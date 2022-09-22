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    Очередной топ-матч обеспечит минское «Динамо»

    «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 22 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — ЦСКА
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    Алексей Емелин
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Минск-Арене» 22 сентября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Минск

    Представители Белоруссии в восьми встречах зацепились за 11 очков. С разницей забитых и пропущенных 27:23 команда занимает третье место на Западе.

    Новый чемпионат начался для «Динамо» Минск с трех матчей на его площадке, в двух из которых победа оказалась за хозяевами.

    Гостевой этап регулярки команда Крэйга Вудкрофта также открыла мощно, выиграв в двух встречах. Но если победа над «Нефтехимиком» (5:1) — базовое занятие для крепких середняков, то нокаут «Ак Барса» в Казани (3:2 ОТ) — это сенсация, о которой нельзя не упомянуть.

    Все прогнозы на КХЛ

    После победы над суперклубом Знарка «Динамо» Минск было размазано «Северсталью» (2:5). Не вовремя белорусы нарвались и на ответку «Ак Барса» (2:3 ОТ). Зато в матче 20-го сентября они получили реванш в драке со «сталью» (3:2).

    ЦСКА

    Москвичи в восьми играх также урвали 11 баллов. Чуть лучшая разница по голам (26:23) подняла команду на второе место в таблице Западной конференции.

    После двух крутых побед в жарких разборках на старте ЦСКА неожиданно подписался на два разгрома, которые добродушно были обеспечены «Ак Барсом» (1:5) и «Северсталью» (1:4).

    К счастью для команды Сергея Федорова, серия поражений не затянулась на неопределенный срок. В трех следующих матчах «армейцы» победили, забросив по 3+ шайбы в каждом.

    Серия побед состояла из игр с «Локо» (3:2), «Витязем» (4:2) и «Сочи» (5:2). Казалось бы, ЦСКА мог влегкую выбить «четыре из четырех», но в эти планы неожиданно ворвался «Куньлунь» (1:2 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.18, на ничью — 4.64, а на победу ЦСКА — 1.64.

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    Прогноз

    В Белоруссию московский топ едет добирать очки после ненужного поражения от «Куньлуня», ну а у «Динамо» Минск в настройках по умолчанию заложена программа выдавать крутые в плане тотала матчи. Поэтому в очном замесе голов будет достаточно.

    Ставка

    Планку результативности эти ребята задерут на высокий уровень. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.90.

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    «Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на хоккей. Очередной топ-матч обеспечит минское «Динамо»
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