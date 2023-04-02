В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 2 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Закисший столичный гранд никуда не может сбежать с нижней половины Восточной конференции. В 76 матчах он поднял 77 очков и застрял на 12-м месте, а его прямые конкуренты имеют игры в запасе.

Во второй половине марта «Вашингтон» уже пересекался с «Рейнджерс». В «Мэдисон Сквер Гарден» «Кэпс» отлетели с разницей в две шайбы (3:5). Всего же за этот период столичные парни проиграли в семи встречах из девяти.

Последнюю в регулярке победу команда Питера Лавиолетта с размахом отпраздновала 24-го числа, когда дома переехала тухлый «Чикаго» (6:1). Три следующих матча «Кэпиталз» закрыли в статусе неудачников.

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Сперва «Вашингтон» сгонял в Пенсильванию, где остался с нулем в триллере с «Питтсбургом» из-за Евгения Малкина (3:4). За разборками с «Пингвинз» последовали потери очков в играх с «Айлендерс» (1:2 Б) и «Тампой-Бэй» (1:5).

«Рейнджерс»

Манхэттенская суперкоманда обосновалась среди лидеров Востока. До матча с «Баффало» она занимала пятую позицию в конференции с 98 очками после 75 игр. Из-за дополнительных показателей ранее пришлось отдать четвертую строчку «Торонто».

В 20-х числах марта «Рейнджерс» дважды закусились с «Каролиной», противостояние с которой закрыли с 50%-м успехом. Дома ньюйоркцы допустили срезку (2:3), из-за чего ушла в прошлое их 4-матчевая победная серия.

Но в Роли команда Жерара Галлана вмазала «Харрикейнз» ответный страйк (2:1). С этой встречи «Рейнджерс» запустили новый вин-стрик, который задел игры с «Флоридой» (4:3) и «Коламбусом» (6:2).

Один из важнейших матчей «Рейнджерс» провели против «Нью-Джерси» 31 марта. В «Пруденшал Центре» был упущен шанс сравняться с «Девилз» по очкам (1:2). Немало сил ньюйоркцам придется ввалить и в субботние разборки с «Баффало».

Коэффициенты

Победу «Вашингтона» букмекеры рассматривают за 3.10, ничью — за 4.00, а победу «Рейнджерс» — за 2.18.

Прогноз

Несмотря на упущенную возможность влететь в топ-3 на Западе и энергозатратный матч с «Баффало», «Рейнджерс» являются стопроцентными фаворитами на фоне трухлявых «Кэпиталз» .

Столичный гранд слил три подряд встречи, а очки в последнее время Ови и компании достаются только в раундах с аутсайдерами. Ответственный этап сезона также не накидывает команде Лавиолетта мотивации. В таком трудном состоянии она не вывезет предстоящую игру.

Ставка

В марте ньюйоркцы уже рубили «Вашингтон» дома. Теперь пора пользоваться спадом «Кэпс» на их территории. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.18.

В последнем очном матче парни Галлана забросили пятеру, да и в целом бродвейские звезды хай-класса демонстрируют сейчас высокую результативность. В качестве альтернативного можно выбрать вариант — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3.5 за 2.17.

Если же нужно зацепить кэф посочнее, рекомендуем обратить внимание на ставку — «Рейнджерс» забьют в каждом периоде за 2.75.