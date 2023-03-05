ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоУнаследованный хаос. Как Хаби Алонсо оказался во главе тонущего «Байера» «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Онлайн «Реал» — «Барселона»Победа анти-барселонского футбола. Хави пожертвовал стилем ради результата
  • 11:37
    • Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта
  • 11:13
    • «Арсенал» хочет приобрести полузащитника «Боруссии»
    Все новости спорта

    «Ак Барс» завалит «Нефтехимик» на его территории

    «Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.32) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 5 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стычка между игроками во втором матче серии
    В третьем матче серии 1/4 финала Востока «Нефтехимик» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 5 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нефтехимик»

    В первый матч в Казани «Нефтехимик» вложил максимальный заряд мощности, на котором откатал три периода и еще 15 минут сверху. Несмотря на упущенную по ходу встречи фору, аутсайдер выстрадал победу — 3:2 ОТ.

    Без лишних любезностей «Нефтехимик» начал гасить «Ак Барс» в первом периоде. На 13-й минуте первую шайбу команды в Кубке Гагарина вонзил Павел Порядин, а за 15 секунд до перерыва Андрей Чивилев воткнул гол в меньшинстве. Дальше в основное время забивали только «барсы», а победу нижнекамцам подарил Чивилев.

    Во втором матче такой прухи у «Нефтехимика» не было. Команда Олега Леонтьева устроилась на крупный луз — 1:4. Уже к 7-й минуте «нефть» горела 0:2, из-за чего произошла замена вратаря. Вместо Тихомирова на лед вышел Судницин, но это не спасло гостей от уничтожения.

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном чемпионате «Нефтехимик» заработал 72 очка и занял восьмое место в Восточной конференции. В 68 играх команда Леонтьева оформила 33 победы, а пропустила 193 гола — худшая оборона на Востоке.

    «Ак Барс»

    Сильнейшая команда Восточной половины лиги считается стопроцентным фаворитом пары. Но в дебютном раунде дерби такой статус, скорее, помешал «Ак Барсу». Казанцы недооценили соперника, который сумел за это наказать — 2:3 ОТ.

    На вторую встречу на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» выходил максимально агрессивным, желая влепить достойную ответку. Пятничный раунд перерос в бойню, а хоккеисты резались не только в хоккей. Завершился хардкор-файт разгромной победой хозяев — 4:1.

    Чтобы срубить «Нефтехимик», команде Зинэтулы Билялетдинова хватило 29 бросков в створ. Реализация поднялась до 13.79%. В воротах казанцев стоял Билялов. Тимур засэйвил 30 прилетов со стороны «нефти» (96.77%).

    По итогам регулярки «Ак Барс» запрыгнул на первое место в Восточной конференции с 91 баллом. В 68 играх «барсы» добились 41 победы.

    Коэффициенты

    На «Нефтехимик» букмекеры дают возможность зарядить за 3.15, на ничью — за 3.75, на победу «Ак Барса» — за 2.12.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Во втором матче серии «Ак Барс» устроил сочную во всех смыслах битву и добился крупной победы, доказав, что предыдущее поражение было случайной глупостью фаворита.

    Ровно такую же по качеству игру команда Зинэтулы Билялетдинова гарантировано хочет показать в гостях, где вполне способна провести матч первым номером. Для победы «барсам» снова не понадобится необъятный вагон моментов, казанские супернападающие возьмут предстоящий раунд благодаря реализации.

    Ставка

    Третий заход с «Нефтехимиком» фаворит может закрыть еще одним разгромом или близким к нему результатом. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит с форой -1 за 2.32.

    В ожидании очередного мощного перфоманса казанской дрим-тим резонно выбрать и другой исход для ставки. Хорошим в предстоящем матче является вариант — «Ак Барс» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.44
  • Прогноз на матч Александрия — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Верес — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ингулец
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Ахмат — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монца — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» завалит «Нефтехимик» на его территории
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры