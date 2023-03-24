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    Хозяева смогут одолеть непростого соперника?

    «Флорида» — «Торонто». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 24 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Торонто»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 24 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Марта 2023 года

    «Флорида»

    «Флорида» в последних матчах только начала демонстрировать какие-то признаки стабильности, но в последнем сыгранном поединке снова провались, причем одному из аутсайдеров Востока в лице Филадельфии.

    Такие провалы не позволяют говорить о том, что именно «пантеры» являются главным претендентом на одну из путевок в плей-офф по «уайлд кард».

    После 71 сыгранного матча у «Флориды» 79 очков в активе, и уже девятое место в конференции, поскольку «Питтсбург» воспользовался ситуацией и вернулся на восьмое место в восточной конференции.

    «Торонто»

    «Торонто» в последних поединках явно не демонстрирует тот результат, к которому нас всех приучил канадский клуб в последнее время.

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    За пять последних проведенных поединков коллектив Кифа смог одержать только две победы, что совсем непохоже на коллектив из провинции Онтарио.

    Четвертое место в конференции для нынешних «кленовых листьев» является пределом, но в плей-офф это будет совершенно другая команда. Сейчас у подопечных Кифа 93 очка после 70 сыгранных поединков.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.78, на гостей — 2.76.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Предположим ничью в основное время матча.

    Альтернативный прогноз: Игра будет без ворот, поэтому ожидаем большое количество голов.

    Ставка: Х с коэффициентом 4.78.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.35.

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    «Флорида» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева смогут одолеть непростого соперника?
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