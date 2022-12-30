В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею США сыграют со Швейцарией. Встреча пройдет в «Авенир Центре» 30 декабря. Начало запланировано на 00:00 мск. США — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

За два матча Штаты получили 3 очка, из-за чего в таблице группы B находятся на четвертом месте. Последнюю Латвию американцы опережают на 2 балла, а от будущего соперника отстают на 1 пункт.

На данном этапе молодежного чемпионата мира США встретились с двумя андердогами группы, но даже в этих матчах столкнулись с проблемами. Первые трудности команде принесла Латвия.

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Несмотря на убедительный итоговый счет (5:2), хоккеисты Рэнда Пекнолда не могли справиться с бордовыми в течение двух периодов, добивать аутсайдера пришлось в третьем. Во второй игре «звездно-полосатых» и вовсе опозорила Словакия (3:6).

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В этом матче Штатам пришлось делать камбэк уже в первой двадцатиминутке, после которой словаки зарядили еще пять голов в двух периодах. За всю встречу американцы нанесли 36 бросков в створ (8.33% реализации), а в свою раму получили 26 ответок. Вратарь Кайдан Мбереко выловил 20 страйков (80%).

Швейцария

В двух раундах групповой кампании швейцарцы стащили 4 очка. Удачные результаты в остальных матчах позволили сборной занять первое место в таблице. Столько же накоплений смогла сделать вторая Финляндия.

К первой игре на этом турнире Швейцария подлетала в статусе андердога, так как рубилась с Финляндией — экс-финалистом прошлого МЧМ. Несмотря на предматчевые расклады, швейцарцы стрельнули сенсацией (3:2 ОТ).

После нулевого первого периода соперники по разу обменялись панчами в каждой следующей двадцатиминутке. В овертайме же команда Марко Байера нокаутировала финнов на 41-й секунде. Палачом Финляндии оказался Аттилио Биаска.

В следующей встрече Швейцария рубилась в такой же равный хоккей с Латвией, победу у которой пришлось выгрызать в серии буллитов (3:2 Б). В послематчевых бросках за швейцарцев вновь забил Биаска + свою шайбу вмазал Лиекит Райхле.

Коэффициенты

На победу США букмекеры дают коэффициент 1.30, на ничью — 6.40, а на победу Швейцарии — 7.00.

Прогноз

На этом чемпионате мира уже было доказано, что андердоги отказываются бояться фаворитов. Словакия вышла на лед и выдала запредельный по своим меркам матч, передав таким образом сообщение и Швейцарии, которая теперь хочет повторить нечто похожее.

Однако американцы лишний раз заигрываться и испытывать удачу не будут . Для максимальной уверенности они отвоюют победу. А после шоковой терапии в предыдущей игре «звездно-полосатые» не позволят себе недооценивать соперника.

Ставка

В двух матчах швейцарцы забрасывали по 2 шайбы в основное время, ждем от них примерно такую же результативность в третьем заходе. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Швейцарии больше 2 за 1.87.

Но даже если швейцарцам удастся влепить 2-3 шайбы, американские ребята перекроют их большим количеством голов. Наша альтернативная ставка — США победят + ТМ 7.5 с коэффициентом 1.96.