В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 16 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Динамо» Минск — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Восемь набранных баллов прилетели в копилку белорусского клуба после шести матчей. Имея плюсовой баланс забитых и пропущенных — 22:18, команда залетела на седьмую строчку на Западе.

Календарь КХЛ предложил «Динамо» Минск провести на старте кампании три встречи дома. Возможностью порадовать родную публику топовыми матчами белорусы воспользовались почти на сто процентов — 2 результативные победы.

В дебютной игре команда Крэйга Вудкрофта припечатала «Барыс» в серии буллитов после мегашоу в основное время (4:3 Б), а в следующем матче она не постеснялась размазать «Авангард» (6:3). И только во встрече с «Салаватом» хозяева статистически остались неудачниками (2:4).

Все прогнозы на КХЛ

Теперь «Динамо» Минск участвует в турнирных разборках на выезде. На чужом льду белорусы успели грохнуть «Нефтехимик» (5:1), сделать сенсацию в драке с «Ак Барсом» (3:2 ОТ) и подписаться на крупное поражение от «Северстали» (2:5).

«Ак Барс»

Казанцы успели поучаствовать в пяти заходах, по итогам которых им на счет закинули 7 очков. Имея скромные цифры по голам — 11:8, команда все равно вышла на топ-позицию на Востоке. Речь идет о третьем месте.

Пока новый сезон раскачивается не в сторону «Ак Барса». В пяти встречах он дважды проиграл, а еще в одной — рисковал отдать очки андердогу.

В регулярку команда Олега Знарка въехала матчем на «ВТБ Арену», где безуспешно билась с «Динамо» Москва (0:2). Правда, в следующей встрече в столице казанцы раздавили ЦСКА (5:1).

По собственной вине «Ак Барс» чуть не подписался на сенсацию в матче с «Адмиралом», победу пришлось выгрызать в овертайме (2:1 ОТ). Похожей была игра с «Динамо» Минск, в которой казанцы уже не смогли разрулить ситуацию (2:3 ОТ). В последней встрече «барсы» в лайт-режиме победили «Торпедо» (2:1).

Коэффициенты

Взять победу «Динамо» Минск в этой игре букмекеры предлагают за 5.10, на «Ак Барс» они дают кэф 1.48, а на ничью — 5.15.

Прогноз

В прошлой игре минские скромняги дали бой суперкоманде из Казани и закрыли ее форвардов так плотно, насколько позволили силы. Крэйг Вудкрофт держит в памяти формулу предыдущего успеха и менять ее в преддверии второй встречи не собирается.

Ставка

От белорусов не стоит ждать большого желания провести открытый матч, да и «Ак Барс» не забивает сейчас тоннами. Поэтому «верх» лучше не рассматривать. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.06.