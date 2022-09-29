ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Холанд — новая суперзвезда АПЛПочему АПЛ успешна не только из-за звезд и конкуренции Гарет СаутгейтВыжженное поле. Кто придет на смену Саутгейту? Джуд БеллингемТрансферный дайджест. 20-26 сентября
  • 10:17
    • Богалий: Минспорта ведет работу, чтобы мобилизация не коснулась профессиональных спортсменов
  • 09:49
    • Фернандеш: Не надо устраивать вокруг Роналду мыльную оперу
  • 09:21
    • Гол Барриоса помог Колумбии выиграть у Мексики
  • 08:45
    • Скалони продолжит возглавлять сборную Аргентины после ЧМ-2022
  • 08:05
    • Аргентина разгромила Ямайку, Месси оформил дубль
  • 23:54
    • Шотландия сыграла вничью с Украиной и вышла в Лигу А, Армения вылетела в Лигу С
  • 23:44
    • Испания вырвала победу у Португалии и выиграла группу А2, Чехия вылетела в Лигу В
    Все новости спорта

    Хватит ли «Сибири» мощи вырубить ЦСКА?

    ЦСКА — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч КХЛ 29 сентября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Сибирь
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Сибирь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Пастухов
    В матче Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 29 Сентября 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •

    ЦСКА

    Московская суперкоманда пока не в лучшей форме. В десяти матчах она урвала только 13 очков, чего хватает для седьмой строчки на Западе. За этот период красно-синие зарядили 30 шайб, а пропустили 28.

    Во встречах 5-го и 9-го сентября ЦСКА мощно вмазали по лицу два сильных конкурента. Суммарно он получил 9 шайб в свои ворота. Такие удары вынудили москвичей реагировать в следующих матчах.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Сибирь

    1X2Новым игрокам
  • 1.554.405.70Фрибет$40
    •

    Три встречи после крупных поражений команда Сергея Федорова закрыла победами. В этом микропериоде «армейцы» успели хлопнуть «Локомотив» (3:2), «Витязь» (4:2) и «Сочи» (5:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Прервался беспроигрышный стрик ЦСКА максимально неожиданно — в Мытищах красно-синие уступили «Куньлуню» (1:2 ОТ). Накинуло проблем столичному клубу и поражение от «Динамо» Минск (1:3). Однако улучшить настроение помогла победа над «Спартаком» (3:2 ОТ).

    «Сибирь»

    В резерве сибиряков оказались 14 очков, которые они затащили в 12 матчах. С такими цифровыми параметрами команда закрепилась на четвертом месте в Восточной конференции с нулевой разницей голов — 27:27.

    За пределами родной площадки «Сибирь» проиграла в трех последних матчах из четырех. Два раунда, слитых на чужом льду, накрыли сибиряков серией. Уступили они «Авто» (2:5) и «Барысу» (0:2).

    Стоило «Сибири» вернуться домой, в ее статистику прилетела очередная победа — вовремя команда Андрея Мартемьянова пересеклась с «Нефтехимиком» (3:2).

    Правда, на своей арене «Сибирь» успела проиграть топовому «Автомобилисту» (3:5). В двух последних встречах, прошедших на выезде, новосибирцы вырубили «Витязь» (5:4 ОТ) и не смогли справиться с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ).

    Коэффициенты

    Победа ЦСКА рассматривается букмекеры за 1.42, ничья — за 4.90, а победа «Сибири» — за 6.35.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Безупречная оборона ЦСКА осталась в его прошлой версии. В новой регулярке «армейцы» пропускали минимум 2 шайбы в девяти матчах из десяти.

    Пару голов в рамку москвичей заряжали даже очевидные лузеры, а чем крепкая «Сибирь» хуже их?

    Ставка

    Команда Мартемьянова обязательно найдет свои моменты для нескольких оплеух. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сибири» больше 1.5 за 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вердаско — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Урал — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Трактор — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Димитров — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  7.48
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Крейчикова — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ЦСКА — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на хоккей. Хватит ли «Сибири» мощи вырубить ЦСКА?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры