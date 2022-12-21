ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЖенская одиночка России в кризисе? Почему победа Валиевой на чемпионате страны ничего не изменит Душан ВлаховичТрансферный дайджест. 13 — 19 декабря Сборная Аргентины Идеальный финал Месси, триумф Скалони и будущее Франции: пять выводов после финала ЧМ-2022
    Все новости спорта

    «Огоньки» выиграют второй матч подряд у «акул»?

    «Сан-Хосе» — «Калгари». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 21 декабря 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс Прогнозы на Калгари Флэймз
    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Калгари»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сан-Хосе»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «САП Центре» 21 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 21 Декабря 2022 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 06:30 Калгари Калгари
  • НХЛ
    •

    «Сан-Хосе»

    В активе «Сан-Хосе» 26 очков, после 33 поединков, и не очень комфортное 13 место в турнирной таблице западной конференции. За последние семь поединков было одержано две победы. В качестве жертв пали «Аризона» (3:2) и «Анахайм» (6:1).

    Соперники играли между собой пару дней назад и победу одержала канадская команда (5:2), причем не испытала практически никаких сложностей с добычей необходимого результата.

    Коэффициенты матча Сан-Хосе — Калгари

    1X2Новым игрокам
  • 3.404.701.85Фрибет$40
    •

    Два последних матча между этими соперниками заканчивались победой коллектива из Альберты. Лишь один раз за четыре последних домашних поединка «Сан-Хосе» смог выиграть у сильного противника.

    «Калгари»

    У «Калгари» за 32 сыгранных матча всего лишь 34 набранных очка, что по сравнению с прошлым сезоном ни в какие ворота не лезет. Но уже радует, что подопечные Саттера смогли прервать сою затянувшуюся серию из поражений, которая насчитывала шесть поединков подряд.

    Канадский коллектив смог обыграть тех же акул пару дней назад со счетом 5:2, но даже в той игре периодически у «огоньков» возникали провалы в игре. И будь хозяева более удачливыми, то вполне могли и на победу замахнуться.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Коллектив из Альберты всего лишь на 9 месте в западной конференции и перед её одной игрой с «Сан-Хосе» совершенно нет никакой уверенность, что коллектив Саттера сможет одержать вторую победу подряд.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.25, на ничью — 4.60, на гостей — 1.89.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Сан-Хосе» отомстит за проигрыш двухдневной давности.

    Альтернативный прогноз: Эта игра вполне может зайти в овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 3.25.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Джокович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Диосесаньос — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фенербахче — Истанбулспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милтон-Кинс Донс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.30
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Линкольн Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Джиллингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Гуйхуэло — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Унион — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Атлетико Пасо — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Детройт — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сан-Хосе» — «Калгари»: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 21.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Огоньки» выиграют второй матч подряд у «акул»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры