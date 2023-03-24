«Флорида»
«Флорида» в последних матчах только начала демонстрировать какие-то признаки стабильности, но в последнем сыгранном поединке снова провались, причем одному из аутсайдеров Востока в лице Филадельфии.
Такие провалы не позволяют говорить о том, что именно «пантеры» являются главным претендентом на одну из путевок в плей-офф по «уайлд кард».
После 71 сыгранного матча у «Флориды» 79 очков в активе, и уже девятое место в конференции, поскольку «Питтсбург» воспользовался ситуацией и вернулся на восьмое место в восточной конференции.
«Торонто»
«Торонто» в последних поединках явно не демонстрирует тот результат, к которому нас всех приучил канадский клуб в последнее время.
За пять последних проведенных поединков коллектив Кифа смог одержать только две победы, что совсем непохоже на коллектив из провинции Онтарио.
Четвертое место в конференции для нынешних «кленовых листьев» является пределом, но в плей-офф это будет совершенно другая команда. Сейчас у подопечных Кифа 93 очка после 70 сыгранных поединков.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.78, на гостей — 2.76.
Прогноз и ставка
Прогноз: Предположим ничью в основное время матча.
Альтернативный прогноз: Игра будет без ворот, поэтому ожидаем большое количество голов.
Ставка: Х с коэффициентом 4.78.
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.35.