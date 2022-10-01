В матче Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Мытищи» 1 октября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Куньлунь» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

Представляющая КНР команда откатала 12 матчей, в которых собрала 7 очков. С такими цифрами и минусовым балансом голов (16:35) она находится на десятом месте на Западе.

Две подряд победы — самое мощное достижение «Куньлуня» в текущей регулярке. В одном матче из двух пекинцы разобрались с таким же андердогом Запада — с «Сочи» (3:1).

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Следом команда Грега Айэленда принимала в Мытищах ЦСКА. Неожиданно для всего мира аутсайдер вырубил действующего чемпиона — победный гол в овертайме вонзил канадец Зак Лесли (2:1 ОТ).

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К сожалению, после двух сильных раундов «Куньлунь» накрыла привычная серия поражений, которая на данный момент состоит из четырех заходов. За этот период «Ред Стар» вынесли СКА (3:6), «Металлург» Мг (0:4), «Автомобилист» (1:6) и «Трактор» (1:3).

ЦСКА

Московский клуб успел выйти на лед в рамках 11 матчей нового сезона. С 13 очками в активе он застрял на седьмом месте в Западной таблице, оформив нулевую разницу забитых и пропущенных — 31:31.

На данном этапе чемпионата ЦСКА проиграл в пяти матчах из шести, хотя совсем недавно успел провести мини-серию побед, в рамках которой разобрал «Локомотив» (3:2), «Витязь» (4:2) и «Сочи» (5:2).

Последние же результаты команды Сергея Федорова далеки от чемпионских — три луза в четырех встречах, при этом проигрывали «армейцы» вполне проходным соперникам.

Хоккеисты ЦСКА успели отдать очки «Куньлуню» (1:2 ОТ) и минскому «Динамо» (1:3), а после победы в дерби над «Спартаком» (3:2 ОТ) ребята Федорова дома не справились с «Сибирью» (1:3).

Коэффициенты

На победу «Куньлуня» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.90, на ничью — 5.20, а на ЦСКА — 1.42.

Прогноз

В этом сезоне ЦСКА неожиданно для многих отдал победу китайскому андердогу, поэтому на очередную разборку с «Ред Стар» он едет с мыслями о реванше .

Сейчас команда Федорова далека от прайм-формы, но сливаться дважды кряду одному из слабейших клубов Запада — это перебор.

Ставка

«Армейцы» должны влегкую подтверждать статус фаворита и доказывать, что прошлый результат был чистой случайностью. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТБ 3.5 за 1.86.