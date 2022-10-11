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    Матч «Сибирь» — «Адмирал» обречен на тотал «меньше»?

    «Сибирь» — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 11 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Адмирал»
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    Вадим Кудако
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 11 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Октября 2022 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
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    «Сибирь»

    В 17 матчах «Сибири» удалось отжать у конкурентов 18 очков, благодаря которым она спокойно держится на пятом месте на Востоке, опережая на 1 балл «Барыс». К минимуму команда сократила отставание и от четвертого «Ак Барса».

    В конце сентября «Сибирь» провела один из крутейших матчей сезона, в котором вырубила ЦСКА на его льду (3:1). В этой игре сибиряки нанесли всего 19 бросков в створ, но подпитали их высокой реализацией — 15.79%.

    Коэффициенты матча Сибирь — Адмирал

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    После мощного перформанса в столице команда Андрея Мартемьянова потерпела три подряд поражения, показав вялую атаку — суммарно два гола.

    Все прогнозы на КХЛ

    Луз-стрик «Сибири» состоял из матчей с «Авангардом» (1:2), «Локомотивом» (1:2) и ответки от ЦСКА (0:3). Прервать серию поражений удалось в последней игре — в разборках с «Сочи» (3:1).

    «Адмирал»

    Представитель Дальнего Востока в 16 матчах поднял 14 очков, с которыми ему удается держаться на седьмой позиции в конференции, правда, в спину ему дышит «Авангард», отстающий на 1 балл.

    В девяти последних играх «Адмирал» внес себе в актив только две победы. Одну из них команда завоевала на выезде — в Череповце она снесла «Северсталь» в серии буллитов (2:1 Б).

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    • После удачной встречи на территории «стали» команду Леонида Тамбиева казнил СКА в Питере (1:6), а еще в паре игр владивостокцы уступили «Витязю» (2:3 Б) и «Сочи» (2:4).

    Одну из редких в последнее время побед «Адмирал» урвал на «Фетисов Арене», где грохнул в серии буллитов «Локомотив» (3:2 Б). В матче с ЦСКА двумя днями позже дальневосточный клуб был разгромлен (1:4).

    Коэффициенты

    Победа «Сибири» в этой игре оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 3.82, а победа «Адмирала» — в 4.02.

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    Прогноз

    С конца сентября «Сибирь» забивает мало. Три шайбы — ее нынешний максимум, причем треху команда Мартемьянова зарядила только в одной встрече из шести последних.

    У «Адмирала» история страшнее — ни в одной из 11 предыдущих игр он в основное время не забрасывал больше двух. Две супернизовые закрытые команды в очной драке не будут делать исключений и проведут такой же хилый в плане голов матч.

    Ставка

    В Новосибирске снова игра закончится без голевого шоу. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 2.02.

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    «Сибирь» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на хоккей. Матч «Сибирь» — «Адмирал» обречен на тотал «меньше»?
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