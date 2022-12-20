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    «Бостон» отомстит за недавнее поражение?

    «Бостон» — «Флорида». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Флорида»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «ТиДи Гарден» 20 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Декабря 2022 года

    «Бостон»

    Лидеру сезона в последних поединках начинает становиться все тяжелее добывать чистые победы. За последние три матча коллектив Монтгомери сыграл два матча с буллитами, и причем один проиграл («Лос-Анджелесу»). Силы не безграничны даже у «Бостона», поэтому при определённых раскладах «Флорида» может добиться успеха в предстоящей игре.

    Соперники уже провели два матча между собой в этом сезоне, и каждая из команд одержала по одному поражению. Перспективы «Флориды» в этом противостоянии видятся не очень явно, но при определенной удаче она может победить

    Коэффициенты матча Бостон — Флорида

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    После 30 матчей у команды из Массачусетса 50 набранных баллов и уверенное первое место в лиге. Хозяева не хотят сбавлять темп и постараются добиться уверенной победы над своим соперником.

    «Флорида»

    После 32 проведенных поединков у «Флориды» только 34 очка в активе, и всего лишь 10 место в турнирной таблице. В последних матчах результаты более-менее удовлетворительные, но надолго «пантер» с такими исходами не хватает.

    «Флорида» за три последних матча выиграла два: у «Коламбуса» (4:0) и «Нью-Джерси» (4:2). С довольно неплохим настроением дружина Мориса подходит к игре с «Бостоном», который она обыграла, кстати, пару дней назад.

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    Несмотря на то, что «пантеры» выиграли в последнем поединке 5:2 в трех последних матчах на льду «Бостона» победу праздновали хозяева.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.50, на гостей — 3.15.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Бостон» мощнее по всем параметрам, поэтому его победа в предстоящей игре более, чем вероятна.

    Альтернативный прогноз: Учитывая, как безобразно играет «Флорида» в защите, то можно не сомневаться, что в предстоящей игре «пантеры» снова пропустят много шайб.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.94.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.73.

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    «Бостон» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Бостон» отомстит за недавнее поражение?
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