В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене Металлург» 26 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Магнитогорцы откатали 42 встречи, в которых собрали 57 очков. В таблице Восточной конференции за ними закреплена вторая строчка. От первого «Автомобилиста» «лисы» отстают на 3 пункта при равном количестве матчей.

В преддверии паузы в чемпионате «Металлург» Мг ждал отрезок упущенных возможностей. В разборках лидеров конференции он дважды проиграл «Автомобилисту» (1:2, 1:4), а затем по инерции слил встречу «Нефтехимику» (2:3).

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После перезагрузки результаты «Магнитки» стали улучшаться. В трех матчах во второй половине декабря команда Ильи Воробьева заработала 5 очков. Все три раунда «лисы» провели дома.

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Сперва на своем льду «Металлург» Мг уложил «Амур» (3:1), а во втором матче украл +2 у «Адмирала» (3:2). Последним соперником «Магнитки» была «Сибирь», в разборках с которой победитель определился в буллитах. По броскам команда Воробьева оказалась слабее (2:3 Б).

«Трактор»

В резерве челябинцев 38 очков после 43 матчей. В Восточной таблице команда занимает десятую строчку и опережает последний «Нефтехимик» всего на 1 балл, имея при этом на один проведенный тур больше.

Незадолго до паузы в чемпионате «Трактор» в очередной раз попал в безвыигрышную воронку, в которой вертелся в течение пяти матчей, а прервалась серия в игре с «Сибирью» 6 декабря (4:2).

После встречи в Новосибирске команда Анвара Гатиятулина зарулила в Екатеринбург, где слила раунд «Автомобилисту» (1:2). На этом закончилась кампания челябинцев перед перерывом.

После отдыха «Трактор» провел две игры и заработал 3 очка. Максимальный набор челябинцы распечатали дома, оформив победу над «Сибирью» (3:2). А в минувшую субботу «мишки» провели топ-матч на льду «Динамо» Москва, проиграв в овертайме (3:4 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью — 4.50, а на победу «Трактора» — 4.58.

Прогноз

После паузы «Трактор» показал, что он может стать проблемой для топ-соперников. Однако «Магнитка», увидев, на что способна челябинская команда, не позволит себе недооценить оппонента.

Команде Воробьева в каждом предстоящем матче нужны очки . В данный момент она вернулась в активную гонку за лидерство на Востоке. Поэтому в подобных играх, даже если соперник моментами выдает неплохие результаты, нужно цеплять максимум.

Ставка

Хозяева встречи на правах фаворита закроют этот раунд с +2. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит и ТБ 3.5 с коэффициентом 1.95.

Дополнительно верим в тотальную доминацию команды Воробьева во встрече с одним из слабейших клубов Востока. Интересным в предстоящем раунде выглядит вариант — «Металлург» Мг не проиграет ни одного периода за 2.04.