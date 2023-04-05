ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий ЯшкинУничтожение «Локомотива», пустой камбэк «Авангарда», упорная битва в Питере Грэм ПоттерВсе как и раньше, только без трофеев. Эра стабильности «Челси» продлилась недолго «Ньюкасл» — «МЮ»«Ньюкасл» разгромил «МЮ» и обострил борьбу за путевки в Лигу чемпионов
    Все новости спорта

    Свою тухлую серию «Филадельфия» зачеркнет на льду «Сент-Луиса»

    «Сент-Луис» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 2.24) на хоккейный матч НХЛ 5 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Филадельфию Флайерз
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уэйд Эллисон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 5 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2023 года

    «Сент-Луис»

    Превратившийся в текущем сезоне в середняк клуб из Миссури провел 77 матчей, в которых прикарманил 77 очков. В Западной конференции он расположился на 11-м месте и отстал от топ-10 на 7 баллов.

    В конце стопроцентно провального сезона «Сент-Луис» раскрутил свою реализацию до космических показателей. Увы, но даже в таком темпе команде не всегда даются победы. Так, в игре 27 марта «Блюз» напихали 6 голов в ворота «Лос-Анджелеса», а сами получили на одну шайбу больше (6:7).

    За лютой перестрелкой в Калифорнии последовало месиво в Миссури. На территорию «Сент-Луиса» завалился «Виннипег», который удалось усмирить только в овертайме (6:5 ОТ). Догналась команда Крейга Беруби крупной победой над «Чикаго» (5:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Взвинченный самим «Сент-Луисом» режим заставил его взять паузу, из-за которой команда подписалась на 1:6 от «Нэшвилла». Зато в последнем матче «Блюз» подрезали 1 балл у «Бостона» (3:4 Б).

    «Филадельфия»

    Очередной сезон филадельфийцы удалят из своей истории. Команда из Пенсильвании вновь торчит в компании восточных лузеров. В 76 играх она собрала 71 очко и зависла на 14-м месте в конференции.

    В 20-х числах марта «Филадельфия» зарядила ядерную по своим способностям беспроигрышную серию, в которую вбила четыре матча. Поочередно она переехала «Флориду» (6:3), «Миннесоту» (5:4 Б), «Детройт» (3:0) и «Монреаль» (3:2).

  • НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», «Питтсбург» одолел «Филадельфию»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля
  • Сегодня

    • К сожалению, после хорошей раскрутки команда Джона Тортореллы вновь поймала депрессию. Три ее последних матча закончились поражениями. Лишь на один утешительный балл «Флайерз» были согласны в заключительной мартовской игре — игре с «Оттавой» (4:5 ОТ).

    За сомнительным выездом в Канаду последовал домашний заход с «Баффало». Гостям из Нью-Йорка «Филадельфия» влетела крупно (3:6). С дырявым карманом «Флайерз» остались и в дерби с «Питтсбургом» 3 апреля (2:4).

    Коэффициенты

    На «Сент-Луис» букмекеры выгружают коэффициент 2.25, на ничью — 4.16, а на «Филадельфию» — 3.02.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Ни «Блюз», ни «Флайерз» на текущий момент не решают никаких значимых турнирных задач. Команды просто докатывают хилую регулярку и настраивают телеприемники на проходящий мимо Кубок Стэнли.

    Конечно, при домашней толпе «Сент-Луис» будет стараться победить, но ближайшей целью «Филадельфии» является остановка 3-матчевой минусовой серии.

    Вспоминая, как еще недавно команда Тортореллы разбиралась с соперниками уровня «Блюз» и выше, кажется, шансы на +2 в Миссури у «Флайерз» возникают существенные.

    Ставка

    Никакой катастрофы в случае потери очков не произойдет, но нынешняя «Филли» способна переехать «Сент-Луис» на его территории. Наши прогноз и ставка — «Филадельфия» победит в матче за 2.24.

    В текущем сезоне хоккеисты из Пенсильвании дома влепили «Блюз» 5 голов и закончили встречу разгромом (5:1). Возможно, им удастся воссоздать нечто похожее? Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 3 за 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Карацев — Пассаро
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Джаннесси — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бондар — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эмполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Свитолина — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  3.04
  • Прогноз на матч Калинская — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Альбасете — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.17
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Соснович — Кенин
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сент-Луис» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на хоккей. Свою тухлую серию «Филадельфия» зачеркнет на льду «Сент-Луиса»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры