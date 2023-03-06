В третьем матче серии 1/4 финала Востока «Сибирь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 6 марта. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

После двух раундов на «G-Drive Арене» счет в серии равный — 1:1. Победы «Сибирь» добилась в первом матче, в котором придавила Омск в овертайме, когда команды откатали почти 9 минут. Решающий гол за гостей воткнул Никита Сетдиков (2:1 ОТ).

В лайв-режиме игры 2 марта «Сибирь» пропустила первой. Случилась беда на 17-й минуте третьего периода. Однако спасти команду поспешил ее лучший нападающий Александр Шаров, который вмазал ответку минутой позже.

Во втором матче «Сибирь» была не такой буйной. Сил ей хватило лишь на то, чтобы сравнять счет по ходу второго периода, но по итогу гости подписались под собственным крупным поражением — 1:4. Единственный гол за «снеговиков» забил неугомонный Шаров.

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В регулярном сезоне «Сибирь» упала на шестую строчку в Восточной конференции, набрав 83 очка. В 68 играх команда Андрея Мартемьянова оформила 38 побед.

«Авангард»

В первом матче серии Омск наблюдал за унылыми нулями до конца третьего периода. Только за 3 минуты до финальной сирены Алексей Береглазов всадил шайбу в ворота «Сибири». Но кажущееся близким счастье ускользнуло от хозяев. Моментально они пропустили ответку, а затем отлетели в овертайме — 1:2 ОТ.

Чтобы довести дело до победы, «Авангарду» не хватило пары минут, а в разборках до первого гола соперники откатали почти половину обычного периода. Суммарно за весь матч «ястребы» направили 27 зарядов в створ, реализовав всего 3.7%.

Во второй игре команда Михаила Кравеца прокачалась по всем параметрам: по точности бросков и проценту реализации, благодаря чему срезала «Сибирь» без шансов — 4:1.

Уже в первом периоде Омск вырвался в лидеры стараниями защитника Зията Пайгина, для которого это был четвертый гол в сезоне. Позже на шайбу Шарова, которая аннулировала преимущество, «Авангард» ответил попаданиями Якупова, Толчинского и Дедунова.

Коэффициенты

На «Сибирь» букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 3.40, а на «Авангард» — 2.90.

Прогноз

Во втором матче «Авангард» добился важной победы, причем сделал это максимально уверенно, доказав, что после мощного завершения регулярки сохранил силы на плей-офф.

Учитывая, в каком депрессивном состоянии к Кубку Гагарина подходила команда Мартемьянова, ее проблемы на этом не прекратятся. В Новосибирске омичи на волне успеха предыдущей встречи постараются выдать такой же крутой матч .

Ставка

Третий заход в серии благодаря желанию гостей пробьет «верх». Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТБ 3.5 за 2.27.

В прошлой игре разорвать «Сибирь» удалось благодаря высокой точности нападающих из разных звеньев при 29 бросках в створ. На выезде «ястребы» также извлекут как можно больше выгоды даже из малого набора моментов. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.46.