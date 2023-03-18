«Анахайм»
«Анахайм» не преследует никаких целей уже после месяца, как начался регулярный чемпионат, когда все стало понятно с командой Икинса.
В последних играх у коллектива из Калифорнии никаких радостных результатов нет, а за два последних проведенных матча пропущено 11 шайб.
Коэффициенты матча Анахайм — Коламбус
Калифорнийская команда уже на предпоследнем месте в своей конференции с 54 очками после 68 игр. Три последних матча против «Коламбуса» остались непосредственно за командой из Анахайма.
«Коламбус»
«Коламбус» за шесть последних встреч выиграл только однажды и находится примерно в таком же состоянии, как и «Анахайм».
Причиной всему огромное количество травм на протяжении всего сезона, а также отсутствие координированной игры в нападении.
Коллектив Ларсена имеет 49 набранных очков за 67 проведенных матчей и официально занимает последнее место не только в конференции, но и лиге.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.78, на гостей — 2.59.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Анахайм» выглядит более реальным претендентом на успех.
Альтернативный прогноз: Матч получится результативным, поэтому можно смело можно брать «верх».
Ставка: П1 с коэффициентом 2.38.
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.20.