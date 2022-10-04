ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Пари НН» — «Спартак»Справились без Соболева. «Спартак» продолжает погоню за «Зенитом» «Зенит» — «Ростов»«Зенит» уходит в отрыв. Ростовчане не прыгнули выше головы в Петербурге Андрей БелозёровКанадский покер в Москве, первые победы «Нефтехимика», унижение ЦСКА 18-летним форвардом. Итоги прошлых 7 дней в КХЛ
  • 11:55
    • Головин попал в символическую сборную 9-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe
    Все новости спорта

    Готов ли «Авангард» стать командой, которая прервет мини-серию «Салавата»?

    «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч КХЛ 4 октября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Береглазов
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 4 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 04 Октября 2022 года

    «Салават Юлаев»

    В 13 играх уфимской команде удалось поднять 16 очков, благодаря которым она удерживает четвертую позицию в Восточной конференции. По забитым и пропущенным у «юлаевцев» скромная статистика — 28:24.

    Пять побед в шести играх — с таким солидным багажом «Салават Юлаев» заходит на матч с «Авангардом». Три встречи этого временного отрезка уфимцы затащили серией, разобрав «Амур» (2:0, 3:2 Б) и «Динамо» Минск (3:2 Б).

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Авангард

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.752.85Фрибет$40
    •

    После успешного микропериода команда Виктора Козлова откатала принципиальную игру с «Ак Барсом» дома, которую закончила меганеудачно (0:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Отыгрался «Салават Юлаев» позже на других соперниках, вырубив их без пропущенных голов в своей статистике. В гостях уфимцы грохнули мертвый «Трактор» (3:0) и нокаутировали мощный «Автомобилист» (4:0).

    «Авангард»

    Омская команда в 13 встречах насобирала всего 11 очков, которых хватает для восьмой позиции на Востоке. За это время «ястребы» успели забросить 33 шайбы при 40 пропущенных.

    Во второй половине сентября «Авангард» выдал 3-матчевую серию побед, благодаря которой началось великое возрождение после шести подряд поражений на старте.

  • Канадский покер в Москве, первые победы «Нефтехимика», унижение ЦСКА 18-летним форвардом. Итоги прошлых 7 дней в КХЛ
  • КХЛ: топ-событий минувшей недели
  • Сегодня

    • В рамках вин-стрика команда Дмитрия Рябыкина уложила на лопатки «Барыс» (5:2), «Трактор» (3:1) и «Сочи» (4:1). Могли омичи претендовать и на «четыре в ряд», но внешние факторы повлияли на результат встречи с «Торпедо» (2:4).

    Позже «Авангард» хлопнул «Нефтехимик» (3:2) и подписался на разгром от «Динамо» Москва (1:4), после чего состоялось долгожданное возвращение домой на новую «G-Drive Арену». На свежем льду омичам удалось оформить волевую победу над «Сибирью» (2:1).

    Коэффициенты

    На «Салават Юлаев» в этом матче букмекеры выкатывают коэффициент 2.23, на ничью — 3.92, а на «Авангард» — 2.77.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    В данный момент уфимцы комфортнее чувствуют себя в гостях, в то время как в шести последних домашних встречах команда потерпела четыре поражения.

    Для «Авангарда», которому не привыкать к выездным разборкам — это хорошая новость. Омичи уже научились в текущем сезоне щелкать крепких соперников. Теперь перед ними новая задача — нормально обосноваться в топ-8 Востока. Решать ее парни Рябыкина будут в ближайшие туры.

    Ставка

    В плотной борьбе с вероятным минимальным преимуществом до финальной сирены гости из Омска готовы тащить нужные очки, а «Салават» потерпит. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит в матче за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Дьере — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.95
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ботафого — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Грикспор — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Циципас — Кукушкин
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рамос — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на хоккей. Готов ли «Авангард» стать командой, которая прервет мини-серию «Салавата»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры