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    После проигранного дерби СКА выдаст заряд мощности

    СКА — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Спартак»
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    Марат Хуснутдинов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 24 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Декабря 2022 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    СКА

    В 43 играх СКА поднял 71 очко, благодаря которому с большим отрывом улетел на первое место в Западной конференции. «Локомотив», остающийся ближайшим соседом, «армейцы» обходят на 13 баллов.

    Перед рубиловом с ЦСКА у питерцев был прочный бэкграунд. В период с 26 ноября по 19 декабря они выдали 8-матчевую победную серию. Очередной марафон СКА начал в Нижнем, где убил «Торпедо» (6:2).

    Коэффициенты матча СКА — Спартак

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    Затем команда Романа Ротенберга разорвала «Сочи» (5:2), а позже — с трудом стащила победы у «Северстали» (4:3 ОТ), «Куньлуня» (4:3 Б), «Динамо» Москва (2:1 ОТ). Перед самой паузой питерцы ушатали и минское «Динамо» (5:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    После возвращения в регулярку СКА продолжил катать матчи на максималках. В «Ледовом» он уничтожил «Витязь» (4:1). В последней встрече питерцев ждало «армейское» дерби, в котором, правда, они устроились на поражение (1:2).

    «Спартак»

    В 42 встречах спартаковцы набрали 46 очков, с которыми закрепились на шестом месте в Западной конференции. Седьмой «Витязь» они опережают на 2 балла при равном количестве сыгранных матчей.

    Еще недавно «Спартак» шел по чемпионату на ультранастройках. Красно-белые сносили всех вокруг. И это длилось шесть подряд туров. Серия команды была запущена в раунде с «Локомотивом» (2:1).

    После встречи с ярославцами хоккеисты Игоря Гришина победили «Авангард» (3:1), «Барыс» (4:1), «Трактор» (5:3), «Динамо» Минск (2:1 Б) и «Витязь» (4:1). Увы, на этом спринт столичного клуба закончился.

    В игре 6 декабря «Спартак» остался без очков в очередной стычке с «Локо» (2:3), а две последние встречи красно-белые откатали в рамках столичного дерби с «Динамо». Оба матча московских разборок команда Гришина закрыла в статусе лузера (1:2 Б, 2:5).

    Коэффициенты

    На победу СКА букмекеры выгружают коэффициент 1.52, на ничью — 4.92, а на «Спартак» — 5.20.

    Прогноз

    При Игоре Гришине «Спартак» осилил серьезную беспроигрышную дистанцию, однако сейчас энергии на топ-матчи становится меньше. Команда слила три последних раунда, а на СКА она попадает в максимально невыгодном положении.

    Питерцы в «Ледовом» проиграли ЦСКА, причем в матче, который контролировали как статистически, так и по факту, на площадке. После обидного поражения они высматривают жертву, на которой можно отыграться. В данный момент «Спартак» — идеальный вариант.

    Ставка

    В предстоящей встрече форварды «армейцев» покажут прокачанную реализацию и заработают для команды будничные +2. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 3.5 за 1.90.

    При этом трудно представить, чтобы в «Ледовом» уставший «Спартак» создал реальные проблемы хозяевам. В качестве альтернативы грузим на исход — СКА не проиграет ни одного периода с кэфом 2.04.

    Нельзя исключать вариант, при котором питерцы устроят тотальное уничтожение московского гостя. Для большего риска можно выбрать ставку — СКА забьет в каждом периоде за 2.80.

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    СКА — «Спартак»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на хоккей. После проигранного дерби СКА выдаст заряд мощности
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