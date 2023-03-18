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    Гости легко расправятся со слабым соперником?

    «Филадельфия» — «Баффало». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 18 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Баффало»
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    «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центр» 18 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» продолжает идти на дно и имеет в пассиве четыре поражения подряд. С такими результатами больше, чем на предпоследнее место в конференции она рассчитывать не может.

    За два последних проведенных матча клуб Тортореллы пропустил 10 шайб, что ни в какие ворота не годится.

    За семь последних поединков против «Баффало» «Филадельфия» смогла одержать только одну победу, которая пришлась как раза на последнюю встречу между этими соперниками. Но в этот раз шансов победить у «летчиков» практически не будет.

    «Баффало»

    «Баффало» все больше и больше отдаляется от зоны плей-офф по причине своих неудовлетворительных результатов в последних поединках.

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    За шесть последних поединков всего лишь одна победа, но радует, что в двух последних проигранных матчах подопечные Гранато не уходили со льда без заработанных очков.

    «Баффало» находится на 11 месте в своей конференции. Сейчас в активе «клинков» 72 очка после 67 сыгранных матчей и шансы на плей-офф ещё сохраняются, хотя их уже куда меньше, чем пару недель назад.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.89, на ничью — 4.74, на гостей — 2.18.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости расправятся со своим соперником довольно легко.

    Альтернативный прогноз: «Баффало» уверенно справится со своим индивидуальным тоталом в этом матче.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.18.

    Альтернативная ставка: ИТБ (2) 3.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Филадельфия» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости легко расправятся со слабым соперником?
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