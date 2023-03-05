В третьем матче серии 1/4 финала Востока «Нефтехимик» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 5 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

В первый матч в Казани «Нефтехимик» вложил максимальный заряд мощности, на котором откатал три периода и еще 15 минут сверху. Несмотря на упущенную по ходу встречи фору, аутсайдер выстрадал победу — 3:2 ОТ.

Без лишних любезностей «Нефтехимик» начал гасить «Ак Барс» в первом периоде. На 13-й минуте первую шайбу команды в Кубке Гагарина вонзил Павел Порядин, а за 15 секунд до перерыва Андрей Чивилев воткнул гол в меньшинстве. Дальше в основное время забивали только «барсы», а победу нижнекамцам подарил Чивилев.

Во втором матче такой прухи у «Нефтехимика» не было. Команда Олега Леонтьева устроилась на крупный луз — 1:4. Уже к 7-й минуте «нефть» горела 0:2, из-за чего произошла замена вратаря. Вместо Тихомирова на лед вышел Судницин, но это не спасло гостей от уничтожения.

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В регулярном чемпионате «Нефтехимик» заработал 72 очка и занял восьмое место в Восточной конференции. В 68 играх команда Леонтьева оформила 33 победы, а пропустила 193 гола — худшая оборона на Востоке.

«Ак Барс»

Сильнейшая команда Восточной половины лиги считается стопроцентным фаворитом пары. Но в дебютном раунде дерби такой статус, скорее, помешал «Ак Барсу». Казанцы недооценили соперника, который сумел за это наказать — 2:3 ОТ.

На вторую встречу на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» выходил максимально агрессивным, желая влепить достойную ответку. Пятничный раунд перерос в бойню, а хоккеисты резались не только в хоккей. Завершился хардкор-файт разгромной победой хозяев — 4:1.

Чтобы срубить «Нефтехимик», команде Зинэтулы Билялетдинова хватило 29 бросков в створ. Реализация поднялась до 13.79%. В воротах казанцев стоял Билялов. Тимур засэйвил 30 прилетов со стороны «нефти» (96.77%).

По итогам регулярки «Ак Барс» запрыгнул на первое место в Восточной конференции с 91 баллом. В 68 играх «барсы» добились 41 победы.

Коэффициенты

На «Нефтехимик» букмекеры дают возможность зарядить за 3.15, на ничью — за 3.75, на победу «Ак Барса» — за 2.12.

Прогноз

Во втором матче серии «Ак Барс» устроил сочную во всех смыслах битву и добился крупной победы, доказав, что предыдущее поражение было случайной глупостью фаворита.

Ровно такую же по качеству игру команда Зинэтулы Билялетдинова гарантировано хочет показать в гостях , где вполне способна провести матч первым номером. Для победы «барсам» снова не понадобится необъятный вагон моментов, казанские супернападающие возьмут предстоящий раунд благодаря реализации.

Ставка

Третий заход с «Нефтехимиком» фаворит может закрыть еще одним разгромом или близким к нему результатом. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит с форой -1 за 2.32.

В ожидании очередного мощного перфоманса казанской дрим-тим резонно выбрать и другой исход для ставки. Хорошим в предстоящем матче является вариант — «Ак Барс» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.50.