В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центр» 18 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» продолжает идти на дно и имеет в пассиве четыре поражения подряд. С такими результатами больше, чем на предпоследнее место в конференции она рассчитывать не может.

За два последних проведенных матча клуб Тортореллы пропустил 10 шайб, что ни в какие ворота не годится.

За семь последних поединков против «Баффало» «Филадельфия» смогла одержать только одну победу, которая пришлась как раза на последнюю встречу между этими соперниками. Но в этот раз шансов победить у «летчиков» практически не будет.

«Баффало»

«Баффало» все больше и больше отдаляется от зоны плей-офф по причине своих неудовлетворительных результатов в последних поединках.

За шесть последних поединков всего лишь одна победа, но радует, что в двух последних проигранных матчах подопечные Гранато не уходили со льда без заработанных очков.

«Баффало» находится на 11 месте в своей конференции. Сейчас в активе «клинков» 72 очка после 67 сыгранных матчей и шансы на плей-офф ещё сохраняются, хотя их уже куда меньше, чем пару недель назад.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.89, на ничью — 4.74, на гостей — 2.18.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости расправятся со своим соперником довольно легко.

Альтернативный прогноз: «Баффало» уверенно справится со своим индивидуальным тоталом в этом матче.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.18.

Альтернативная ставка: ИТБ (2) 3.5 с коэффициентом 2.20.