормозить дальше. Наш альтернативный прогноз — ничья в первом периоде за 2.50.

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    ЦСКА — СКА: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Армейские» соперники вновь опустят результативность вниз
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