В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 5 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Превратившийся в текущем сезоне в середняк клуб из Миссури провел 77 матчей, в которых прикарманил 77 очков. В Западной конференции он расположился на 11-м месте и отстал от топ-10 на 7 баллов.

В конце стопроцентно провального сезона «Сент-Луис» раскрутил свою реализацию до космических показателей. Увы, но даже в таком темпе команде не всегда даются победы. Так, в игре 27 марта «Блюз» напихали 6 голов в ворота «Лос-Анджелеса», а сами получили на одну шайбу больше (6:7).

За лютой перестрелкой в Калифорнии последовало месиво в Миссури. На территорию «Сент-Луиса» завалился «Виннипег», который удалось усмирить только в овертайме (6:5 ОТ). Догналась команда Крейга Беруби крупной победой над «Чикаго» (5:3).

Все прогнозы на НХЛ

Взвинченный самим «Сент-Луисом» режим заставил его взять паузу, из-за которой команда подписалась на 1:6 от «Нэшвилла». Зато в последнем матче «Блюз» подрезали 1 балл у «Бостона» (3:4 Б).

«Филадельфия»

Очередной сезон филадельфийцы удалят из своей истории. Команда из Пенсильвании вновь торчит в компании восточных лузеров. В 76 играх она собрала 71 очко и зависла на 14-м месте в конференции.

В 20-х числах марта «Филадельфия» зарядила ядерную по своим способностям беспроигрышную серию, в которую вбила четыре матча. Поочередно она переехала «Флориду» (6:3), «Миннесоту» (5:4 Б), «Детройт» (3:0) и «Монреаль» (3:2).

К сожалению, после хорошей раскрутки команда Джона Тортореллы вновь поймала депрессию. Три ее последних матча закончились поражениями. Лишь на один утешительный балл «Флайерз» были согласны в заключительной мартовской игре — игре с «Оттавой» (4:5 ОТ).

За сомнительным выездом в Канаду последовал домашний заход с «Баффало». Гостям из Нью-Йорка «Филадельфия» влетела крупно (3:6). С дырявым карманом «Флайерз» остались и в дерби с «Питтсбургом» 3 апреля (2:4).

Коэффициенты

На «Сент-Луис» букмекеры выгружают коэффициент 2.25, на ничью — 4.16, а на «Филадельфию» — 3.02.

Прогноз

Ни «Блюз», ни «Флайерз» на текущий момент не решают никаких значимых турнирных задач. Команды просто докатывают хилую регулярку и настраивают телеприемники на проходящий мимо Кубок Стэнли.

Конечно, при домашней толпе «Сент-Луис» будет стараться победить, но ближайшей целью «Филадельфии» является остановка 3-матчевой минусовой серии .

Вспоминая, как еще недавно команда Тортореллы разбиралась с соперниками уровня «Блюз» и выше, кажется, шансы на +2 в Миссури у «Флайерз» возникают существенные.

Ставка

Никакой катастрофы в случае потери очков не произойдет, но нынешняя «Филли» способна переехать «Сент-Луис» на его территории. Наши прогноз и ставка — «Филадельфия» победит в матче за 2.24.

В текущем сезоне хоккеисты из Пенсильвании дома влепили «Блюз» 5 голов и закончили встречу разгромом (5:1). Возможно, им удастся воссоздать нечто похожее? Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 3 за 2.06.