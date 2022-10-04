В матче Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 4 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

В 13 играх уфимской команде удалось поднять 16 очков, благодаря которым она удерживает четвертую позицию в Восточной конференции. По забитым и пропущенным у «юлаевцев» скромная статистика — 28:24.

Пять побед в шести играх — с таким солидным багажом «Салават Юлаев» заходит на матч с «Авангардом». Три встречи этого временного отрезка уфимцы затащили серией, разобрав «Амур» (2:0, 3:2 Б) и «Динамо» Минск (3:2 Б).

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После успешного микропериода команда Виктора Козлова откатала принципиальную игру с «Ак Барсом» дома, которую закончила меганеудачно (0:3).

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Отыгрался «Салават Юлаев» позже на других соперниках, вырубив их без пропущенных голов в своей статистике. В гостях уфимцы грохнули мертвый «Трактор» (3:0) и нокаутировали мощный «Автомобилист» (4:0).

«Авангард»

Омская команда в 13 встречах насобирала всего 11 очков, которых хватает для восьмой позиции на Востоке. За это время «ястребы» успели забросить 33 шайбы при 40 пропущенных.

Во второй половине сентября «Авангард» выдал 3-матчевую серию побед, благодаря которой началось великое возрождение после шести подряд поражений на старте.

В рамках вин-стрика команда Дмитрия Рябыкина уложила на лопатки «Барыс» (5:2), «Трактор» (3:1) и «Сочи» (4:1). Могли омичи претендовать и на «четыре в ряд», но внешние факторы повлияли на результат встречи с «Торпедо» (2:4).

Позже «Авангард» хлопнул «Нефтехимик» (3:2) и подписался на разгром от «Динамо» Москва (1:4), после чего состоялось долгожданное возвращение домой на новую «G-Drive Арену». На свежем льду омичам удалось оформить волевую победу над «Сибирью» (2:1).

Коэффициенты

На «Салават Юлаев» в этом матче букмекеры выкатывают коэффициент 2.23, на ничью — 3.92, а на «Авангард» — 2.77.

Прогноз

В данный момент уфимцы комфортнее чувствуют себя в гостях, в то время как в шести последних домашних встречах команда потерпела четыре поражения.

Для «Авангарда», которому не привыкать к выездным разборкам — это хорошая новость. Омичи уже научились в текущем сезоне щелкать крепких соперников . Теперь перед ними новая задача — нормально обосноваться в топ-8 Востока. Решать ее парни Рябыкина будут в ближайшие туры.

Ставка

В плотной борьбе с вероятным минимальным преимуществом до финальной сирены гости из Омска готовы тащить нужные очки, а «Салават» потерпит. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит в матче за 2.05.