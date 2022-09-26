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    Сколько минчане зарядят голов в рамку лидера Востока?

    «Металлург» Мг — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.20) на хоккейный матч КХЛ 26 сентября 2022 года

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    В матче Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на арене «Металлург» 26 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Металлург» Мг

    После десяти проведенных матчей на счету магнитогорцев бережно хранятся 16 очков, благодаря которым они рванули на первое место в Восточной конференции с голевым перевесом 31:23.

    После болезненных поражений в первой половине сентября «Металлург» Мг начал возвращать запредельную форму минувшего сезона, благодаря чему результаты пошли на улучшение.

    Теперь «Магнитка» никому не сливается. Новая суперсерия команды Ильи Воробьева тянется шесть игровых дней. Стартовала она с зарубы со «Спартаком», в которой максимум очков пришлось вытаскивать в овертайме (2:1 ОТ).

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    В пяти остальных встречах «Металлург» Мг уложился в 60-минутный временной отрезок. Поочередно «лисы» прижали «Амур» (3:0, 3:2), «Адмирал» (3:2, 2:0) и «Куньлунь» (4:0).

    «Динамо» Минск

    Белорусская команда закрепилась на пятой строчке в Западной конференции с 14 очками на счету. Столько же баллов урвали три других клуба. За этот период динамовцы забросили 32 шайбы, а пропустили 27.

    «Динамо» Минск в текущем сезоне уже успело стать проблемой для парочки топов, поэтому «Магнитке» заранее нужно подготовиться. Чего только стоит вырванная победа белорусов у «Ак Барса» в овертайме 12-го числа (3:2 ОТ).

    Правда, после шоу на «Татнефть Арене» ребятам Крэйга Вудкрофта пришлось пережить унизительное поражение от «Северстали» (2:5) и ответку «Ак Барса» (2:3 ОТ).

    Однако минчане собрались и выдали еще два топ-матча. Отомстили динамовцы «стали» (3:2) и вырубили ЦСКА (3:1). В последней игре «зубры» зацепились за 1 балл в драке с «Салаватом» (2:3 Б). Слитая серия буллитов оставляет актуальным 6-летнее проклятие белорусов в Уфе.

    Коэффициенты

    На «Металлург» Мг в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.70, на ничью — за 4.40, а на «Динамо» Минск — за 4.00.

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    Прогноз

    Со старта сезона «Магнитка» прибавила в выносливости и больше не дает соперникам возможности отыгрываться с комфортной форы. Результат — мгновенный взлет на первое место на Востоке.

    Однако минчане — сложные ребята, бьющиеся за свои высокие цели. Парни Вудкрофта умеют забивать много и вырубать топов, что они попробуют доказать в Магнитогорске.

    Ставка

    От предстоящего матча нужно ждать громких разборок, в которых пострадает каждый. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2.5 за 2.20.

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    «Металлург» Мг — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько минчане зарядят голов в рамку лидера Востока?
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