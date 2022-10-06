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    Магнитогорцы везут «Салавату» первое октябрьское поражение?

    «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч КХЛ 6 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг
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    Денис Зернов
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 6 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Октября 2022 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Салават Юлаев»

    Уфимцы шаг за шагом подбираются к лидерам Востока. На данный момент они находятся на третьем месте с 18 очками, добытыми в 14 встречах. Впереди только «Авто» с 3 баллами разницы и «Магнитка» с 2-очковой форой.

    В последних семи раундах «Салават Юлаев» потерпел всего одно поражение, а в четырех выигранных матчах из шести уфимцы не пропустили в свои ворота ровно ноль голов.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Металлург Мг

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    В период с 19-го по 24-е сентября команда Виктора Козлова откатала первую партию беспроигрышных встреч. Вовремя подвернулись матчи «Амуром» (2:0, 3:2 Б) и «Динамо» Минск (3:2 Б).

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    Затем «Салават» потерпел редкое в последнее время поражение, накрывшее команду в «зеленом дерби» (0:3). Зато на следующей мегаволне уфимцы кристально чисто вынесли «Трактор» (3:0), «Автомобилист» (4:0) и «Авангард» (5:0).

    «Металлург» Мг

    В 13 матчах магнитогорцы перехватили у конкурентов 20 очков, благодаря которым стабильно держатся на второй позиции на Востоке. Разница между лидером конференции минимальная — 1 балл.

    В игре 10-го сентября «Металлург» Мг вырубил в овертайме «Спартак» (2:1 ОТ). С этого момента «Магнитка» начала свое великое восхождение благодаря 7-матчевой беспроигрышной серии.

    Шесть других испытаний команда Ильи Воробьева закрыла победами в основное время. Среди пострадавших от «Магнитки» клубов были: «Амур» (3:0, 3:2), «Адмирал» (2:0, 3:1), «Куньлунь» (4:0) и «Динамо» Минск (4:1).

    В конце сентября в гости к «Металлургу» Мг приехал психологически обновленный «Нефтехимик», с которым пришлось драться до крови. Судьба матча решилась не в пользу хозяев (5:6). Следующую игру «Магнитка» скатала 4-го октября — в ней была мощная победа над «Трактором» (5:2).

    Коэффициенты

    Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.91, ничья — в 4.04, а победа «Металлурга» Мг — в 2.11.

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    Прогноз

    Уфимцы перед встречей с «Магниткой» выбили «три в ряд», причем, не пропустив ни единого гола. Но банда Воробьева — крепкий орешек даже для такой версии «Салавата».

    Магнитогорцы дерутся за лидерство на Востоке и сливаться прямому конкуренту — непозволительная роскошь. Команда слишком хороша для такого.

    Ставка

    В этом матче фаворит должен брать свое. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 2.11.

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    «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на хоккей. Магнитогорцы везут «Салавату» первое октябрьское поражение?
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