В третьем матче серии 1/4 финала Запада «Витязь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на арене «Балашиха» 5 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

На серию игр в Ярославле «Витязь» пригнал в качестве аутсайдера пары, но с первой же попытки доказал, что предматчевые расклады — это не для него. В дебюте серии «богатыри» завалили «Локо» (1:0 ОТ).

После унылых нулей в течение часа победную шайбу вмазал Владимир Галузин. Для этого нападающий потратил 28 секунд овертайма. Всего же за весь матч «Витязь» нанес 32 броска в створ с низкой, но достаточной для победы реализацией (3.13%).

Во втором матче «Витязь» не был таким фартовым. Более того, у соперника начало залетать практически все, из-за чего команда Вячеслава Буцаева подписалась на крупное поражение — 2:6.

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Регулярный сезон «Витязь» закрыл в статусе шестого клуба Западной конференции. В 68 играх он набрал 76 очков и добился 34 побед. В преддверии плей-офф команда провела серию, в которую вошли три подряд поражения.

«Локомотив»

Первый матч Кубка Гагарина «Локомотив» катал в традиционном для себя стиле: минимум резких атакующих действий и попытки извлечь максимум из мизерного количества моментов. Забить ярославцам не удалось, за что их наказали в овертайме — 0:1 ОТ.

На несколько уровней мощнее «Витязь» провел вторую встречу, в которой уничтожил аутсайдера пары — 2:6. Дубль в матче оформил Александр Полунин, а хет-трик из ассистов кинул Максим Березкин.

За три периода второго раунда на «Арене-2000» команда Игоря Никитина нанесла 45 бросков в створ, реализация которых поднялась до 13.33%. Минимум работы было у вратаря ярославцев Даниила Исаева. 23-летний кипер засэйвил 19 бросков.

В регулярке «Локомотив» занял третье место в Западной конференции. В 68 играх он поднял 92 очка и одержал 41 победу. По итогам чемпионата у ярославцев оказалась самая надежная оборона — 122 пропущенных гола.

Коэффициенты

На «Витязь» букмекеры выгружают коэффициент 3.55. Аналогичный коэффициент можно встретить и на ничью. Победа «Локомотива» оценивается в 2.05.

Прогноз

Обидно проигранная первая встреча вынудила ярославцев делать то, что им не свойственно: проводить гиперактивный матч с результативным перфомансом. Такой подход ко второму раунду серии позволил фавориту пары восстановить равенство.

Нет сомнений в том, что в Балашихе «Локо» на кураже попытается еще раз завалить «Витязь» , против которого будет рубиться с позиции силы. Такой насыщенной голевой программы, скорее всего, больше не будет, но несколько шайб, коих хватит для победы, гости ввалят.

Ставка

Забивать сверхмного не является стилем команды Никитина, но моментами в плей-офф нужны исключения. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 за 2.10.

Если гости вмажут несколько голов, «Витязь» грохнется на лед и едва ли будет способен ответить. Поэтому наш альтернативный вариант для ставки — «Локомотив» победит + ТБ 3.5 за 2.85.