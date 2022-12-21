В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «САП Центре» 21 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

В активе «Сан-Хосе» 26 очков, после 33 поединков, и не очень комфортное 13 место в турнирной таблице западной конференции. За последние семь поединков было одержано две победы. В качестве жертв пали «Аризона» (3:2) и «Анахайм» (6:1).

Соперники играли между собой пару дней назад и победу одержала канадская команда (5:2), причем не испытала практически никаких сложностей с добычей необходимого результата.

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Два последних матча между этими соперниками заканчивались победой коллектива из Альберты. Лишь один раз за четыре последних домашних поединка «Сан-Хосе» смог выиграть у сильного противника.

«Калгари»

У «Калгари» за 32 сыгранных матча всего лишь 34 набранных очка, что по сравнению с прошлым сезоном ни в какие ворота не лезет. Но уже радует, что подопечные Саттера смогли прервать сою затянувшуюся серию из поражений, которая насчитывала шесть поединков подряд.

Канадский коллектив смог обыграть тех же акул пару дней назад со счетом 5:2, но даже в той игре периодически у «огоньков» возникали провалы в игре. И будь хозяева более удачливыми, то вполне могли и на победу замахнуться.

Коллектив из Альберты всего лишь на 9 месте в западной конференции и перед её одной игрой с «Сан-Хосе» совершенно нет никакой уверенность, что коллектив Саттера сможет одержать вторую победу подряд.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.25, на ничью — 4.60, на гостей — 1.89.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Сан-Хосе» отомстит за проигрыш двухдневной давности.

Альтернативный прогноз: Эта игра вполне может зайти в овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 3.25.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.