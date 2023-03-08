В четвертом матче серии 1/4 финала Востока «Сибирь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 8 марта. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Первый стык с «Авангардом» для предматчевых аутсайдеров на «G-Drive Арене» стартовал космически: по ходу встречи «Сибири» удалось разрулить проблемы, которые накрыли ее в третьем периоде, а затем вырвать победу в овертайме — 2:1 ОТ.

В кислой по результативности игре «Сибирь» пропустила гол за три минуты до финальной сирены. Но ее главная угроза в нападении в лице Александра Шарова помогла вытащить ничью за 2.40 до конца периода. В овертайме убийцей «Авангарда» стал Сетдиков.

На фоне волевой победы в дебюте плей-офф было немного странно наблюдать за тем, как команда Андрея Мартемьянова вчистую сливает второй раунд — 1:4. Единственную шайбу за «Сибирь» вмазал гиперактивный Шаров, но на этот раз его гол лишь отсрочил ликвидацию гостей.

Все прогнозы на КХЛ

При равенстве в серии «Сибирь» ехала домой с планами покалечить Омск при родных трибунах. К сожалению, затея провалилась — 3:4. В игре 6-го числа новосибирцам хватило пары минут, чтобы повести в счете, после чего начался ступор: в состоянии паралича команда пропустила 4 подряд гола и только во второй половине третьего пыталась из него выбраться.

«Адмирал»

Первый матч серии «Авангард» слил по своей вине. Добившись позднего преимущества, за что нужно сказать спасибо Береглазову, омичи прощелкали камбэк «Сибири» за 2.40 до конца игры, а затем грохнулись в овертайме на временном отрезке 8:45 — 1:2 ОТ.

Для команды, которая больше 4-х лет не баловала родную фанбазу домашними плей-офф, это был дерзкий плевок. Во второй встрече на «G-Drive Арене» все пришло в норму, фаворит психанул — 4:1.

В Новосибирск команда Михаила Кравеца ехала с пониманием того, что на чужом льду нужно сыграть не хуже. По итоговому результату все получилось — 4:3, но в лайв-режиме Омск столкнулся с рядом проблем.

К третьей минуте встречи гости горели 0:1, после чего за дело по-настоящему взялись Толчинский (дубль), Ткачев и Найт, которые ввалили четыре шайбы за три периода. Новосибирцы все же предприняли попытки отыграться. К 19-й минуте счет стал 3:4. К счастью для «Авангарда», на большее хозяев не хватило.

Коэффициенты

На «Сибирь» букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 3.85, а на победу «Авангарда» — 2.65.

Прогноз

Ради восстановления равенства в серии «Сибирь» на своем льду, бесспорно, будет цеплять «Авангард» всеми силами, но разрывать и уничтожать соперников команда Мартемьянова сейчас не в состоянии, чего нельзя сказать о гостях предстоящего матча.

После досадного поражения в дебюте плей-офф «Авангард» провел две топ-встречи, которые забрал благодаря агрессивной атаке. Беспощадные страйкеры Омска продолжают тянуть команду после продуктивной регулярки . В четвертом матче сбавлять темп фаворит не будет, «Сибирь» рискует снова отлететь крупно.

Ставка

В двух последних играх новосибирцы получили в свои ворота 8 голов. Такой же заряд мощности «ястребы» припасут и на предстоящий раунд. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.48.

Если у Омска в очередной раз попрет игра впереди, то команде удастся довести матч до закономерной победы. Поэтому в качестве альтернативы можно выбрать вариант — «Авангард» победит с коэффициентом 2.65.

Но как бы круто ни катал «Авангард», «Сибирь» будет резко реагировать, поэтому еще одна их встреча должна легко пробивать «верх». Основываясь на этом, для ставки подойдет исход — индивидуальный тотал обеих команд больше 1.5 за 2.32.