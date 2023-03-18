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    «Анахайм» — «Коламбус». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 18 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Коламбус»
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    «Анахайм»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Хонда Центре» 18 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Марта 2023 года

    «Анахайм»

    «Анахайм» не преследует никаких целей уже после месяца, как начался регулярный чемпионат, когда все стало понятно с командой Икинса.

    В последних играх у коллектива из Калифорнии никаких радостных результатов нет, а за два последних проведенных матча пропущено 11 шайб.

    Коэффициенты матча Анахайм — Коламбус

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    Калифорнийская команда уже на предпоследнем месте в своей конференции с 54 очками после 68 игр. Три последних матча против «Коламбуса» остались непосредственно за командой из Анахайма.

    «Коламбус»

    «Коламбус» за шесть последних встреч выиграл только однажды и находится примерно в таком же состоянии, как и «Анахайм».

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    Причиной всему огромное количество травм на протяжении всего сезона, а также отсутствие координированной игры в нападении.

    Коллектив Ларсена имеет 49 набранных очков за 67 проведенных матчей и официально занимает последнее место не только в конференции, но и лиге.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.78, на гостей — 2.59.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Анахайм» выглядит более реальным претендентом на успех.

    Альтернативный прогноз: Матч получится результативным, поэтому можно смело можно брать «верх».

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.38.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.20.

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    «Анахайм» — «Коламбус»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на хоккей. Кто выйдет победителем в противостоянии аутсайдеров?
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