В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Хонда Центре» 18 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

«Анахайм» не преследует никаких целей уже после месяца, как начался регулярный чемпионат, когда все стало понятно с командой Икинса.

В последних играх у коллектива из Калифорнии никаких радостных результатов нет, а за два последних проведенных матча пропущено 11 шайб.

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Калифорнийская команда уже на предпоследнем месте в своей конференции с 54 очками после 68 игр. Три последних матча против «Коламбуса» остались непосредственно за командой из Анахайма.

«Коламбус»

«Коламбус» за шесть последних встреч выиграл только однажды и находится примерно в таком же состоянии, как и «Анахайм».

Причиной всему огромное количество травм на протяжении всего сезона, а также отсутствие координированной игры в нападении.

Коллектив Ларсена имеет 49 набранных очков за 67 проведенных матчей и официально занимает последнее место не только в конференции, но и лиге.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.78, на гостей — 2.59.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Анахайм» выглядит более реальным претендентом на успех.

Альтернативный прогноз: Матч получится результативным, поэтому можно смело можно брать «верх».

Ставка: П1 с коэффициентом 2.38.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.20.