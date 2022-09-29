В матче Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Московская суперкоманда пока не в лучшей форме. В десяти матчах она урвала только 13 очков, чего хватает для седьмой строчки на Западе. За этот период красно-синие зарядили 30 шайб, а пропустили 28.

Во встречах 5-го и 9-го сентября ЦСКА мощно вмазали по лицу два сильных конкурента. Суммарно он получил 9 шайб в свои ворота. Такие удары вынудили москвичей реагировать в следующих матчах.

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Три встречи после крупных поражений команда Сергея Федорова закрыла победами. В этом микропериоде «армейцы» успели хлопнуть «Локомотив» (3:2), «Витязь» (4:2) и «Сочи» (5:2).

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Прервался беспроигрышный стрик ЦСКА максимально неожиданно — в Мытищах красно-синие уступили «Куньлуню» (1:2 ОТ). Накинуло проблем столичному клубу и поражение от «Динамо» Минск (1:3). Однако улучшить настроение помогла победа над «Спартаком» (3:2 ОТ).

«Сибирь»

В резерве сибиряков оказались 14 очков, которые они затащили в 12 матчах. С такими цифровыми параметрами команда закрепилась на четвертом месте в Восточной конференции с нулевой разницей голов — 27:27.

За пределами родной площадки «Сибирь» проиграла в трех последних матчах из четырех. Два раунда, слитых на чужом льду, накрыли сибиряков серией. Уступили они «Авто» (2:5) и «Барысу» (0:2).

Стоило «Сибири» вернуться домой, в ее статистику прилетела очередная победа — вовремя команда Андрея Мартемьянова пересеклась с «Нефтехимиком» (3:2).

Правда, на своей арене «Сибирь» успела проиграть топовому «Автомобилисту» (3:5). В двух последних встречах, прошедших на выезде, новосибирцы вырубили «Витязь» (5:4 ОТ) и не смогли справиться с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ).

Коэффициенты

Победа ЦСКА рассматривается букмекеры за 1.42, ничья — за 4.90, а победа «Сибири» — за 6.35.

Прогноз

Безупречная оборона ЦСКА осталась в его прошлой версии. В новой регулярке «армейцы» пропускали минимум 2 шайбы в девяти матчах из десяти .

Пару голов в рамку москвичей заряжали даже очевидные лузеры, а чем крепкая «Сибирь» хуже их?

Ставка

Команда Мартемьянова обязательно найдет свои моменты для нескольких оплеух. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сибири» больше 1.5 за 2.22.