В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 24 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

«Флорида» в последних матчах только начала демонстрировать какие-то признаки стабильности, но в последнем сыгранном поединке снова провались, причем одному из аутсайдеров Востока в лице Филадельфии.

Такие провалы не позволяют говорить о том, что именно «пантеры» являются главным претендентом на одну из путевок в плей-офф по «уайлд кард».

После 71 сыгранного матча у «Флориды» 79 очков в активе, и уже девятое место в конференции, поскольку «Питтсбург» воспользовался ситуацией и вернулся на восьмое место в восточной конференции.

«Торонто»

«Торонто» в последних поединках явно не демонстрирует тот результат, к которому нас всех приучил канадский клуб в последнее время.

За пять последних проведенных поединков коллектив Кифа смог одержать только две победы, что совсем непохоже на коллектив из провинции Онтарио.

Четвертое место в конференции для нынешних «кленовых листьев» является пределом, но в плей-офф это будет совершенно другая команда. Сейчас у подопечных Кифа 93 очка после 70 сыгранных поединков.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.78, на гостей — 2.76.

Прогноз и ставка

Прогноз: Предположим ничью в основное время матча.

Альтернативный прогноз: Игра будет без ворот, поэтому ожидаем большое количество голов.

Ставка: Х с коэффициентом 4.78.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.35.