«Бостон»
Лидеру сезона в последних поединках начинает становиться все тяжелее добывать чистые победы. За последние три матча коллектив Монтгомери сыграл два матча с буллитами, и причем один проиграл («Лос-Анджелесу»). Силы не безграничны даже у «Бостона», поэтому при определённых раскладах «Флорида» может добиться успеха в предстоящей игре.
Соперники уже провели два матча между собой в этом сезоне, и каждая из команд одержала по одному поражению. Перспективы «Флориды» в этом противостоянии видятся не очень явно, но при определенной удаче она может победить
Коэффициенты матча Бостон — Флорида
После 30 матчей у команды из Массачусетса 50 набранных баллов и уверенное первое место в лиге. Хозяева не хотят сбавлять темп и постараются добиться уверенной победы над своим соперником.
«Флорида»
После 32 проведенных поединков у «Флориды» только 34 очка в активе, и всего лишь 10 место в турнирной таблице. В последних матчах результаты более-менее удовлетворительные, но надолго «пантер» с такими исходами не хватает.
«Флорида» за три последних матча выиграла два: у «Коламбуса» (4:0) и «Нью-Джерси» (4:2). С довольно неплохим настроением дружина Мориса подходит к игре с «Бостоном», который она обыграла, кстати, пару дней назад.
Несмотря на то, что «пантеры» выиграли в последнем поединке 5:2 в трех последних матчах на льду «Бостона» победу праздновали хозяева.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.50, на гостей — 3.15.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Бостон» мощнее по всем параметрам, поэтому его победа в предстоящей игре более, чем вероятна.
Альтернативный прогноз: Учитывая, как безобразно играет «Флорида» в защите, то можно не сомневаться, что в предстоящей игре «пантеры» снова пропустят много шайб.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.94.
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.73.